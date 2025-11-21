Microsoft PowerToys 0.96, la dernière version de l'ensemble d'utilitaires système, arrive avec des mises à jour majeures pour Advanced Paste, PowerRename et Command Palette.



Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires système gratuits conçus pour les utilisateurs expérimentés et développés par Microsoft pour être utilisés sur le système d'exploitation Windows. Ces programmes ajoutent ou modifient des fonctionnalités afin d'optimiser la productivité ou d'offrir davantage de personnalisation. PowerToys est disponible pour Windows 95, Windows XP, Windows 10 et Windows 11 (et n'est explicitement pas compatible avec Windows Vista, 7, 8 ou 8.1). PowerToys pour Windows 10 et Windows 11 est un logiciel gratuit et open source sous licence MIT et hébergé sur GitHub.La version 0.96 de Microsoft PowerToys a été publiée, avec pour objectif principal d'améliorer les outils existants. Advanced Paste bénéficie d'une mise à jour majeure avec une interface de paramètres repensée, une fenêtre d'application plus claire et la prise en charge des points de terminaison IA en ligne d'Azure, OpenAI, Gemini et Mistral. Elle ajoute également la prise en charge des modèles locaux via Foundry Local et Ollama pour le traitement sur l'appareil et l'accélération NPU en option.Les utilisateurs peuvent configurer plusieurs points de terminaison et passer d'un modèle à l'autre en fonction du contenu du presse-papiers. La fenêtre Advanced Paste mise à jour affiche le contenu actuel du presse-papiers et comprend un sélecteur de modèle pour des ajustements rapides.D'autres modules ont également été améliorés. PowerRename prend désormais en charge les métadonnées EXIF et XMP pour accéder aux balises d'image. Command Palette ajoute la recherche d'extensions, un étiquetage amélioré et de nouvelles options de comportement des fenêtres. Light Switch augmente la fiabilité et permet la saisie manuelle de l'emplacement pour l'automatisation du lever et du coucher du soleil. Le tableau de bord des paramètres bénéficie de corrections et de nouvelles options de tri, et ZoomIt introduit un zoom plus fluide et l'enregistrement d'écran avec exportation GIF.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?