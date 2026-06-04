Microsoft snobe Windows pour développer un système d'exploitation sur Android : le projet Solara est conçu pour des agents IA plutôt que pour des applications traditionnelles

Microsoft a dévoilé le Projet Solara, une plateforme « chip-to-cloud » conçue pour alimenter une nouvelle génération d'appareils d'entreprise « agent-first » du matériel conçu pour exécuter des agents IA plutôt que des applications traditionnelles. Annoncée lors de la conférence des développeurs Microsoft Build 2026 le 2 juin, cette plateforme intègre un système d'exploitation périphérique léger appelé Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), reposant sur Android Open Source Project (AOSP) plutôt que sur Windows. Après avoir raté le coche dans le domaine des applications, Microsoft se concentre donc sur l'IA et se préparer à l'arrivée des agents.
L'offensive agressive de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui se chiffre en milliards de dollars, na pour le moment pas le succès escompté par lentreprise. L'intégration de Copilot dans Windows 11, Microsoft 365 et GitHub avait pour but d'inaugurer une nouvelle ère de l'informatique autonome. Pourtant, derrière les présentations soignées et les investissements colossaux dans les infrastructures, c'est une réalité radicalement différente qui s'est révélée aux utilisateurs. Un ancien cadre très respecté de Microsoft indique à ce propos que la stratégie de l'entreprise en matière d'IA ne parvient tout simplement pas à trouver un écho auprès des utilisateurs réels. Ce dernier affirme sans détour que lentreprise a raté le train de lintelligence artificielle (IA) tout comme elle lavait fait avec Internet et le mobile.
Dans ce contexte, Microsoft a récemment dévoilé le Projet Solara, une plateforme « chip-to-cloud » conçue pour alimenter une nouvelle génération d'appareils d'entreprise « agent-first » du matériel conçu pour exécuter des agents IA plutôt que des applications traditionnelles. Annoncée lors de la conférence des développeurs Microsoft Build 2026 le 2 juin, cette plateforme, développée par le groupe Applied Sciences de Microsoft, intègre un système d'exploitation périphérique léger appelé Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Il est intéressant de noter que ce système d'exploitation repose sur l'Android Open Source Project (AOSP) plutôt que sur Windows.
Android est un système d'exploitation appartenant à Google, basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. À la base, le système d'exploitation est connu sous le nom d'Android Open Source Project (AOSP) et est un logiciel libre et open source (FOSS) principalement sous licence Apache. Bien qu'AOSP soit gratuit, le nom et le logo « Android » sont des marques déposées de Google, qui restreint l'utilisation de la marque.
Il existe de nombreuses distributions modifiées, parmi lesquelles le système concurrent Amazon Fire OS et LineageOS, développé par la communauté ; le code source a également été utilisé pour développer diverses distributions Android sur toute une gamme d'autres appareils, tels qu'Android TV pour les téléviseurs, Wear OS pour les appareils portables et Android Automotive pour les systèmes embarqués dans les voitures. Des produits commerciaux tels que les micro-consoles et les casques de réalité virtuelle ont également recours à Android. Le projet Solara de Microsoft vient donc s'ajouter à ceux-là.
Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) est associé à des services d'agents hébergés sur Azure et à un état persistant basé sur le cloud, ce qui signifie que les appareils agissent comme des interfaces vers des agents IA s'exécutant sur l'infrastructure cloud de Microsoft plutôt que comme des ordinateurs entièrement autonomes. Ensemble, la pile logicielle forme ce que Microsoft décrit comme une architecture « chip-to-cloud » pour les appareils IA d'entreprise, combinant des agents hébergés sur le cloud avec des capacités centralisées de sécurité, de gestion et d'orchestration.
« Le système dexploitation est liminal, transcendant lappareil et le cloud. Le système apporte une fenêtre légère à la périphérie, là où lagent se manifeste et où létat, via Azure, peut englober une constellation dappareils spécialisés », a expliqué Steven Bathiche, vice-président corporate et Technical Fellow au sein du groupe Applied Sciences chez Microsoft.
Pour doter cet écosystème de matériel, Microsoft sest associé à Qualcomm et MediaTek en tant que premiers partenaires en matière de semi-conducteurs Qualcomm pour les formats portables et portables, et MediaTek pour les appareils fixes. Lentreprise na pas lintention de fabriquer elle-même des produits finis. Elle publie plutôt des conceptions de référence sur lesquelles les équipementiers peuvent sappuyer, ainsi quune exigence de « chipsets approuvés » qui confère à Microsoft un contrôle de niveau certification sur le matériel éligible à la plateforme, à linstar du modèle de certification GMS de Google pour Android.
