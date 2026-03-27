Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Le virage stratégique de Microsoft vers l'IA va-t-il porter ses fruits à long terme ? Pourquoi ? Le virage stratégique de Microsoft vers l'IA va-t-il porter ses fruits à long terme ? Pourquoi ?

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par S'agit-il d'un signe que la bulle de l'IA commence à se résorber ou que l'ère des logiciels à forte marge est révolue ? S'agit-il d'un signe que la bulle de l'IA commence à se résorber ou que l'ère des logiciels à forte marge est révolue ?

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Microsoft est tiraillé entre l'IA et l'exigence d'un Windows stable. Quel est le choix le plus pertinent qui s'offre à Microsoft ? Microsoft est tiraillé entre l'IA et l'exigence d'un Windows stable. Quel est le choix le plus pertinent qui s'offre à Microsoft ?

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Personne ne peut savoir, c'est de l'aléatoire complet.Est-ce que l'IA sera un jour rentable ?Est-ce que Microsoft aura un lien avec la solution qui va dominer toutes les autres ?La probabilité que Microsoft soit gagnant est faible, mais tout est possible.Non, pas du tout, ça n'a strictement rien aucun lien.De toute façon ça ne changera rien, Microsoft va continuer d'investir à fond dans l'IA. (Ce serait vraiment très surprenant que la tête de Microsoft change d'avis)Par contre ça montre que les gens ne croient pas en l'IA.Quand une entreprise dit "on va investir à fond dans l'IA" les investisseurs se disent "cette entreprise investit dans n'importe quoi, il faut rapidement qu'on se débarrasse de nos actions".Personne ne croit en l'IA, sauf les gens qui peuvent investir 100 milliards de dollar dans son développement.Les gens ne veulent pas d'IA dans leur OS.Il faut virer tout ce qui est en lien avec l'IA dans Windows.Il faut faire un Windows qui consomme moins de ressource, qui ne propose aucune fonctionnalité IA, qui est compatible avec les cartes mères sans histoire de TPM 2.0, Secure Boot, NPU et toutes ces conneries.Des utilisateurs s'en foutent de ces histoires là, donc laissez les tranquille.Les entreprises seront à fond dans le TPM 2.0 et tout ça.Il faut un Windows qui consomme moins de RAM et qui fassent moins chier, il faut l'apparence de Windows 7, c'était la dernière fois que c'était jolie, depuis c'est de la merde (j'ai du payer pour StartAllBack).