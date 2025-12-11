Microsoft va investir 17,5 milliards $ dans les infrastructures IA en Inde afin « d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires pour l'IA en Inde »

Au début de l'année 2025, Microsoft a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars sur deux ans dans l'infrastructure cloud et IA de l'Inde pour accélérer l'adoption de l'IA, les compétences et l'innovation. Microsoft a partagé un plan global pour former et qualifier 10 millions de personnes d'ici 2030, renforçant son engagement à s'associer avec l'Inde sur son chemin pour devenir une nation de l'IA. En outre, Microsoft et SaaSBoomi ont uni leurs forces pour propulser l'écosystème indien de l'IA et du SaaS vers une économie de plusieurs centaines de milliards de dollars, avec pour objectif d'impacter plus de 5 000 startups et 10 000 entrepreneurs.
Récemment, Microsoft a annoncé qu'il allait investir 17,5 milliards de dollars dans les infrastructures cloud et IA de l'Inde, ce qui en fait le plus gros investissement du géant américain de la technologie en Asie. La société a déclaré que ces investissements, qui visent à développer les infrastructures hyperscale, à intégrer l'IA dans les plateformes nationales et à améliorer la préparation de la main-d'uvre, s'étaleront sur quatre ans, dans le prolongement de l'engagement de 3 milliards de dollars pris en janvier.
Cette annonce fait suite à une réunion entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté des ambitions de l'Inde en matière d'IA. Modi a également rencontré mardi d'autres PDG du secteur technologique, dont Lip-Bu Tan d'Intel. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Nadella a remercié Modi et a déclaré que les investissements de Microsoft « contribueraient à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'IA en Inde ».
Cette initiative intervient alors que l'Inde tente de rattraper son retard en matière d'IA, Modi mettant l'accent sur la mise en place d'un écosystème technologique complet et la souveraineté en matière d'IA. Le pays a également récemment attiré des promesses d'investissement dans des centres de données de 15 milliards de dollars de la part de Google et de 8 milliards de dollars de la part d'Amazon Web Services.
« Les jeunes Indiens saisiront cette opportunité pour innover et tirer parti de la puissance de l'IA afin d'améliorer la planète », a déclaré Modi dans un message publié sur X, faisant référence à l'investissement de Microsoft.
Les investissements de Microsoft lui confèrent « un avantage de précurseur dans les centres de données riches en GPU, tout en faisant d'Azure la plateforme privilégiée pour les charges de travail liées à l'IA en Inde », a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research. Cela s'inscrit dans la droite ligne de la volonté de New Delhi de développer les infrastructures publiques liées à l'IA, a-t-il ajouté.
Microsoft prévoit d'utiliser ces fonds pour développer son infrastructure cloud et IA existante afin de servir ses clients dans toutes les régions de l'Inde. L'entreprise fournit désormais des services « Sovereign Public Cloud » et « Sovereign Private Cloud » dans plusieurs régions. Elle a ajouté qu'elle doublait son engagement pris en janvier de former 20 millions d'Indiens à l'IA d'ici 2030, dans l'espoir de développer et de former ses plus de 22 000 employés dans le pays. Microsoft a également annoncé qu'il allait intégrer ses capacités Azure AI dans deux plateformes publiques numériques clés du ministère indien du Travail et de l'Emploi et du Service national des carrières.
Le ministre indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, Ashwini Vaishnaw, a qualifié cet investissement de signe de l'émergence de l'Inde en tant que partenaire technologique mondial fiable, accélérant le passage des infrastructures publiques numériques à celles basées sur l'IA. Si l'Inde est loin derrière les leaders mondiaux dans les technologies de pointe telles que les puces et l'IA, l'énorme marché de consommation et les financements publics du pays ont attiré les principaux acteurs technologiques.
Dans le cadre de sa « Mission Inde pour les semi-conducteurs », le pays a approuvé 10 projets de puces représentant un investissement total de plus de 18 milliards de dollars. Le concepteur américain de puces Intel a récemment signé un accord avec la société Tata Electronics, basée à Mumbai, en vue d'une collaboration sur l'offre de puces dans le pays, y compris sur des produits destinés à des applications d'IA.
Ces différentes initiatives interviennent alors que le coût climatique de l'IA questionne. Selon Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, une instruction générative (prompt) complexe consommerait jusq'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA, et une vidéo IA de 3 secondes consommerait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA augmente, les experts avertissent que cette technologie met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions sur l'utilisation durable de cette technologie.
Voici un extrait de l'annonce de Microsoft :
Microsoft investit 17,5 milliards de dollars américains en Inde pour favoriser la diffusion de l'IA à l'échelle de la population
L'Inde se trouve à un moment charnière de son parcours dans le domaine de l'IA, caractérisé par un impact à grande échelle, et est déterminée à jouer un rôle de premier plan. Alors que la technologie devient un catalyseur de croissance inclusive et de transformation économique, le pays émerge comme une nation pionnière en matière d'IA. Dans ce contexte d'ambition audacieuse et d'innovation accélérée, nous annonçons aujourd'hui notre plus gros investissement en Asie, soit 17,5 milliards de dollars sur quatre ans (de 2026 à 2029), afin de faire progresser l'infrastructure cloud et l'intelligence artificielle (IA) du pays, ainsi que la formation et les opérations en cours. Cet investissement s'ajoute à celui de 3 milliards de dollars annoncé plus tôt cette année, que nous sommes en passe de dépenser d'ici la fin de l'année civile 2026.
L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la rencontre entre Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, et l'honorable Premier ministre indien, Narendra Modi, avant notre tournée sur l'IA en Inde. Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont discuté de la feuille de route du pays en matière d'IA et des priorités de croissance. L'investissement de Microsoft en Inde repose sur trois piliers : l'échelle, les compétences et la souveraineté, en accord avec la vision du Premier ministre qui consiste à construire un écosystème complet favorisant l'innovation et l'accès à l'IA à l'échelle nationale.
Ensemble, Microsoft et l'Inde sont prêts à établir de nouvelles références et à faire passer le pays d'une infrastructure publique numérique à une infrastructure publique d'IA au cours de la prochaine décennie. Nous façonnons un avenir plus équitable et unique à l'Inde par son ampleur et son impact.
Shri Ashwini Vaishnaw, ministre de l'Électronique et des Technologies de l'information, a déclaré : « Alors que l'IA remodèle l'économie numérique, l'Inde reste attachée à une innovation fondée sur la confiance et la souveraineté. L'investissement historique de Microsoft marque l'émergence de l'Inde en tant que partenaire technologique fiable pour le monde entier. Ce partenariat établira de nouvelles références et permettra au pays de passer d'une infrastructure publique numérique à une infrastructure publique basée sur l'IA. »
Le Dr Mansukh Mandaviya, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a déclaré : « L'Inde a franchi une étape historique en matière de protection sociale, avec une couverture passant de 19 % en 2015 à un impressionnant 64,3 % en 2025, bénéficiant à plus de 940 millions de citoyens. En intégrant l'IA dans des plateformes telles que eShram et le National Career Service, nous renforçons la sécurité sociale et nous nous rapprochons de notre objectif de protection sociale pour 100 millions de citoyens. Nous saluons l'engagement de Microsoft en faveur d'un avenir axé sur l'IA et sa contribution à l'amélioration de la sécurité sociale en Inde. En outre, l'initiative de Microsoft visant à encourager son vaste écosystème de partenaires et de clients à participer en tant que pourvoyeurs d'emplois ou parties prenantes sur le portail NCS reflète...
