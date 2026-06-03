qui vise à intégrer les capacités d'automatisation d'OpenClaw dans Microsoft 365
Des documents internes révèlent que Microsoft a conçu une « stratégie délibérée » pour rendre les utilisateurs dépendants de son nouvel assistant IA nommé Scout. Ce projet vise à intégrer les capacités d'automatisation d'OpenClaw directement dans la suite Microsoft 365. La feuille de route officielle détaille un plan en trois étapes, dont la première consiste à instaurer une « addiction » chez le public avant d'étendre les fonctionnalités de l'outil. L'aspect intentionnel de ce conditionnement soulève des questions éthiques majeures. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte plus large où les Big Tech recherchent un modèle économique rentable pour l'IA.
Microsoft vient d'annoncer un nouvel outil d'IA appelé Scout. Il est intégré à toutes les applications Microsoft 365 que vous utilisez au quotidien, ce qui lui permet de s'inscrire naturellement dans votre flux de travail. Il fonctionne à la fois dans le cloud, sur ordinateur de bureau et sur le Web, en se connectant à Teams, Outlook, OneDrive et SharePoint, ainsi qu'aux données qui rythment votre journée, notamment courriels, calendrier, contacts, etc.
La firme de Redmond affirme que Scout est conçu avec des mesures de sécurité et des contrôles de niveau entreprise, ce qui vous permet de lui faire confiance dès le premier jour au sein de votre organisation. Il s'appuie sur la technologie open source OpenClaw, ce qui reflète l'engagement de Microsoft à développer ses solutions en collaboration avec la communauté tout en étendant ses capacités pour répondre aux besoins des entreprises.
Cependant, la stratégie de déploiement à grande échelle de Scout élaborée par Microsoft suscite de nombreuses interrogations. Selon un document interne consulté par 404 Media, Microsoft a élaboré un plan visant à rendre délibérément les utilisateurs dépendants de Scout et à les enfermer dans l'écosystème.
Un plan de lancement en trois phases axé sur l'addiction
Microsoft teste Scout depuis mars en tant quoutil interne destiné à ses employés, sous le nom de « ClawPilot ». ClawPilot (Scout) fait partie du « Projet Lobster », un plan de Microsoft visant à intégrer loutil dIA populaire OpenClaw à sa suite de produits Microsoft 365 de manière à ce que des personnes sans connaissances techniques puissent lutiliser. Il ny a rien de particulièrement surprenant à ce que Microsoft développe de nouveaux outils dIA.
Lentreprise a réorienté la quasi-totalité de ses activités vers lIA, et toutes les grandes entreprises du secteur ont cherché à intégrer des agents IA dans leurs produits après le succès viral dOpenClaw plus tôt cette année. OpenClaw permet aux utilisateurs de créer des agents IA capables dagir au nom de la personne qui les utilise ; ils peuvent envoyer des courriels, modifier des agendas, publier des articles de blogue, et bien plus encore.
Microsoft a officiellement annoncé le 2 juin le lancement de Scout. Lobjectif explicite des développeurs du produit est de rendre ses utilisateurs accros. Le document de planification stratégique de Microsoft détaille une évolution en trois phases pour passer d'une simple application addictive à une véritable "plateforme agentique". Ce document interne de Microsoft obtenu par 404 Media est intitulé "ClawPilot: Overview and Plan with Project Lobster".
Développer une addiction chez les utilisateurs de Scout
La première phase s'intitule « Rendre les gens accros ». Le document précise que Scout doit offrir une expérience utilisateur qui amène les utilisateurs à devenir accros au logiciel afin de pouvoir accomplir leurs tâches quotidiennes. Cela devrait à son tour entraîner une augmentation du nombre d'utilisateurs. Selon le rapport, les tests internes menés auprès des employés de Microsoft ont déjà démontré lefficacité de cette stratégie très controversée.
