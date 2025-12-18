Satya Nadella durcit le ton face aux dirigeants de Microsoft : embarquez dans l'aventure de l'IA ou partez, le PDG continue la mutation du fonctionnement de l'entreprise

En juillet, Microsoft a entamé une nouvelle série de licenciements qui a touché 9 000 travailleurs. Cette mesure concernait moins de 4 % de ses effectifs mondiaux, répartis entre différentes équipes, zones géographiques et niveaux d'expérience. Microsoft expliquait alors que ces licenciements visaient à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA. Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable. Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé.
Après cette période mouvementée marquée par des réductions d'effectifs, Microsoft s'est préparée à reprendre son expansion. Le PDG Satya Nadella a révélé début novembre que l'entreprise commencerait à créer de nouveaux postes dans les mois à venir, alors qu'elle mise davantage sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour rester en tête dans un contexte de concurrence féroce. S'exprimant dans le podcast BG2 de l'investisseur Brad Gerstner, Nadella a déclaré : « Je dirais que nous allons augmenter nos effectifs, mais selon moi, cette augmentation sera beaucoup plus importante que celle que nous avons connue avant l'IA. »
Nadella a déclaré que le personnel de Microsoft était en pleine mutation dans son mode de fonctionnement. Il a souligné que les employés « apprendront à faire leur travail différemment » à mesure que l'entreprise s'adaptera à une nouvelle ère axée sur l'IA et affrontera des concurrents tels que Google et Meta. « C'est le processus de désapprentissage et d'apprentissage qui, selon moi, prendra environ un an, puis la croissance des effectifs se fera avec un effet de levier maximal », a-t-il expliqué.
Le PDG a réaffirmé l'engagement de Microsoft à donner à chaque employé accès aux outils d'IA intégrés à Microsoft 365 et GitHub Copilot, tous deux alimentés par les technologies d'OpenAI et d'Anthropic.
La pression s'exerce désormais également sur les cadres dirigeants
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, considère l'IA comme une menace existentielle, une opportunité unique et une chance de consolider son héritage à la tête de l'industrie technologique.
Il s'agit d'une mission à la fois personnelle et professionnelle pour Nadella, qui pousse l'entreprise à repenser son fonctionnement à tous les niveaux. C'est ce qui ressort des documents internes de Microsoft obtenus par la presse américaines et des entretiens menés avec des dirigeants, des cadres et d'autres employés de la grande enseigne de technologie.
Les changements organisationnels radicaux comprennent des changements de direction très médiatisés et l'obligation pour les équipes de travailler plus rapidement et de manière plus efficace, le tout dans le but de consolider le pouvoir autour des dirigeants de l'IA et de remodeler radicalement la manière dont l'entreprise conçoit et finance ses produits.
« Satya insiste sur l'intensité et l'urgence », a déclaré un cadre de Microsoft. Cela met la pression sur certains vétérans de Microsoft qui doivent décider s'ils veulent rester et s'engager dans la montagne de travail nécessaire pour mener à bien la révolution de l'IA de Nadella. « Vous devez vous demander combien de temps vous voulez continuer à faire cela », a ajouté ce cadre.
Nadella discute avec les cadres pour qu'ils adhèrent à la transformation ou quittent l'entreprise, ont déclaré des personnes proches du dossier. Beaucoup de ces personnes ont demandé à rester anonymes pour discuter de sujets sensibles, mais un cadre supérieur s'est exprimé ouvertement au sujet de la refonte opérée par le PDG et de l'avenir de Microsoft dans le domaine de l'IA.
La nouvelle orientation technique de Nadella
Cette année, Nadella a nommé un nouveau PDG pour les activités commerciales de Microsoft afin de libérer du temps pour se concentrer sur le travail technique nécessaire à la réalisation de ses ambitions en matière d'IA.
Selon une note interne, Nadella a également lancé une réunion hebdomadaire sur l'accélération de l'IA et créé un canal Teams correspondant afin d'accélérer le rythme des travaux sur l'IA et de recueillir davantage d'idées dans toute l'entreprise.
Les cadres supérieurs ne participent pas à ces nouvelles réunions. Au contraire, les employés techniques de niveau inférieur sont encouragés à s'exprimer et à partager ce qu'ils observent sur le terrain en matière d'IA. Cette approche vise à éviter un leadership descendant en matière d'IA et est volontairement un peu désordonnée et chaotique, selon des personnes familières avec cette nouvelle approche.
D'autres changements majeurs au sein de la direction sont à prévoir. Trois cadres de Microsoft ont déclaré que Rajesh Jha, responsable de longue date d'Office et de Windows, envisageait de prendre sa retraite. Des initiés évoquent également la possibilité que Charlie Bell, qui dirige la cybersécurité chez Microsoft, prenne sa retraite.
Le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré que la société ne prévoyait aucun changement à court terme au sein de son équipe de direction, dont Bell et Jha sont tous deux membres.
« Satya s'investit à 100 % pour amener l'entreprise à apprendre et à adopter l'IA »
Microsoft a récemment promu Judson Althoff, son directeur commercial de longue date, à un poste plus important, celui de PDG de la division commerciale de l'entreprise. La promotion de Althoff vise à donner à Nadella et aux responsables techniques de l'entreprise plus de temps pour se concentrer sur l'IA, selon une note interne qui décrit ce moment comme « un changement tectonique de la plateforme d'IA ».
Nadella a changé de discours et affirme désormais que la société se trouve dans la « phase intermédiaire » plutôt que dans la « phase initiale » de l'IA, pour reprendre un terme utilisé au cricket, et a commencé à dire qu'il souhaitait aller jusqu'au bout, a déclaré l'une des personnes interrogées. « Cela permettra également à nos responsables techniques et à moi-même de nous concentrer pleinement sur nos ambitions techniques les plus élevées à travers la construction de notre centre de données, l'architecture de nos systèmes, la science de l'IA et l'innovation produit afin de mener avec intensité et rapidité ce changement de plateforme générationnel », a écrit Nadella.
Concrètement, cela signifie qu'Althoff passe davantage de temps à représenter Microsoft lors d'événements tels que la récente conférence Ignite, la première depuis l'arrivée de Nadella à la tête de l'entreprise où le PDG n'a pas prononcé le discours d'ouverture.
Un cadre supérieur a déclaré que cette décision semblait porter ses fruits jusqu'à présent, car elle donnait à Nadella « davantage de latitude pour vraiment diriger l'entreprise dans l'apprentissage, l'exploitation et le développement de l'IA ».
« Satya s'investit à 100 % pour amener l'entreprise à apprendre et à adopter l'IA », a déclaré cette personne. « La décision concernant Judson était brillante. Elle permet en fait à Satya de consacrer plus de temps à faire progresser l'entreprise dans son parcours vers l'IA. Satya passe beaucoup de temps dans des réunions que l'on pourrait qualifier d'apprentissage, de produit et d'ingénierie de l'IA. »
Nadella : « Nous devons tous travailler et agir comme des contributeurs individuels dans nos propres organisations »
Nadella a récemment annoncé de nouvelles directives pour les cadres supérieurs dans un autre canal Teams, réservé exclusivement aux vice-présidents et cadres supérieurs de Microsoft. Le PDG a déclaré que l'entreprise se trouvait à un tournant au moins aussi important que le passage au cloud computing et qu'elle devait repenser complètement son...
