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Des documents internes divulgués révèlent que Microsoft souhaite « rendre les gens dépendants » à son nouvel assistant IA Scout
Qui vise à intégrer les capacités d'automatisation d'OpenClaw dans Microsoft 365

Le , par Mathis Lucas
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Des documents internes divulgués révèlent que Microsoft souhaite « rendre les gens dépendants » à son nouvel assistant IA Scout
qui vise à intégrer les capacités d'automatisation d'OpenClaw dans Microsoft 365

Des documents internes révèlent que Microsoft a conçu une « stratégie délibérée » pour rendre les utilisateurs dépendants de son nouvel assistant IA nommé Scout. Ce projet vise à intégrer les capacités d'automatisation d'OpenClaw directement dans la suite Microsoft 365. La feuille de route officielle détaille un plan en trois étapes, dont la première consiste à instaurer une « addiction » chez le public avant d'étendre les fonctionnalités de l'outil. L'aspect intentionnel de ce conditionnement soulève des questions éthiques majeures. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte plus large où les Big Tech recherchent un modèle économique rentable pour l'IA.

Microsoft vient d'annoncer un nouvel outil d'IA appelé Scout. Il est intégré à toutes les applications Microsoft 365 que vous utilisez au quotidien, ce qui lui permet de s'inscrire naturellement dans votre flux de travail. Il fonctionne à la fois dans le cloud, sur ordinateur de bureau et sur le Web, en se connectant à Teams, Outlook, OneDrive et SharePoint, ainsi qu'aux données qui rythment votre journée, notamment courriels, calendrier, contacts, etc.

La firme de Redmond affirme que Scout est conçu avec des mesures de sécurité et des contrôles de niveau entreprise, ce qui vous permet de lui faire confiance dès le premier jour au sein de votre organisation. Il s'appuie sur la technologie open source OpenClaw, ce qui reflète l'engagement de Microsoft à développer ses solutions en collaboration avec la communauté tout en étendant ses capacités pour répondre aux besoins des entreprises.

Cependant, la stratégie de déploiement à grande échelle de Scout élaborée par Microsoft suscite de nombreuses interrogations. Selon un document interne consulté par 404 Media, Microsoft a élaboré un plan visant à rendre délibérément les utilisateurs dépendants de Scout et à les enfermer dans l'écosystème.

Un plan de lancement en trois phases axé sur l'addiction

Microsoft teste Scout depuis mars en tant quoutil interne destiné à ses employés, sous le nom de « ClawPilot ». ClawPilot (Scout) fait partie du « Projet Lobster », un plan de Microsoft visant à intégrer loutil dIA populaire OpenClaw à sa suite de produits Microsoft 365 de manière à ce que des personnes sans connaissances techniques puissent lutiliser. Il ny a rien de particulièrement surprenant à ce que Microsoft développe de nouveaux outils dIA.

Lentreprise a réorienté la quasi-totalité de ses activités vers lIA, et toutes les grandes entreprises du secteur ont cherché à intégrer des agents IA dans leurs produits après le succès viral dOpenClaw plus tôt cette année. OpenClaw permet aux utilisateurs de créer des agents IA capables dagir au nom de la personne qui les utilise ; ils peuvent envoyer des courriels, modifier des agendas, publier des articles de blogue, et bien plus encore.

Microsoft a officiellement annoncé le 2 juin le lancement de Scout. Lobjectif explicite des développeurs du produit est de rendre ses utilisateurs accros. Le document de planification stratégique de Microsoft détaille une évolution en trois phases pour passer d'une simple application addictive à une véritable "plateforme agentique". Ce document interne de Microsoft obtenu par 404 Media est intitulé "ClawPilot: Overview and Plan with Project Lobster".

Développer une addiction chez les utilisateurs de Scout

La première phase s'intitule « Rendre les gens accros ». Le document précise que Scout doit offrir une expérience utilisateur qui amène les utilisateurs à devenir accros au logiciel afin de pouvoir accomplir leurs tâches quotidiennes. Cela devrait à son tour entraîner une augmentation du nombre d'utilisateurs. Selon le rapport, les tests internes menés auprès des employés de Microsoft ont déjà démontré lefficacité de cette stratégie très controversée.


