IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Microsoft snobe Windows pour développer un système d'exploitation sur Android : le projet Solara est conçu pour des agents IA plutôt que pour des applications traditionnelles

Le , par Jade Emy
0 commentaire

2PARTAGES

4  0 
Microsoft abandonne Windows pour développer un système d'exploitation sur Android : le projet Solara est conçu pour des agents IA plutôt que pour des applications, Microsoft se concentre sur l'IA et les agents

Microsoft a dévoilé le Projet Solara, une plateforme « chip-to-cloud » conçue pour alimenter une nouvelle génération d'appareils d'entreprise « agent-first »  du matériel conçu pour exécuter des agents IA plutôt que des applications traditionnelles. Annoncée lors de la conférence des développeurs Microsoft Build 2026 le 2 juin, cette plateforme intègre un système d'exploitation périphérique léger appelé Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), reposant sur Android Open Source Project (AOSP) plutôt que sur Windows. Après avoir raté le coche dans le domaine des applications, Microsoft se concentre donc sur l'IA et se préparer à l'arrivée des agents.

L'offensive agressive de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui se chiffre en milliards de dollars, na pour le moment pas le succès escompté par lentreprise. L'intégration de Copilot dans Windows 11, Microsoft 365 et GitHub avait pour but d'inaugurer une nouvelle ère de l'informatique autonome. Pourtant, derrière les présentations soignées et les investissements colossaux dans les infrastructures, c'est une réalité radicalement différente qui s'est révélée aux utilisateurs. Un ancien cadre très respecté de Microsoft indique à ce propos que la stratégie de l'entreprise en matière d'IA ne parvient tout simplement pas à trouver un écho auprès des utilisateurs réels. Ce dernier affirme sans détour que lentreprise a raté le train de lintelligence artificielle (IA) tout comme elle lavait fait avec Internet et le mobile.

Dans ce contexte, Microsoft a récemment dévoilé le Projet Solara, une plateforme « chip-to-cloud » conçue pour alimenter une nouvelle génération d'appareils d'entreprise « agent-first »  du matériel conçu pour exécuter des agents IA plutôt que des applications traditionnelles. Annoncée lors de la conférence des développeurs Microsoft Build 2026 le 2 juin, cette plateforme, développée par le groupe Applied Sciences de Microsoft, intègre un système d'exploitation périphérique léger appelé Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Il est intéressant de noter que ce système d'exploitation repose sur l'Android Open Source Project (AOSP) plutôt que sur Windows.

Android est un système d'exploitation appartenant à Google, basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. À la base, le système d'exploitation est connu sous le nom d'Android Open Source Project (AOSP) et est un logiciel libre et open source (FOSS) principalement sous licence Apache. Bien qu'AOSP soit gratuit, le nom et le logo « Android » sont des marques déposées de Google, qui restreint l'utilisation de la marque.

Il existe de nombreuses distributions modifiées, parmi lesquelles le système concurrent Amazon Fire OS et LineageOS, développé par la communauté ; le code source a également été utilisé pour développer diverses distributions Android sur toute une gamme d'autres appareils, tels qu'Android TV pour les téléviseurs, Wear OS pour les appareils portables et Android Automotive pour les systèmes embarqués dans les voitures. Des produits commerciaux tels que les micro-consoles et les casques de réalité virtuelle ont également recours à Android. Le projet Solara de Microsoft vient donc s'ajouter à ceux-là.


Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) est associé à des services d'agents hébergés sur Azure et à un état persistant basé sur le cloud, ce qui signifie que les appareils agissent comme des interfaces vers des agents IA s'exécutant sur l'infrastructure cloud de Microsoft plutôt que comme des ordinateurs entièrement autonomes. Ensemble, la pile logicielle forme ce que Microsoft décrit comme une architecture « chip-to-cloud » pour les appareils IA d'entreprise, combinant des agents hébergés sur le cloud avec des capacités centralisées de sécurité, de gestion et d'orchestration.

« Le système dexploitation est liminal, transcendant lappareil et le cloud. Le système apporte une fenêtre légère à la périphérie, là où lagent se manifeste et où létat, via Azure, peut englober une constellation dappareils spécialisés », a expliqué Steven Bathiche, vice-président corporate et Technical Fellow au sein du groupe Applied Sciences chez Microsoft.

