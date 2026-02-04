Microsoft supprime certains abonnements autonomes populaires à OneDrive et SharePoint, car ils ne sont pas suffisamment rentables, et invite ses clients à migrer vers Microsoft 365 à la place

Retrait des offres autonomes SharePoint Online et OneDrive Entreprise (plan 1 et plan 2)



Microsoft OneDrive est un ensemble de services en ligne : stockage et applications Word, Excel, PowerPoint et OneNote, dont les fonctionnalités sont toutefois réduites par rapport aux logiciels installés sur un ordinateur. Ce service a été créé en 2007 et a porté les noms Windows Live Folders, Windows Live SkyDrive, SkyDrive et enfin son nom actuel depuis janvier 2014. Le service peut s'utiliser de deux manières : à travers un navigateur web, en téléchargeant des fichiers sur un serveur, en les récupérant sur son ordinateur au besoin et en les partageant avec des amis ou avec tous les internautes ; ou à travers le logiciel OneDrive qui permet une synchronisation entre OneDrive et les supports informatiques compatibles.SharePoint est une série de logiciels de type applications web développée par Microsoft. Disponible depuis 2001, elle est principalement destinée aux entreprises. Le produit est une solution collaborative qui combine des fonctions de portail web, de système de gestion de contenu avec des fonctions destinées à la collaboration tel que la gestion électronique de documents ou encore de moteur de recherche. Suivant les versions d'autres fonctions sont également disponibles telle que les forums, les formulaires, les Workflows ou encore les statistiques décisionnelles.Microsoft annonce mettre fin à ses offres autonomes SharePoint Online et OneDrive for Business. Le géant du logiciel aurait informé ses partenaires que la société «». Microsoft a indiqué que sa décision de supprimer ces services «».La société a annoncé la nouvelle dans une note adressée à ses partenaires, marquant ainsi la fin de plusieurs options d'abonnement qui servaient de points d'entrée pour les entreprises à la recherche d'outils de stockage et de collaboration dans le cloud. Cependant, Microsoft n'a pas encore précisé ce qui remplacera ces plans autonomes ni comment l'évolution de ses offres de stockage et de collaboration dans le cloud affectera les abonnés actuels.SharePoint Online est une version web de la suite collaborative de Microsoft. Le plan 1 coûte 5 dollars par utilisateur et par mois et comprend 1 To de stockage cloud, tandis que le plan 2 double le coût et ajoute un stockage cloud illimité ainsi que des fonctionnalités avancées. OneDrive for Business Plan 1 offre 1 To de stockage cloud pour 5 dollars par utilisateur et par mois. Le plan 2 comprend jusqu'à 5 To de stockage, ajoute des outils tels que la prévention des pertes de données et peut être étendu pour fournir 25 To de stockage aux membres de l'équipe.Quelle pourrait être la raison derrière la suppression par Microsoft de ces deux plans pour les entreprises ? L'expression « utilisation non prévue ou non standard » semble faire référence aux utilisateurs qui s'inscrivent à ces produits principalement pour accéder à un stockage cloud abordable, sur la base des rapports des utilisateurs Microsoft indiquant que ces services offrent plus de capacité à un coût inférieur à celui de certaines autres offres de stockage de Redmond.Cela pourrait expliquer pourquoi l'annonce de Microsoft mentionne également «». La société souligne que ses suites Microsoft 365 «». Ces suites sont également plus chères que les offres que Microsoft a l'intention d'abandonner. Le message destiné aux partenaires les invite à orienter leurs clients vers les suites Microsoft 365 Business ou E3/E5.Les partenaires et les utilisateurs auront le temps de s'organiser, car le service sera maintenu jusqu'en décembre 2029. Les ventes cesseront le 31 mai 2026 et Microsoft ne renouvellera pas les contrats de service à compter de janvier 2027. «», ajoute le message.Voici l'annonce de Microsoft :: 28 janvier 2026: Général: Partenaires agréés CSP, partenaires vendant à des clients les offres SharePoint Online (SPO) 1 et 2 et OneDrive Entreprise (ODB) 1 et 2Microsoft fait évoluer ses offres de stockage et de collaboration dans le cloud et retire les offres autonomes SharePoint Online (SPO) plan 1 et plan 2 et OneDrive Entreprise (ODB) plan 1 et plan 2. Ce changement reflète la faible demande des clients pour les offres autonomes, l'augmentation des cas d'utilisation non intentionnelle ou non standard et les coûts opérationnels plus élevés associés à la maintenance de ces offres. Alors que Microsoft continue d'investir dans des expériences sécurisées, évolutives et intégrées, les suites Microsoft 365 restent le principal moyen pour les clients d'accéder aux fonctionnalités de SharePoint et OneDrive.En tant que partenaire Microsoft, vous jouez un rôle essentiel en aidant les clients à planifier cette transition. Les clients disposent d'un délai prolongé pour se préparer, et Microsoft introduit davantage d'options de stockage afin de répondre à un large éventail de besoins. Nous recommandons aux partenaires d'identifier de manière proactive les clients concernés, de communiquer les dates clés à l'avance et de guider les clients vers la suite Microsoft 365 ou l'alternative de stockage la plus appropriée afin de garantir la continuité et une expérience fluide.- Annonce de la fin de vie : ce changement sera communiqué aux clients fin janvier 2026.- Fin de la commercialisation : juin 2026 (plus aucun nouveau locataire/client après le 31 mai 2026 ; renouvellements pour les clients existants uniquement).- Fin de vie : janvier 2027 (plus aucun renouvellement ; les contrats existants se poursuivent jusqu'à leur expiration).- Fin du service : décembre 2029 (tous les plans autonomes sont complètement retirés ; les clients doivent passer aux suites Microsoft 365, aux packs de capacité ou aux options de stockage à la carte).- Pour aider vos clients à traverser ce changement, vous devez commencer à planifier dès maintenant, en passant en revue les locataires de vos clients, en positionnant les suites Microsoft 365 Business ou E3/E5 le cas échéant, et en aidant vos clients à optimiser, migrer ou archiver leurs données selon leurs besoins. Microsoft continue de partager des conseils, des ressources et des mises à jour pour aider ses partenaires à mener à bien cette transition et à soutenir la réussite à long terme de leurs clients.- Cloud Ascent sera mis à jour d'ici la fin du mois de février, vous permettant ainsi de savoir quels clients sont concernés par ce changement.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?