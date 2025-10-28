Les actions Microsoft en hausse après le nouveau partenariat avec OpenAI, Microsoft détiendra 27 % d'OpenAI Group, évalué à 135 $ milliards, et OpenAI achètera pour 250 $ milliards de services Azure

Microsoft a signé un nouvel accord définitif avec OpenAI afin de soutenir la création d'une société d'intérêt public (PBC) par cette dernière. À l'issue de la recapitalisation, Microsoft détiendra une participation d'environ 27 % dans OpenAI Group PBC, évaluée à environ 135 milliards de dollars. L'accord préserve les éléments clés du partenariat existant entre les deux sociétés. À la suite de cette annonce, les actions de Microsoft Corp ont augmenté de 2,55 % pour atteindre 545,07 $.
Il y a un an, OpenAI envisageait une restructuration en une entité à but lucratif. Un rapport avait indiqué que la décision d'OpenAI d'abandonner ses racines non lucratives pourrait permettre de protéger la startup contre les OPA hostiles et le PDG Sam Altman de toute ingérence extérieure. Si la démarche était finalisée, l'entité à but non lucratif qui a supervisé OpenAI depuis sa création en 2015 continuera d'exister, mais elle ne contrôlerait plus les opérations de l'entreprise ni les décisions prises par Sam Altman, qui deviendra le seul maître à bord. Une idée qui a déchiré l'entreprise.
OpenAI restera le partenaire modèle de pointe de Microsoft et Microsoft continuera à bénéficier de droits de propriété intellectuelle exclusifs et de l'exclusivité de l'API Azure jusqu'à la mise en place de l'intelligence artificielle générale (AGI), qui sera désormais vérifiée par un panel d'experts indépendants. Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft pour les modèles et les produits seront prolongés jusqu'en 2032. Les droits de propriété intellectuelle de la société en matière de recherche devraient rester en vigueur jusqu'en 2030 ou jusqu'à ce qu'un panel d'experts vérifie l'AGI.
Microsoft a également déclaré qu'OpenAI s'était engagé à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services de cloud computing Azure. Dans le cadre de cet accord, Microsoft n'aura plus le droit de premier refus pour être le fournisseur informatique d'OpenAI. À la suite de cette annonce, les actions de Microsoft Corp ont augmenté de 2,55 % pour atteindre 545,07 $.
Voici l'annonce de Microsoft :
Le prochain chapitre du partenariat entre Microsoft et OpenAI
Depuis 2019, Microsoft et OpenAI partagent la même vision : faire progresser l'intelligence artificielle de manière responsable et rendre ses avantages largement accessibles. Ce qui a commencé comme un investissement dans un organisme de recherche est devenu l'un des partenariats les plus fructueux de notre secteur. Alors que nous entrons dans la phase suivante de ce partenariat, nous avons signé un nouvel accord définitif qui s'appuie sur nos fondations, renforce notre partenariat et pose les bases d'un succès à long terme pour les deux organisations.
Tout d'abord, Microsoft soutient le conseil d'administration d'OpenAI dans la création d'une société d'intérêt public (PBC) et sa recapitalisation. À la suite de la recapitalisation, Microsoft détient une participation dans OpenAI Group PBC évaluée à environ 135 milliards de dollars, ce qui représente environ 27 % sur une base diluée convertie, incluant tous les propriétaires : employés, investisseurs et la Fondation OpenAI. En excluant l'impact des récents tours de financement d'OpenAI, Microsoft détenait une participation de 32,5 % sur une base convertie dans la société à but lucratif OpenAI.
L'accord préserve les éléments clés qui ont alimenté ce partenariat fructueux, ce qui signifie qu'OpenAI reste le partenaire modèle de Microsoft et que Microsoft continue de bénéficier de droits de propriété intellectuelle exclusifs et de l'exclusivité de l'API Azure jusqu'à l'intelligence artificielle générale (AGI).
Il affine et ajoute également de nouvelles dispositions qui permettent à chaque entreprise de continuer à faire progresser l'innovation et la croissance de manière indépendante.
Ce qui a évolué :
- Une fois que l'AGI aura été déclarée par OpenAI, cette déclaration sera désormais vérifiée par un panel d'experts indépendants.
- Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft pour les modèles et les produits sont prolongés jusqu'en 2032 et incluent désormais les modèles post-AGI, avec des garde-fous appropriés.
- Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft en matière de recherche, définis comme les méthodes confidentielles utilisées dans le développement de modèles et de systèmes, resteront en vigueur jusqu'à ce que le panel d'experts vérifie l'AGI ou jusqu'en 2030, selon la première éventualité. La propriété intellectuelle en matière de recherche comprend, par exemple, les modèles destinés uniquement à un déploiement interne ou à la recherche. Au-delà de cela, la propriété intellectuelle liée à la recherche n'inclut pas l'architecture des modèles, les poids des modèles, le code d'inférence, le code de réglage fin et toute propriété intellectuelle liée au matériel et aux logiciels des centres de données ; Microsoft conserve ces droits de propriété intellectuelle non liés à la recherche.
- Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft excluent désormais le matériel grand public d'OpenAI.
- OpenAI peut désormais développer conjointement certains produits avec des tiers. Les produits API développés avec des tiers seront exclusifs à Azure. Les produits non API peuvent être fournis par n'importe quel fournisseur de cloud.
- Microsoft peut désormais poursuivre indépendamment l'AGI, seul ou en partenariat avec des tiers.
- Si Microsoft utilise la propriété intellectuelle d'OpenAI pour développer l'AGI, avant que l'AGI ne soit déclarée, les modèles seront soumis à des seuils de calcul ; ces seuils sont nettement plus élevés que la taille des systèmes utilisés aujourd'hui pour former les modèles de pointe.
- L'accord de partage des revenus reste en vigueur jusqu'à ce que le panel d'experts vérifie l'AGI, mais les paiements seront effectués sur une période plus longue.
- OpenAI s'est engagé à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services Azure, et Microsoft n'aura plus le droit de premier refus pour être le fournisseur informatique d'OpenAI.
- OpenAI peut désormais fournir un accès API aux clients du gouvernement américain chargés de la sécurité nationale, quel que soit le fournisseur de cloud.
- OpenAI est désormais en mesure de publier des modèles ouverts qui répondent aux critères de capacité requis.
Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase de notre partenariat, les deux entreprises sont mieux placées que jamais pour continuer à créer d'excellents produits qui répondent aux besoins du monde réel et à offrir de nouvelles opportunités à tous et à toutes les entreprises.
Pourtant, Sam Altman avait récemment mis en garde contre l'éclatement catastrophique de la bulle spéculative qui entoure le secteur de l'IA, qui pourrait entraîner des pertes financières dues à un surinvestissement, à l'image de ce qui s'est produit à l'époque des dot-com. Malgré cela, il est resté optimiste quant au potentiel transformateur de l'IA, notamment en ce qui concerne la superintelligence d'ici 2030, et préconise des stratégies prudentes pour gérer les risques.
Sources : Microsoft, OpenAI
