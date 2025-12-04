Le titre Microsoft plonge après l'annonce que les ventes de produits IA n'atteignent pas leurs objectifs de croissance, moins d'un cinquième des commerciaux Azure IA ayant atteint les objectifs

Le titre Microsoft plonge après l'annonce que les ventes de produits IA n'atteignent pas leurs objectifs de croissance. L'action a initialement chuté de plus de 2 % à l'annonce de cette nouvelle. Microsoft a réfuté un rapport selon lequel la société aurait revu à la baisse ses objectifs de croissance pour les produits IA après que les commerciaux aient manqué leurs objectifs. Selon The Information, plusieurs équipes commerciales de Microsoft n'ont pas atteint les objectifs de croissance fixés pour le produit Azure Foundry au cours du dernier exercice fiscal.
Microsoft, pourtant co-investisseur stratégique dOpenAI et promoteur infatigable de lIA dans la suite Office, fait aujourdhui face à une situation paradoxale : les entreprises rechignent à adopter sa solution Copilot, tandis que les salariés eux-mêmes se tournent spontanément vers ChatGPT, perçu comme plus simple, plus accessible, voire plus puissant. En juin 2025, ChatGPT comptait près de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et 3 millions d'utilisateurs professionnels payants, tandis que Copilot stagnait quelque peu, avec 20 millions d'utilisateurs hebdomadaires au cours de l'année écoulée.
Pourtant, Microsoft a récemment réfuté un rapport selon lequel la société aurait revu à la baisse ses objectifs de croissance pour les ventes de logiciels d'intelligence artificielle après que bon nombre de ses commerciaux n'aient pas atteint ces objectifs au cours du dernier exercice fiscal. L'action de la société a chuté de plus de 2 % à la suite du rapport de The Information. Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société n'avait pas revu à la baisse les quotas ou les objectifs de vente de ses commerciaux.
Selon The Information, qui cite deux commerciaux de la division cloud d'Azure, le retard dans les ventes concerne le produit Foundry de Microsoft, une plateforme d'entreprise Azure qui permet aux entreprises de créer et de gérer des agents IA. Les agents IA peuvent effectuer de manière autonome une série d'actions pour un utilisateur ou une organisation. Moins d'un cinquième des commerciaux d'une unité Azure aux États-Unis ont atteint l'objectif de croissance des ventes de Foundry, fixé à 50 %, selon The Information. Dans une autre unité, le quota avait été fixé à un doublement des ventes de Foundry, a rapporté The Information. Le quota a été ramené à 50 % après que la plupart des commerciaux ne l'aient pas atteint.
Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré que le média avait mélangé de manière inexacte les concepts de croissance et de quotas. « Les quotas de vente globaux pour les produits IA n'ont pas été revus à la baisse, comme nous l'avons indiqué avant la publication », a déclaré un porte-parole de Microsoft.
Le boom de l'IA a offert aux entreprises la possibilité de gagner en efficacité et de rationaliser leurs tâches, les sociétés qui développent ces agents vantant la puissance de ces outils pour prendre en charge certaines tâches et permettre aux employés d'en faire davantage. OpenAI, Google, Anthropic, Salesforce, Amazon et d'autres disposent tous de leurs propres outils pour créer et gérer ces assistants IA.
Mais l'adoption de ces outils par les entreprises traditionnelles n'a pas connu la même croissance que dans d'autres secteurs de l'écosystème IA. The Information a souligné les difficultés rencontrées l'année dernière par la société de capital-investissement Carlyle dans l'adoption de l'IA, les outils ne parvenant pas à connecter de manière fiable les données provenant d'autres sources. La société a par la suite réduit ses dépenses consacrées à ces outils.
Depuis quelques semaines, Microsoft lie le futur de Windows aux agents dintelligence artificielle. Lentreprise vient entre autres de lancer la fonctionnalité expérimentale dénommée « Espace de travail d'agent. » La documentation de l'entreprise elle-même souligne néanmoins que ces agents peuvent avoir des hallucinations, agir de manière imprévisible et même succomber à des attaques qui n'existaient pas il y a un an. Pourtant, le géant technologique continue de promouvoir les fonctionnalités des agents dans Windows 11.