Pour présenter Solara, Microsoft a dévoilé deux modèles de référence conceptuels basés sur cette plateforme. Un hub IA fixe de bureau, basé sur la puce IoT de MediaTek, et un badge IA portable équipé d'un matériel Qualcomm. Le compagnon de bureau est doté d'un écran, d'une caméra, d'un capteur de présence UWB (ultra-large bande) qui gère la connexion et le verrouillage automatiques, de deux micros à champ lointain et de deux ports USB-C. Connecté à un écran externe, l'appareil peut également servir de client PC cloud Windows 365.
De son côté, le badge portable est équipé dun écran tactile, dun capteur dempreintes digitales Hello for Business, dun ensemble de microphones à champ lointain à rapport signal/bruit élevé, dune caméra latérale et dune connectivité 5G, Wi-Fi, Bluetooth et GNSS il est destiné aux travailleurs de première ligne tels que les infirmières, le personnel de vente au détail et les travailleurs sur le terrain. Microsoft a confirmé que ces deux appareils sont conçus comme des modèles de référence pour les partenaires OEM plutôt que comme des produits destinés à la vente au détail.
Au cur de la plateforme se trouve ce que Microsoft appelle linterface utilisateur « just-in-time » une couche dinterface adaptative qui permet à un seul agent de safficher correctement sur différentes tailles décran et modalités de saisie sans que les développeurs aient à recréer lexpérience pour chaque appareil. Microsoft positionne cette technologie sur un spectre entre le design réactif conventionnel et linterface utilisateur entièrement générative, où lIA construit des interfaces de manière dynamique sans structure prédéfinie ; Solara vise actuellement un juste milieu, en privilégiant la cohérence tout en évitant la charge de travail liée à la refonte pour chaque appareil.
« Le même agent peut sadapter à une expérience personnalisée sur plusieurs tailles décran et modalités avec peu ou pas de travail supplémentaire de la part du développeur. Pour nous, cest la première preuve : une voie vers des appareils spécialisés sans obliger les développeurs à reconstruire lexpérience à partir de zéro à chaque fois », a déclaré Bathiche.
Un autre aspect notable de Solara est la décision de Microsoft de développer MDEP sur Android plutôt que sur Windows. L'AOSP s'adapte naturellement au matériel léger et limité sur lequel fonctionnent les appareils portables et embarqués ce que Windows, avec sa charge mémoire et de traitement, n'a jamais été conçu pour faire. Cela permet également de contourner les contraintes de compatibilité applicative inhérentes à Windows. Les appareils Solara étant construits autour d'agents hébergés dans le cloud plutôt que de logiciels traditionnels, Microsoft peut optimiser la plateforme pour du matériel IA dédié sans avoir à supporter le poids de décennies d'héritage PC.
Pour gérer plusieurs agents fonctionnant simultanément, Microsoft travaille également sur un répartiteur dagents et un gestionnaire de tâches dagents des composants qui font automatiquement apparaître ou activent lagent approprié en fonction du contexte, plutôt que dexiger des utilisateurs quils les lancent manuellement. Aucun de ces composants nest encore disponible. Parmi les premières intégrations dagents, on trouve Dragon Copilot pour les flux de travail dans le secteur de la santé et GitHub Copilot pour le suivi des tâches des développeurs tous deux explorant comment des agents persistants et sensibles au contexte se comportent différemment sur du matériel dédié par rapport à un navigateur ou un EDI.
La plateforme semble s'adresser aux acheteurs professionnels des secteurs de la vente au détail, de la santé et des services sur le terrain, où un matériel dédié aux agents est plus pertinent que la réutilisation d'un smartphone. Microsoft a déjà mis en place des projets pilotes avec Best Buy, CVS Health, Levi's, Target et AccuWeather, et prévoit un déploiement plus large auprès des fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des services financiers, du droit et de l'industrie.
Cette annonce de Microsoft reflète sa nouvelle stratégie pour rattraper son retard dans le domaine de l'IA, mais elle surprend également. En effet, en avril 2026, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique notamment que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Ainsi, le projet Solara représente beaucoup plus d'efforts pour du « simple divertissement ».
Voici un extrait de l'annonce de Microsoft :
Présentation du projet Solara
Pour ouvrir la voie à cette nouvelle ère, nous lançons une plateforme « chip-to-cloud », baptisée « projet Solara », conçue dès le départ pour offrir des expériences centrées sur lagent et sadapter aux nouveaux formats dappareils quelles rendent possibles. Je sais que lexpression « chip-to-cloud » peut paraître étrange, mais cela signifie en réalité que le « système dexploitation » est liminal, transcendant à la fois lappareil et le cloud. Le système apporte une fenêtre légère à la périphérie, là où lagent se manifeste et où létat, via Azure, peut englober une constellation dappareils spécialisés.
