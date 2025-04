Microsoft incite les entreprises à abandonner les licences perpétuelles d'Office au profit d'abonnements à Microsoft 365, mais certains utilisateurs ont migré vers LibreOffice à la place

Le moment idéal pour passer à Microsoft 365

Un gain de temps de collaboration de 1,5 heure par semaine et par utilisateur grâce à des outils de communication avancés, à l'automatisation des activités et à l'amélioration des processus.

Une amélioration de la productivité des spécialistes de l'informatique, qui économisent 686 heures par an en réduisant le nombre de tickets d'assistance et le temps consacré aux mises à jour et aux correctifs des systèmes.

Une réduction significative des coûts, avec plus de 297 000 dollars d'économies réalisées grâce à la mise hors service de matériel et de logiciels obsolètes, ainsi qu'une baisse des coûts de maintenance informatique.

Tirer le meilleur parti des outils que vous utilisez tous les jours

Plus de flexibilité. Vous n'êtes plus limité à un seul appareil ; Microsoft 365 permet d'utiliser une licence d'utilisateur sur un maximum de cinq PC, tablettes et appareils mobiles, ce qui permet à votre équipe de rester productive quel que soit l'endroit où elle travaille. Les employés peuvent même utiliser leurs applications hors ligne pendant 30 jours, ce qui est idéal pour les voyages à distance ou les lieux où la connectivité internet est limitée.

Plus de productivité. Bénéficiez toujours des dernières fonctionnalités des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Teams, sans avoir à acheter de nouvelles versions. Collaborez en temps réel grâce au partage de documents et à la coécriture, tandis que 1 To de stockage OneDrive permet de sécuriser les fichiers et de les rendre accessibles sur tous les appareils.

Plus de sécurité. Protégez-vous contre l'hameçonnage, les logiciels malveillants et le spam grâce à des politiques de sécurité intégrées. Sécurisez l'accès avec l'authentification multifactorielle, l'authentification unique et l'effacement des données à distance pour les appareils perdus ou volés. Protégez les données professionnelles tout en permettant une productivité axée sur l'IA avec Microsoft Copilot.

