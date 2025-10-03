Satya Nadella nomme un nouveau PDG à la tête des principales activités de Microsoft : Judson Althoff dirigera les activités commerciales clés de Microsoft, permettant à Nadella de se concentrer sur l'IA.

Nous sommes en pleine mutation tectonique des plateformes d'IA, ce qui nous oblige à la fois à gérer et à développer notre activité commerciale à grande échelle aujourd'hui, tout en construisant de nouvelles frontières et en exécutant sans faille les deux.L'histoire montre que les technologies à usage général telles que l'IA entraînent des changements radicaux en matière de productivité et de croissance du PIB, et nous avons une occasion unique d'aider nos clients et le monde entier à réaliser cette promesse.Notre succès dépend de notre capacité à permettre à nos clients et partenaires des secteurs commercial et public de combiner leur capital humain avec les nouvelles capacités de l'IA afin de transformer leur mode de fonctionnement. Pour accélérer ce processus, nous devrons de plus en plus rassembler les équipes commerciales, marketing, opérationnelles et techniques afin de stimuler la croissance et de renforcer notre position de partenaire de choix pour la transformation IA.Dans ce contexte, j'ai demandé à Judson Althoff d'assumer un rôle élargi en tant que PDG de notre activité commerciale. Au cours des neuf dernières années, Judson a dirigé notre organisation commerciale mondiale et a été l'architecte de la conception et de la mise en place de Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS) pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui : le « numéro un » du secteur et le moteur de croissance le plus important de notre entreprise.Takeshi Numoto et son équipe marketing rejoindront cette nouvelle organisation. Takeshi rendra compte directement à Judson en tant que directeur marketing, tout en continuant à me rendre compte directement de l'ensemble des modèles commerciaux, de la planification, du marketing grand public, de la marque et de la communication de l'entreprise.Notre organisation opérationnelle sera également placée sous la responsabilité de Judson. En intégrant les opérations dans l'activité commerciale, nous pouvons renforcer la boucle de rétroaction entre les besoins des clients et la manière dont nous leur fournissons nos produits et services et leur apportons notre assistance. Carolina Dybeck Happe continuera à me rendre compte, car elle travaille sur la transformation globale de notre entreprise et continue à collaborer étroitement avec Judson.De plus, Judson dirigera une nouvelle équipe de direction commerciale qui réunira des responsables des domaines de l'ingénierie, des ventes, du marketing, des opérations et des finances afin de piloter notre stratégie et notre gouvernance en matière de produits, notre préparation à la mise sur le marché et nos actions commerciales, en partageant la responsabilité de la rigueur et de l'excellence opérationnelle attendues par nos clients.Cela permettra également à nos responsables techniques et à moi-même de nous concentrer pleinement sur nos ambitions techniques les plus élevées, qu'il s'agisse de la construction de notre centre de données, de l'architecture de nos systèmes, de la science de l'IA ou de l'innovation produit, afin de mener avec intensité et rapidité cette transition générationnelle vers une nouvelle plateforme. Chacun d'entre nous doit donner le meilleur de lui-même pour acquérir rapidement de nouvelles compétences, adopter de nouvelles méthodes de travail et rester à la pointe de la technologie afin de stimuler l'innovation à tous les niveaux !Il ne s'agit pas seulement d'une évolution, mais d'une réinvention, tant pour chacun d'entre nous sur le plan professionnel que pour Microsoft.Satya