Il ne sagit pas seulement dapporter de lintelligence au PC, au navigateur ou au téléphone. Il sagit dapporter de lintelligence là où les gens en ont le plus besoin : dans le flux de travail, dans lenvironnement et au plus près de la tâche à accomplir.
Nous construisons cette plateforme sur un principe simple : le prochain changement de plateforme va des applications aux agents du logiciel que vous ouvrez à lintelligence que vous invoquez ; des interfaces graphiques à boutons à lexpression dune intention par le biais dagents ; et de lIA fonctionnant à lintérieur de vos applications à des agents travaillant à lextérieur et à travers vos applications, vos flux de travail et vos appareils.
Il ne sagit pas simplement de poser des questions à un agent. Il sagit de donner aux utilisateurs un moyen plus direct de raisonner sur leur travail, leur contexte, leurs outils et leurs flux de travail sans avoir à naviguer dans chaque application, notification ou couche dinterface.
Et parce que nous pensons que lavenir ne sera pas défini par un seul agent, le projet Solara est conçu pour un monde ouvert, composé de multiples agents. Les organisations utiliseront les agents Microsoft là où ils apportent de la valeur ajoutée. Elles se procureront ou développeront également leurs propres agents pour leurs flux de travail et leurs exigences spécifiques.
La plateforme doit rassembler ces agents de manière cohérente, tout en respectant les limites entre les données, les domaines, les identités et les organisations. Cest pourquoi la gestion dentreprise, lidentité, la sécurité, la confidentialité et le contrôle par lutilisateur ne sont pas des considérations secondaires. Ils font partie intégrante des fondements du projet Solara.
Nous investissons également dans une interface utilisateur « juste à temps » : la capacité dune expérience dagent à sadapter à tous les appareils et toutes les modalités sans que les développeurs aient à tout repenser pour chaque nouveau format. Aujourdhui, cela se traduit par des approches semi-structurées telles que les cartes adaptatives et les types de contenu connus. Au fil du temps, cela évoluera vers des interfaces plus dynamiques et génératives. Cest ce qui rend les formats spécialisés viables.
Nous présentons en avant-première des concepts explorant deux grandes catégories : les appareils fixes et les appareils portables. Tous deux sont multimodaux : accès rapide, commande vocale, reconnaissance visuelle et mise en relation avec le bon agent au bon moment. Nous étudions également plusieurs secteurs verticaux, notamment la santé, le commerce de détail et le secteur financier.
Chaque endroit où l'informatique peut apporter une valeur ajoutée devient une opportunité d'aider les utilisateurs à aller plus loin. Chaque flux de travail, chaque environnement, chaque rôle peut disposer d'un outil plus spécifique. Pas des appareils conçus autour d'applications, mais des appareils conçus autour d'agents : telle est la promesse du projet Solara. C'est une nouvelle façon d'apporter de l'intelligence aux moments et aux lieux où les gens en ont le plus besoin.
Nous n'en sommes qu'aux prémices. Je ne veux pas faire de promesses excessives. Mais je ne veux pas non plus minimiser l'importance de ce changement. Lorsque le coût de la spécialisation diminue, l'innovation s'accélère.
Plus de détails
Le projet Solara est spécialement conçu pour la nouvelle ère des appareils axés sur les agents. Il définit des exigences matérielles et logicielles qui répondront aux besoins des entreprises en matière de gestion, de sécurité et de confidentialité, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.
Le cloud nest pas le seul lieu où réside lintelligence. Lagent se situe entre lintention de lutilisateur et lexécution distribuée. Linterface utilisateur sapparente davantage à une couche daccès adaptative. Lappareil devient une fenêtre sur une intelligence et une action à long terme. Une couche dinterface à échelle humaine entre la personne et un environnement intelligent plus vaste.
Les trois piliers de la plateforme :
1. Adaptée aux entreprises, avec confidentialité, sécurité, contrôle et confiance
2. Modèle d'interaction piloté par des agents avec une interface utilisateur « juste à temps »
3. Extensibilité pour intégrer vos propres agents
Une solution adaptée aux entreprises, alliant confidentialité, sécurité, contrôle et confiance
L'accès fluide à vos agents doit s'accompagner de transparence et de contrôle, afin que les entreprises clientes, les utilisateurs des appareils et leur entourage puissent comprendre et maîtriser la manière dont ces appareils sont utilisés.
Nous développons la plateforme Project Solara afin d'assurer la gestion du matériel et des logiciels, la sécurité et la protection de la vie privée au niveau de l'entreprise, pour un accès sécurisé à des services tels que WorkIQ. Project Solara comprend des conceptions de référence flexibles et modifiables pour accélérer le développement et la personnalisation.
