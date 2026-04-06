L'âge d'or de la clarté chez Microsoft et le modèle Petzold

Microsoft a progressivement installé le chaos au fil des ans

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Jeffrey Snover est ingénieur logiciel à la retraite. Avant de se retirer en 2026, il était ingénieur émérite chez Google et Technical Fellow chez Microsoft, où il occupait les fonctions d'architecte IA pour Office et d'architecte en chef pour Windows Server Azure Stack. Jeffrey Snover est également connu comme l'inventeur de Windows PowerShell, un moteur d'automatisation distribué basé sur les objets, un langage de script et un Shell en ligne de commande.Jeffrey Snover a rejoint Microsoft en 1999 en tant qu'architecte de division au sein de la division Gestion et services, où il a assuré la direction technique de l'ensemble des technologies et des produits de gestion de Microsoft. Il a récemment publié une analyse sur l'évolution des interfaces graphiques chez Microsoft.Selon Jeffrey Snover, la stratégie GUI de Microsoft a connu un déclin au cours des trente dernières années. Ce déclin est attribué à des conflits internes entre les équipes Windows et .NET, ainsi qu'à des décisions marketing privilégiant les effets d'annonce des conférences. Jeffrey Snover note qu'aujourd'hui, les développeurs font face à une multitude d'options fragmentées comme WPF, WinUI 3 ou Electron, sans directive claire de la part de l'éditeur.En fin de compte, « l'instabilité chronique de ces technologies » a poussé de nombreux professionnels à abandonner les solutions natives de Microsoft. Les développeurs ont désormais du mal à répondre à une question simple : « quel est le framework approprié pour une nouvelle application de bureau Windows ? » Jeffrey Snover a souligné que cette confusion technique témoigne d'un échec organisationnel majeur au sein de la firme de Redmond.Dans les années 1980 et au début des années 1990, le développement sous Windows reposait sur une vision unique et faisant autorité. Charles Petzold, avec son ouvrage de référence sur l'API Win16 puis Win32, représentait cette époque où un seul système d'exploitation, une seule API et un seul langage (le C) définissaient la norme. Les développeurs réussissaient en apprenant un ensemble de règles stables, comparables aux lois de la physique.Bien que le modèle mental de Win32 puisse paraître complexe, il était cohérent. Jeffrey Snover explique que cette période marque la dernière fois où Microsoft a pu répondre instantanément et de manière unique à la question de savoir comment construire une application Windows. « Lorsqu'une plateforme ne peut pas répondre à « Comment construire une interface utilisateur ? » en moins de dix secondes, elle a échoué. Point », a écrit un critique.La clarté est votre alliée ! Il n'y avait pas de comité débattant des alternatives au code géré. Il n'y avait que Win32 et Charles Petzold, et ça marchait. D'après Jeffrey Snover, ce qui s'est passé ensuite est une véritable leçon de maître sur la façon dont une société dotée de personnes brillantes et d'énormes ressources peut produire 30 ans de gaffes en optimisant les mauvaises choses. Autrement dit : « des gens brillants qui font des choses stupides ».Win32 avait des limitations réelles, donc Microsoft a fait ce que Microsoft sait faire : il a sorti quelque chose de nouveau pour la conférence des développeurs. Cependant, les nouveautés n'ont pas répondu aux attentes. Au contraire, elles ont progressivement contribué à fragmenter l'écosystème Windows.Pour répondre aux limites de Win32, la firme de Redmond a dévoilé plusieurs nouveautés. MFC (1992) a encapsulé Win32 en C++. Dans un son analyse, Jeffrey Snover explique notamment : « si Win32 manquait délégance, MFC était un Win32 vêtu dun smoking fait dautres smokings ». Microsoft a lancé ensuite OLE, COM et ActiveX. Aucun dentre eux nétait vraiment un framework dinterface graphique ; il sagissait darchitectures de composants.Mais ils ont envahi tous les recoins du développement Windows et introduit un grand niveau de complexité cognitive. Selon l'ingénieur, Microsoft ne vendait pas un récit cohérent. Il vendait des primitives technologiques et disait aux développeurs de se débrouiller pour comprendre le récit par eux-mêmes.En 2003, l'entreprise a dévoilé Longhorn. Trois piliers : WinFS (un système de fichiers relationnel), Indigo (communications unifiées) et Avalon, un sous-système d'interface utilisateur vectoriel accéléré par GPU, piloté par un langage XML déclaratif appelé XAML. Les développeurs ont vu les démos d'Avalon et étaient sidérés. C'était la grande vision. Selon les termes de la note interne de Jim Allchin datant de janvier 2004, c'était aussi « une merde ».En août 2004, Microsoft a annoncé une remise à zéro complète du développement. Abandonné. Recommencer à partir du code source de Server 2003. Et après cette remise à zéro, la direction de Microsoft a émis une directive discrète : pas de code géré dans Windows. Tout le nouveau code en C++. WPF serait...