Les résultats des tests montrent que Microsoft Scout présente non seulement un taux de rebond très faible, mais est également utilisé de manière intensive par les utilisateurs au quotidien. Les phases 2 et 3 du plan de lancement prévoient de combiner ClawPilot avec dautres outils dIA et dintroduire de nouvelles fonctionnalités. Il nest pas surprenant que Microsoft tente datteindre le plus grand nombre possible de clients avec ce nouveau logiciel.

« Continuer à proposer lexpérience ClawPilot en version autonome. Tester lexpérience utilisateur, élargir la base dutilisateurs et développer lécosystème de compétences et doutils qui rendra les utilisateurs dépendants de loutil au quotidien. Ce processus est déjà en cours de manière organique », indique le document.

Cependant, compte tenu des problèmes croissants liés à la dépendance vis-à-vis des chatbots d'IA, il est inquiétant que Microsoft semble considérer la dépendance à l'IA comme une opportunité plutôt que comme un risque. Alors que lutilisation de lIA devient de plus en plus coûteuse et que les utilisateurs commencent à sinterroger sur les bénéfices quils en retirent, Microsoft veut les rendre dépendants afin de les contraindre à continuer à dépenser.

Une stratégie qui a suscité un tollé dans la communauté

Le virage de Microsoft vers l'IA pousse l'entreprise à explorer tous les leviers pour s'imposer sur ce marché. Un employé de Microsoft connaissant bien ClawPilot a déclaré que les références à la dépendance sont « très inquiétantes ». « Nous constatons de plus en plus de cas de dépendance aux chatbots et agents IA, et dune manière générale, la dépendance est selon moi un élément quaucun produit ne devrait intégrer à sa stratégie de développement.

« On dirait lun de ces moments où lon « met des mots sur ce que tout le monde pense en silence dans ce document », a-t-il déclaré. Un autre employé a déclaré : « à ce stade, l'objectif final de tous les logiciels créés par les grandes entreprises technologiques nest-il pas de créer une dépendance ? Heureusement pour nous, Microsoft est plutôt mauvais dans la création de produits addictifs par rapport à certaines autres grandes entreprises du secteur ».

Le projet est mené par Omar Shahine, un cadre de longue date chez Microsoft qui a écrit en avril sur son blogue personnel quil avait créé un assistant personnel appelé « Lobster » à laide dOpenClaw, loutil open source dagent IA. Selon son blogue, Omar Shahine a présenté son assistant « Lobster » dans le cadre dun programme interne daccélération IA de Microsoft et sest vu demander de le transformer en un véritable produit pour Microsoft.

Il est tout aussi inquiétant que le document présente la sécurité et la conformité comme des aspects importants « à régler à l'avenir ». Cette information interroge de nombreux internautes sur les priorités de Microsoft. Étant donné que le nouvel assistant Scout nécessite l'accès à des comptes et des documents sensibles pour fonctionner correctement, la sécurité devrait être une priorité absolue, et non un point en suspens sur une liste de tâches.

Conclusion

Il nest pas surprenant dapprendre quune entreprise souhaite littéralement rendre les gens accros à son service. De nombreuses plateformes sociales et dIA considèrent lengagement comme un indicateur interne clé ; plus les gens passent de temps à utiliser ces services, mieux cest. Elles déploient souvent des fonctionnalités et des modifications de linterface utilisateur dans le but explicite de retenir les utilisateurs plus longtemps sur leurs plateformes.

Cependant, il semble que la plupart de ces grandes entreprises technologiques ne déclarent pas explicitement quelles cherchent à rendre les gens dépendants de leurs services (du moins pas publiquement). Et ces propos divulgués interviennent également dans un contexte de surveillance accrue de la dépendance aux chatbots IA. Une étude récente a également révélé quils peuvent alimenter des délires (ou la psychose) chez les personnes vulnérables.

Par ailleurs, l'introduction d'un nouveau système de facturation à l'usage suscite un vif mécontentement parmi les utilisateurs de GitHub Copilot. Auparavant soumis à un abonnement fixe, les développeurs voient désormais leurs crédits s'épuiser rapidement en fonction de la complexité des requêtes et des modèles utilisés. Face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, certains utilisateurs menacent d'abandonner la plateforme pour des outils tiers.

Source : Microsoft

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2 commentaires
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 03/06/2026 à 19:46
Vu l'engouement pour Copilot, je prépare le popcorn.

Tatayo
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Aspartame
Avatar de Aspartame
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 03/06/2026 à 20:39
l'histoire se répète che MS
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