Les résultats des tests montrent que Microsoft Scout présente non seulement un taux de rebond très faible, mais est également utilisé de manière intensive par les utilisateurs au quotidien. Les phases 2 et 3 du plan de lancement prévoient de combiner ClawPilot avec dautres outils dIA et dintroduire de nouvelles fonctionnalités. Il nest pas surprenant que Microsoft tente datteindre le plus grand nombre possible de clients avec ce nouveau logiciel.
« Continuer à proposer lexpérience ClawPilot en version autonome. Tester lexpérience utilisateur, élargir la base dutilisateurs et développer lécosystème de compétences et doutils qui rendra les utilisateurs dépendants de loutil au quotidien. Ce processus est déjà en cours de manière organique », indique le document.
Cependant, compte tenu des problèmes croissants liés à la dépendance vis-à-vis des chatbots d'IA, il est inquiétant que Microsoft semble considérer la dépendance à l'IA comme une opportunité plutôt que comme un risque. Alors que lutilisation de lIA devient de plus en plus coûteuse et que les utilisateurs commencent à sinterroger sur les bénéfices quils en retirent, Microsoft veut les rendre dépendants afin de les contraindre à continuer à dépenser.
Une stratégie qui a suscité un tollé dans la communauté
Le virage de Microsoft vers l'IA pousse l'entreprise à explorer tous les leviers pour s'imposer sur ce marché. Un employé de Microsoft connaissant bien ClawPilot a déclaré que les références à la dépendance sont « très inquiétantes ». « Nous constatons de plus en plus de cas de dépendance aux chatbots et agents IA, et dune manière générale, la dépendance est selon moi un élément quaucun produit ne devrait intégrer à sa stratégie de développement.
« On dirait lun de ces moments où lon « met des mots sur ce que tout le monde pense en silence dans ce document », a-t-il déclaré. Un autre employé a déclaré : « à ce stade, l'objectif final de tous les logiciels créés par les grandes entreprises technologiques nest-il pas de créer une dépendance ? Heureusement pour nous, Microsoft est plutôt mauvais dans la création de produits addictifs par rapport à certaines autres grandes entreprises du secteur ».
Le projet est mené par Omar Shahine, un cadre de longue date chez Microsoft qui a écrit en avril sur son blogue personnel quil avait créé un assistant personnel appelé « Lobster » à laide dOpenClaw, loutil open source dagent IA. Selon son blogue, Omar Shahine a présenté son assistant « Lobster » dans le cadre dun programme interne daccélération IA de Microsoft et sest vu demander de le transformer en un véritable produit pour Microsoft.
Il est tout aussi inquiétant que le document présente la sécurité et la conformité comme des aspects importants « à régler à l'avenir ». Cette information interroge de nombreux internautes sur les priorités de Microsoft. Étant donné que le nouvel assistant Scout nécessite l'accès à des comptes et des documents sensibles pour fonctionner correctement, la sécurité devrait être une priorité absolue, et non un point en suspens sur une liste de tâches.
Conclusion
Il nest pas surprenant dapprendre quune entreprise souhaite littéralement rendre les gens accros à son service. De nombreuses plateformes sociales et dIA considèrent lengagement comme un indicateur interne clé ; plus les gens passent de temps à utiliser ces services, mieux cest. Elles déploient souvent des fonctionnalités et des modifications de linterface utilisateur dans le but explicite de retenir les utilisateurs plus longtemps sur leurs plateformes.
Cependant, il semble que la plupart de ces grandes entreprises technologiques ne déclarent pas explicitement quelles cherchent à rendre les gens dépendants de leurs services (du moins pas publiquement). Et ces propos divulgués interviennent également dans un contexte de surveillance accrue de la dépendance aux chatbots IA. Une étude récente a également révélé quils peuvent alimenter des délires (ou la psychose) chez les personnes vulnérables.
Par ailleurs, l'introduction d'un nouveau système de facturation à l'usage suscite un vif mécontentement parmi les utilisateurs de GitHub Copilot. Auparavant soumis à un abonnement fixe, les développeurs voient désormais leurs crédits s'épuiser rapidement en fonction de la complexité des requêtes et des modèles utilisés. Face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, certains utilisateurs menacent d'abandonner la plateforme pour des outils tiers.
Source : Microsoft
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