Le temps est compté pour les anciennes versions d'Office



Cette initiative du géant américain fait suite à la hausse des prix des abonnements Microsoft 365 , provoquée par l'intégration de l'assistant IA Copilot. Microsoft a justifié cette augmentation, la première en plus de dix ans, en affirmant qu'elle était nécessaire pour financer les nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. Cependant, cette décision a été qualifiée de désastre total et a fait l'objet de nombreuses réactions extrêmement négatives.Dans un récent billet de blog, Microsoft explique pourquoi l'entreprise encourage les petites et moyennes entreprises (PME) à passer d'une licence Office perpétuelle à un abonnement à Microsoft 365. Microsoft reconnaît que de nombreuses entreprises se sont appuyées sur Microsoft Office pendant des années, utilisant des applications de productivité telles que Word, Excel et PowerPoint dans le cadre de leurs activités quotidiennes.Cependant, comme l'explique Microsoft dans son argumentaire, « vous avez peut-être commencé à remarquer des limitations. Vos applications sont bloquées sur votre bureau, ce qui limite votre productivité lorsque vous n'êtes pas au bureau. Vous ne pouvez pas accéder facilement à vos fichiers ou collaborer lorsque vous travaillez à distance ».Si ces défis vous semblent familiers, Microsoft suggère que vous pourriez envisager de passer à Microsoft 365.Dans son billet, l'éditeur de Windows précise que Microsoft 365 est un service d'abonnement basé sur le cloud qui combine plusieurs applications de productivité, comme Word, Excel et PowerPoint, avec des outils de collaboration, de sécurité et d'IA. Microsoft 365 permet en outre aux organisations de conserver les applications familières sur lesquelles elles s'appuient déjà, améliorées avec la simplicité, la flexibilité et la sécurité du cloud.Selon l'entreprise, Microsoft 365 permet aux employés de travailler de n'importe où, de se rencontrer et de discuter facilement à l'aide de Microsoft Teams, et de collaborer en temps réel sur des documents et des apps. De booster la productivité de votre équipe avec Copilot, votre assistant alimenté par l'IA pour le travail. De simplifier l'informatique et de réduire les coûts en regroupant la messagerie, le stockage et les outils de productivité dans une solution intégrée, tout en protégeant les données de votre entreprise.Pour évaluer le retour sur investissement (ROI) potentiel que les entreprises réalisent en mettant en œuvre Microsoft 365, Microsoft a chargé Forrester Consulting de réaliser une étude sur The Total Economic Impact Of Microsoft 365 For Business. Le billet indique que l'étude a mis en évidence un ROI substantiel de 223 % sur trois ans, avec une période de récupération de moins de six mois, ce qui prouve, selon Microsoft, que l'investissement initial est rapidement récupéré.En outre, l'étude a quantifié plus de 500 000 dollars de bénéfices sur trois ans, tirés par :L'étude a également mis en évidence des avantages notables non quantifiés, tels que la rationalisation des flux de travail grâce à l'automatisation avec Power Automate et l'amélioration de la prise de décision grâce à des analyses faciles à utiliser dans Power BI.D'après Microsoft, ces améliorations permettent aux équipes de réduire les frais administratifs, de se concentrer sur les tâches stratégiques et d'exploiter les données, ce qui favorise l'efficacité et la croissance de l'organisation.L'entreprise précise dans son billet que Microsoft 365 offre :« Je pense que la plus grande valeur ajoutée réside dans les capacités de collaboration. La facilité avec laquelle les équipes travaillent et collaborent s'est améliorée de 100 %. Du point de vue de la sécurité, nous avons tout dans le cloud, donc tout est sauvegardé chaque nuit. Si, par malheur, nous étions victimes d'un ransomware, nous aurions la possibilité de restaurer nos informations à la date précédente. Du point de vue de la continuité des activités, cela nous a été bénéfique et le sera encore à l'avenir », a déclaré le directeur informatique d'une entreprise du secteur de la fabrication et des matériaux, interviewé dans le cadre de l'étude Forrester.Selon Microsoft, si votre entreprise utilise encore Office 2016 ou Office 2019, il est essentiel de planifier la transition dès maintenant. Le support de ces versions se termine le 14 octobre 2025, date à laquelle Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité critiques ni de support technique. Continuer à utiliser des logiciels non pris en charge pourrait donc exposer votre organisation à des failles de sécurité, à des risques de conformité et à des perturbations opérationnelles.L'entreprise indique par ailleurs qu'une migration anticipée vers Microsoft 365 contribuera à protéger votre entreprise, à améliorer la productivité et à simplifier la gestion informatique. Une mise à niveau proactive dès maintenant peut aider à effectuer une transition en douceur et à atténuer les risques potentiels.L'abandon du modèle de licence perpétuelle de Microsoft a déjà donné lieu à des transitions notables dans le secteur public. Dans le nord de l'Allemagne notamment, l'État fédéral du Schleswig-Holstein a décidé de faire passer 30 000 PC de Microsoft Windows et Office à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres . Cette décision fait suite à un programme pilote réussi et fait écho à la conclusion du Contrôleur européen de la protection des données selon laquelle l'utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne viole les lois sur la protection des données.Parallèlement, les préoccupations relatives à la souveraineté numérique ont stimulé les efforts déployés en Europe pour réduire la dépendance à l'égard des logiciels basés aux États-Unis. En mars dernier, la France et l'Allemagne ont récemment introduit Docs , une plateforme collaborative open-source positionnée comme une alternative à Microsoft 365 et Google Docs. Disponible en version bêta, Docs fait partie d'une série d'outils visant à renforcer l'autonomie numérique de l'UE, en mettant l'accent sur la simplicité et la sécurité pour les professionnels qui traitent des données sensibles.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft pertinente ou crédible ?