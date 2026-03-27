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Microsoft en passe de connaître son pire trimestre depuis 2008 : l'action dévisse de 25 % en raison des incertitudes liées à la rentabilité future de l'IA,
Tandis que Windows 11 n'en finit pas de décevoir

Le , par Mathis Lucas
46 commentaires

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Microsoft traverse une période particulièrement difficile. Le virage stratégique vers lIA vire au fiasco pour Microsoft, tandis que Windows 11 demeure un chantier interminable aux performances médiocres. Une analyse du marché révèle que l'action est en passe de connaître son pire trimestre depuis la crise des subprimes. L'action a chuté de 25 % au premier trimestre, ce qui représente sa plus grande perte depuis le quatrième trimestre de 2008, et c'est de loin la plus mauvaise performance parmi les sept entreprises du « Magnificent Seven ». Ecartelé entre l'IA et lexigence dun Windows stable et pertinent, Microsoft apparaît totalement désorienté.

Microsoft est l'un des principaux acteurs de la course à l'IA. L'entreprise développe le chatbot Copilot et investit massivement dans l'extension de son infrastructure cloud Azure pour les charges de travail liées à l'IA. Cependant, malgré un chiffre d'affaires massif porté par la division Azure, Microsoft subit une chute historique de sa capitalisation en raison des coûts colossaux liés à l'IA. Et les investisseurs commencent à douter de lorientation vers lIA.

Le PDG Satya Nadella présente cette période comme une transition nécessaire de la simple démonstration technique vers des applications concrètes et productives. Mais l'ampleur des dépenses en infrastructures et la dépendance envers des partenaires suscitent l'inquiétude des investisseurs. Parallèlement, l'entreprise mène des restructurations discrètes et des suppressions de postes pour préserver ses marges face aux pressions macroéconomiques.

Ce panorama illustre l'urgence pour l'ensemble de l'industrie de transformer l'engouement pour l'IA en une rentabilité durable et stable. Selon Wall Street, ces tendances inquiétantes pourraient conduire l'action Microsoft vers sa pire performance trimestrielle depuis la crise financière mondiale dil y a vingt ans.

L'action Microsoft se dirige vers son pire trimestre depuis 2008

Malgré des résultats financiers en apparence solides, avec un chiffre d'affaires de 81,3 milliards de dollars, Microsoft traverse une période de turbulences historiques. Deux problèmes structurels qui pèsent sur le titre. D'un côté, Microsoft continue d'augmenter massivement ses investissements dans les infrastructures d'IA, alors que Wall Street s'interroge de plus en plus sur le moment où ces dépenses se traduiront par une accélération des revenus.


De l'autre, les investisseurs craignent que des startups d'IA comme Anthropic et OpenAI développent des agents capables de remplacer des produits qui constituent le cur de métier des géants comme Microsoft, ce qui pourrait perturber son activité principale ou du moins faire pression sur ses prix et ses marges.

Cela pousse les investisseurs à se débarrasser des actions du secteur du logiciel. « On craint que, plutôt que de payer Microsoft, de plus en plus de clients se tournent directement vers des fournisseurs dIA, ce qui pourrait perturber lactivité principale, ou tout au moins exercer une pression sur les prix et les marges », a expliqué Jonathan Cofsky, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, qui détient des actions de la société.

L'action Microsoft a chuté de 25 % au premier trimestre, s'acheminant vers sa plus forte baisse depuis la crise financière mondiale de 2008. Elle avait enregistré une baisse importante de 27 % au quatrième trimestre 2008. Elle affiche de loin la plus mauvaise performance parmi les sept géants technologiques du « Magnificent Seven » en ce début d'année, alors que l'indice qui suit l'évolution de ce groupe a reculé de 14 % sur la même période.

