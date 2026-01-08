Microsoft s'est identifié comme étant la société mystérieuse à l'origine d'un projet de centre de données dans une région du Michigan où les habitants se sont opposés à un tel développement.

Microsoft a déclaré être intéressé par la construction d'un centre de données sur un site situé à côté d'une autoroute fédérale à l'extérieur de Grand Rapids, dans le Michigan. En décembre, les responsables de l'urbanisme ont reporté une audience sur le projet après qu'une foule importante s'est rassemblée, bien que Microsoft n'ait pas été nommé à ce moment-là. « Nous nous présentons aujourd'hui car nous avons constaté que la communauté souhaitait obtenir plus d'informations sur le projet », a déclaré Microsoft dans une lettre publiée par la municipalité de Lowell Charter Township.
Au Michigan, un projet de centre de données à 7 milliards de dollars, soutenu par des puissants comme Trump ou des grands noms de la filière technologique, inquiète beaucoup les habitants locaux. Motifs : potentielle explosion de leurs factures dénergie, pollution de leau et défiguration de leur contrée paisible. Ce nest pas seulement une histoire locale : cest aussi un combat plus large entre les citoyens modestes et lélite politique et économique qui semble imposer ses choix. Le projet a même obtenu un demi-milliard en subventions fédérales, ce qui le rend encore plus controversé.
Récemment, Microsoft s'est identifié comme l'entreprise mystérieuse à l'origine d'un projet de centre de données dans une région du Michigan où les habitants s'opposent à un tel développement. L'équipe chargée de l'infrastructure cloud de Microsoft a été citée dans une lettre publiée par la municipalité de Lowell Charter Township comme étant l'entreprise intéressée par un terrain d'environ 96 hectares situé à côté de l'autoroute Interstate 96. La municipalité, qui compte environ 6 500 habitants, est située à 32 km au sud-est de Grand Rapids.
Cette lettre fait suite à plusieurs semaines de spéculations sur l'identité du partenaire du promoteur Franklin Partners dans ce projet controversé. Franklin, basé dans l'Illinois, avait précédemment déclaré travailler avec une entreprise nationale basée aux États-Unis pour construire un centre de données sur ce terrain.
En décembre, les habitants se sont rassemblés en masse lors d'une réunion de la commission d'urbanisme, où une audience publique sur le projet de rezonage était à l'ordre du jour, ce qui a conduit au report de l'événement. Un rapport a révélé qu'un chef d'entreprise de Grand Rapids était apparu déguisé en Mr. Peanut et brandissait une pancarte sur laquelle était écrit « C'est dingue ».
Certains habitants de la région ont déclaré que la municipalité allait trop vite dans le rezonage du terrain, étant donné le manque de clarté sur des questions telles que les besoins énergétiques pour faire fonctionner l'installation. Quelques jours après l'annulation de la réunion, les responsables locaux ont déclaré qu'ils suspendaient temporairement le projet.
« Nous nous présentons aujourd'hui car nous avons constaté que la communauté souhaitait obtenir plus d'informations sur la proposition, et nous pensons qu'il est important d'être transparents sur nos intentions pour l'avenir », a déclaré Microsoft. « Nous avons demandé au vendeur de suspendre le processus de rezonage afin que nous puissions passer du temps avec la communauté au début de l'année et lui faire part de nos projets à long terme avant de poursuivre. »
Microsoft devrait presque doubler la taille de son portefeuille de centres de données au cours des deux prochaines années, a déclaré le PDG Satya Nadella aux analystes en octobre. L'entreprise fait partie d'un groupe de poids lourds du secteur, comprenant Amazon, Google, Meta, Oracle, OpenAI et xAI d'Elon Musk, qui se précipitent pour mettre en place des centres de données équipés de processeurs graphiques Nvidia et d'autres infrastructures nécessaires au fonctionnement de puissants modèles d'intelligence artificielle et de charges de travail.
Les mégacapitalisations technologiques engagent collectivement des centaines de milliards de dollars par an en dépenses d'investissement, ce qui fait craindre qu'elles ne alimentent une nouvelle bulle industrielle. Les services publics de certains marchés américains ont déclaré qu'ils ne seraient pas en mesure de fournir l'énergie nécessaire à ces centres de données prévus, ce qui a rendu le choix des sites plus difficile. Les résidents vivant à proximité des sites des installations proposées ont fait pression, invoquant toute une série de préoccupations.
La consommation d'eau est l'un des principaux problèmes. La municipalité du Michigan a déclaré avoir conclu un accord avec la ville voisine de Lowell afin de fournir une solution pour augmenter « la capacité de la centrale sans coût supplémentaire pour les contribuables ». Consumers Energy, un service public desservant des millions d'habitants du Michigan, a déclaré que les centres de données n'entraîneraient pas d'augmentation des tarifs d'électricité.
Le terrain situé dans le Covenant Business Park de la commune est classé en zone industrielle à aménagement planifié et est resté inoccupé, en partie à cause du manque d'eau et de services d'égouts. Le conseil municipal devra approuver le changement de zonage en zone industrielle légère pour que le projet puisse avancer. Selon la commune, ce projet entraînerait un investissement de 500 millions à 1 milliard de dollars sur une période de trois à cinq ans. La commission d'urbanisme doit se réunir à nouveau le 12 janvier.
Les entreprises technologiques et les développeurs qui cherchent à investir des milliards de dollars dans des centres de données toujours plus grands pour alimenter l'IA et le cloud computing perdent de plus en plus souvent la bataille dans les communautés où les gens ne veulent pas vivre à côté d'eux, ni même à proximité. Partout aux États-Unis, les communautés s'informent et apprennent les unes des autres sur leurs combats contre les projets de centres de données qui se multiplient rapidement en nombre et en taille pour répondre à une demande forte, les développeurs se diversifiant à la recherche de connexions plus rapides aux sources d'énergie.
Un autre exemple : l'administration Trump a demandé à une autre centrale à charbon de rester ouverte, ordonnant cette fois-ci aux propriétaires d'une unité de production d'électricité du Colorado de la maintenir en service au-delà de sa date de fermeture. Les propriétaires de la centrale devront réparer une vanne défectueuse qui a mis hors service l'unité 1 de 446 mégawatts de la centrale électrique le 19 décembre. Cependant, les responsables du Colorado ont critiqué la décision de l'administration Trump, la qualifiant de préjudiciable pour les consommateurs d'électricité.
