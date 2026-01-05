Microsoft supprime discrètement l'activation par téléphone de Windows et Office et impose l'activation en ligne avec un compte Microsoft

Microsoft a discrètement mis fin à son système d'activation par téléphone pour les produits Windows et Office, obligeant les utilisateurs à recourir à une méthode d'activation en ligne uniquement qui nécessite un compte Microsoft. La fonctionnalité d'activation par téléphone, vieille de plusieurs décennies, qui permettait aux utilisateurs d'activer leurs licences Windows en appelant le service d'assistance de Microsoft, ne fonctionne plus. Lorsque les utilisateurs composent le numéro d'activation, un message automatisé les redirige désormais vers un portail en ligne.
Microsoft Corporation est un conglomérat technologique multinational américain dont le siège social est situé à Redmond, dans l'État de Washington. Fondée en 1975, la société a joué un rôle influent dans l'essor des ordinateurs personnels grâce à des logiciels tels que Windows, et s'est depuis diversifiée dans les services Internet, le cloud computing, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo et d'autres domaines.
Ses produits logiciels les plus connus sont la gamme de systèmes d'exploitation Windows et les suites d'applications de productivité Microsoft Office et Microsoft 365, qui comprennent notamment le traitement de texte Word, le tableur Excel et le programme de présentation PowerPoint. La société fournit également une gamme de services Internet grand public tels que le moteur de recherche Bing, le portail web MSN, le service de messagerie Outlook.com (Hotmail) et le Microsoft Store. Dans les domaines de l'entreprise et du développement, Microsoft fournit notamment la plateforme de cloud computing Azure, le logiciel de base de données Microsoft SQL Server et Visual Studio.
Récemment, un rapport a révélé que Microsoft a discrètement mis fin à son système d'activation par téléphone pour les produits Windows et Office, obligeant les utilisateurs à recourir à une méthode d'activation en ligne uniquement qui nécessite un compte Microsoft. La fonctionnalité d'activation par téléphone, vieille de plusieurs décennies, qui permettait aux utilisateurs d'activer leurs licences Windows en appelant le service d'assistance de Microsoft, ne fonctionne plus. Lorsque les utilisateurs composent le numéro d'activation, un message automatisé les redirige désormais vers un portail en ligne à l'adresse aka.ms/aoh.
Ben Kleinberg, passionné de technologie, a découvert ce changement en essayant d'activer Windows 7 à l'aide d'une clé OEM. La méthode traditionnelle par téléphone était particulièrement cruciale pour les anciens systèmes d'exploitation comme Windows 7, dont les serveurs d'activation ne sont plus fonctionnels. Kleinberg a documenté son expérience dans une vidéo YouTube, montrant comment le message vocal automatisé annonce que « l'assistance pour l'activation des produits est désormais disponible en ligne ».
Le nouveau système redirige les utilisateurs vers le portail d'activation des produits Microsoft, qui exige de se connecter avec un compte Microsoft. Cela élimine effectivement toute option d'activation hors ligne, même si la documentation officielle de Microsoft mentionne toujours l'activation par téléphone comme une méthode viable. Kleinberg a réussi à activer Windows 7 et Office 2010 via le portail web après avoir changé de navigateur pour résoudre des problèmes de compatibilité. Cela va à l'encontre de l'objectif de l'activation par téléphone, qui était destinée aux personnes n'ayant pas accès à Internet ou préférant les méthodes hors ligne.
Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Microsoft en faveur des services en ligne et des comptes Microsoft. La société a progressivement rendu l'activation hors ligne de Windows plus difficile, notamment en limitant récemment la création d'un compte local lors de l'installation. Bien que le portail web fonctionne toujours avec les anciens produits, l'obligation d'utiliser un compte Microsoft a frustré les utilisateurs qui dépendaient de l'option hors ligne pour des raisons de confidentialité ou de connectivité.
Ce changement intervient alors que Microsoft a annoncé en décembre 2025 qu'il augmenterait les prix des abonnements aux logiciels de productivité Office destinés aux clients commerciaux et gouvernementaux le 1er juillet 2026. La raison ? « L'extension des fonctionnalités d'IA, de sécurité et de gestion qui seront disponibles dans les offres Microsoft 365 en 2026. » Près de 43 % des 77,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Microsoft au premier trimestre fiscal 2025 provenaient de son segment Productivité et processus métier, qui comprend Office. Cependant, les applications Office de la société, qui comprennent Word, Excel, PowerPoint et Outlook, sont confrontées depuis quelques années à une concurrence accrue de la part de Google.