Microsoft est devenue une entreprise gourmande en capitaux

Le rythme des dépenses de Microsoft inquiète Wall Street. Ses dépenses dinvestissement, y compris les contrats de location, devraient atteindre 146 milliards de dollars au cours de lexercice 2026, qui se termine fin juin. Cela représente une hausse d'environ 66 % par rapport aux 88 milliards de dollars de l'exercice 2025, et ce chiffre devrait grimper à 170 milliards de dollars pour l'exercice 2027 et à 191 milliards de dollars pour l'exercice 2028.

Les investisseurs voient de plus en plus d'un mauvais il ce type de dépenses, surtout en l'absence d'une accélération plus marquée de la croissance. Dans ses derniers résultats trimestriels, la division Azure a affiché un léger ralentissement de sa croissance par rapport au trimestre précédent. Copilot n'a rencontré qu'un succès limité auprès des clients, poussant Microsoft à remanier ses activités dans le domaine de l'IA pour améliorer la plateforme.

Jonathan Cofsky a lancé un avertissement : « Microsoft est devenue une entreprise beaucoup plus gourmande en capitaux. Pour que l'action affiche de meilleures performances à l'avenir, nous devons être davantage convaincus que la croissance du secteur des logiciels ne ralentira pas de manière significative ».

Sur les 67 analystes suivis par Bloomberg qui couvrent Microsoft, 63 ont une recommandation « acheter », tandis que trois ont une recommandation « conserver » et un seul recommande de « vendre ». L'objectif de cours moyen à 12 mois de l'action, fixé à 592 dollars, laisse entrevoir un potentiel de hausse de plus de 64 % en 2027. C'est le rendement implicite le plus élevé jamais enregistré, selon les données compilées par Bloomberg depuis 2009.

L'alliance stratégique conclue avec OpenAI sous haute tension

Outre les difficultés susmentionnées, les relations de Microsoft avec son partenaire OpenAI...
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46 commentaires
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/03/2026 à 20:21
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Le virage stratégique de Microsoft vers l'IA va-t-il porter ses fruits à long terme ? Pourquoi ?
Personne ne peut savoir, c'est de l'aléatoire complet.
Est-ce que l'IA sera un jour rentable ?
Est-ce que Microsoft aura un lien avec la solution qui va dominer toutes les autres ?

La probabilité que Microsoft soit gagnant est faible, mais tout est possible.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
S'agit-il d'un signe que la bulle de l'IA commence à se résorber ou que l'ère des logiciels à forte marge est révolue ?
Non, pas du tout, ça n'a strictement rien aucun lien.
De toute façon ça ne changera rien, Microsoft va continuer d'investir à fond dans l'IA. (Ce serait vraiment très surprenant que la tête de Microsoft change d'avis)

Par contre ça montre que les gens ne croient pas en l'IA.
Quand une entreprise dit "on va investir à fond dans l'IA" les investisseurs se disent "cette entreprise investit dans n'importe quoi, il faut rapidement qu'on se débarrasse de nos actions".

Personne ne croit en l'IA, sauf les gens qui peuvent investir 100 milliards de dollar dans son développement.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Microsoft est tiraillé entre l'IA et l'exigence d'un Windows stable. Quel est le choix le plus pertinent qui s'offre à Microsoft ?
Les gens ne veulent pas d'IA dans leur OS.
Il faut virer tout ce qui est en lien avec l'IA dans Windows.
Il faut faire un Windows qui consomme moins de ressource, qui ne propose aucune fonctionnalité IA, qui est compatible avec les cartes mères sans histoire de TPM 2.0, Secure Boot, NPU et toutes ces conneries.
Des utilisateurs s'en foutent de ces histoires là, donc laissez les tranquille.

Les entreprises seront à fond dans le TPM 2.0 et tout ça.

Il faut un Windows qui consomme moins de RAM et qui fassent moins chier, il faut l'apparence de Windows 7, c'était la dernière fois que c'était jolie, depuis c'est de la merde (j'ai du payer pour StartAllBack).
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