Caractéristiques côté appareil de Project Solara :
- Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) est un système dexploitation de niveau entreprise basé sur AOSP, conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de fiabilité, de facilité de déploiement et dinnovation, permettant ainsi aux fabricants dappareils de développer et de déployer à grande échelle.
- Agent Shell, capable de charger et dadapter dynamiquement plusieurs agents basés sur le cloud.
- Microsoft Intune permet aux administrateurs informatiques de gérer et de sécuriser ces appareils de la même manière que les PC et les appareils mobiles actuels.
- Entra ID, afin que les utilisateurs puissent utiliser leurs comptes Microsoft existants.
- Hello for Business avec au moins une méthode dauthentification biométrique, comme la reconnaissance faciale ou lempreinte digitale, permettant un accès transparent à lappareil.
- Des contrôles de confidentialité simples, comme un bouton physique de mise en sourdine du micro, et des indicateurs clairs en cas découte ou denregistrement.
- Des chipsets approuvés accompagnés de conceptions de référence applicables.
Ces caractéristiques reflètent notre vision actuelle et continueront dévoluer à mesure que nous développerons la plateforme.
Modèle dinteraction piloté par les agents avec une interface utilisateur « juste à temps »
Ces nouveaux appareils ne sont pas destinés à exécuter des applications traditionnelles. Ils sont conçus pour les agents. Ce changement nous offre davantage de flexibilité dans linterface utilisateur, car lexpérience peut sadapter à lappareil, à la taille de lécran, au contenu et même au mode dinteraction quil soit visuel, vocal, tactile ou multimodal.
Chaque nouveau format d'appareil a traditionnellement nécessité son propre modèle d'application, ses propres modèles d'interface utilisateur et un travail d'optimisation pour la taille de l'écran, la résolution, le temps d'exécution et la méthode de saisie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la création de nouvelles catégories d'appareils est si coûteuse, et pourquoi celles-ci peuvent rencontrer des difficultés sans un écosystème d'applications solide derrière elles.
L'IA change la donne. Nous voyons déjà des modèles générer du contenu, des images et des mises en page adaptés à différents contextes. Si ces capacités sintègrent à la boucle de lagent, celui-ci peut adapter son interface visuelle, vocale ou multimodale à lappareil sur lequel il sexécute, sans obliger les développeurs à repenser lexpérience pour chaque format. Nous appelons cette capacité élargie « interface utilisateur juste à temps ».
Linterface utilisateur juste à temps sinscrit dans un spectre défini par le niveau de structure requis pour rendre une expérience. À une extrémité se trouve linterface utilisateur responsive : des interfaces hautement structurées qui sadaptent de manière prévisible à toutes les tailles décran. À lautre extrémité se trouve linterface utilisateur entièrement générative : un état futur dans lequel lIA peut créer linterface image par image avec une structure prédéfinie minimale. Cet avenir nest pas encore là, mais nous en voyons déjà les premiers signes.
Aujourdhui, le projet Solara se positionne délibérément au milieu de ce spectre au-delà du responsive design traditionnel, mais sans dépendre dune génération sans contrainte. Cela donne aux agents suffisamment de flexibilité pour adapter leur présentation à des appareils très différents tout en préservant la cohérence et la facilité dutilisation. Concrètement, un même agent peut offrir une expérience personnalisée sur plusieurs tailles décran et modalités avec peu ou pas de travail supplémentaire de la part du développeur. Pour nous, cest la première preuve : une voie vers des appareils spécialisés sans obliger les développeurs à reconstruire lexpérience à partir de zéro à chaque fois.
Extensibilité pour intégrer vos propres agents
Lune des réalités les plus importantes de cette nouvelle ère est quil ny aura pas dagent dominant unique.
Au contraire, nous entrons dans un monde où coexistent de nombreux agents spécialisés, chacun optimisé pour des compétences (codage, communication, analyse, etc.), des ensembles de données et des domaines, des portées organisationnelles et des exigences différents. Tout comme aucune application ne pourrait remplacer à elle seule Word, Excel et PowerPoint, aucun agent ne peut répondre à tous les besoins.
Cela pose un défi majeur : comment réunir plusieurs agents au sein dune expérience cohérente ? Lapproche la plus simple consiste à lancer manuellement les agents, comme on lance des applications. Mais bientôt, lutilisateur exigera plus de sophistication, plus dautomatisation et plus de coordination. Nous travaillons sur diverses technologies logicielles permettant la délégation à des agents spécialisés, telles quun répartiteur dagents et un gestionnaire de tâches dagents, capables dactiver ou de faire intervenir automatiquement les agents lorsque cela est nécessaire.
Source : Annonce de Microsoft
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