Pour doter cet écosystème de matériel, Microsoft sest associé à Qualcomm et MediaTek en tant que premiers partenaires en matière de semi-conducteurs  Qualcomm pour les formats portables et portables, et MediaTek pour les appareils fixes. Lentreprise na pas lintention de fabriquer elle-même des produits finis. Elle publie plutôt des conceptions de référence sur lesquelles les équipementiers peuvent sappuyer, ainsi quune exigence de « chipsets approuvés » qui confère à Microsoft un contrôle de niveau certification sur le matériel éligible à la plateforme, à linstar du modèle de certification GMS de Google pour Android.

Pour présenter Solara, Microsoft a dévoilé deux modèles de référence conceptuels basés sur cette plateforme. Un hub IA fixe de bureau, basé sur la puce IoT de MediaTek, et un badge IA portable équipé d'un matériel Qualcomm. Le compagnon de bureau est doté d'un écran, d'une caméra, d'un capteur de présence UWB (ultra-large bande) qui gère la connexion et le verrouillage automatiques, de deux micros à champ lointain et de deux ports USB-C. Connecté à un écran externe, l'appareil peut également servir de client PC cloud Windows 365.

De son côté, le badge portable est équipé dun écran tactile, dun capteur dempreintes digitales Hello for Business, dun ensemble de microphones à champ lointain à rapport signal/bruit élevé, dune caméra latérale et dune connectivité 5G, Wi-Fi, Bluetooth et GNSS  il est destiné aux travailleurs de première ligne tels que les infirmières, le personnel de vente au détail et les travailleurs sur le terrain. Microsoft a confirmé que ces deux appareils sont conçus comme des modèles de référence pour les partenaires OEM plutôt que comme des produits destinés à la vente au détail.

Au cur de la plateforme se trouve ce que Microsoft appelle linterface utilisateur « just-in-time »  une couche dinterface adaptative qui permet à un seul agent de safficher correctement sur différentes tailles décran et modalités de saisie sans que les développeurs aient à recréer lexpérience pour chaque appareil. Microsoft positionne cette technologie sur un spectre entre le design réactif conventionnel et linterface utilisateur entièrement générative, où lIA construit des interfaces de manière dynamique sans structure prédéfinie ; Solara vise actuellement un juste milieu, en privilégiant la cohérence tout en évitant la charge de travail liée à la refonte pour chaque appareil.

« Le même agent peut sadapter à une expérience personnalisée sur plusieurs tailles décran et modalités avec peu ou pas de travail supplémentaire de la part du développeur. Pour nous, cest la première preuve : une voie vers des appareils spécialisés sans obliger les développeurs à reconstruire lexpérience à partir de zéro à chaque fois », a déclaré Bathiche.


Un autre aspect notable de Solara est la décision de Microsoft de développer MDEP sur Android plutôt que sur Windows. L'AOSP s'adapte naturellement au matériel léger et limité sur lequel fonctionnent les appareils portables et embarqués  ce que Windows, avec sa charge mémoire et de traitement, n'a jamais été conçu pour faire. Cela permet également de contourner les contraintes de compatibilité applicative inhérentes à Windows. Les appareils Solara étant construits autour d'agents hébergés dans le cloud plutôt que de logiciels traditionnels, Microsoft peut optimiser la plateforme pour du matériel IA dédié sans avoir à supporter le poids de décennies d'héritage PC.

Pour gérer plusieurs agents fonctionnant simultanément, Microsoft travaille également sur un répartiteur dagents et un gestionnaire de tâches dagents  des composants qui font automatiquement apparaître ou activent lagent approprié en fonction du contexte, plutôt que dexiger des utilisateurs quils les lancent manuellement. Aucun de ces composants nest encore disponible. Parmi les premières intégrations dagents, on trouve Dragon Copilot pour les flux de travail dans le secteur de la santé et GitHub Copilot pour le suivi des tâches des développeurs  tous deux explorant comment des agents persistants et sensibles au contexte se comportent différemment sur du matériel dédié par rapport à un navigateur ou un EDI.

La plateforme semble s'adresser aux acheteurs professionnels des secteurs de la vente au détail, de la santé et des services sur le terrain, où un matériel dédié aux agents est plus pertinent que la réutilisation d'un smartphone. Microsoft a déjà mis en place des projets pilotes avec Best Buy, CVS Health, Levi's, Target et AccuWeather, et prévoit un déploiement plus large auprès des fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, des services financiers, du droit et de l'industrie.

Cette annonce de Microsoft reflète sa nouvelle stratégie pour rattraper son retard dans le domaine de l'IA, mais elle surprend également. En effet, en avril 2026, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique notamment que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Ainsi, le projet Solara représente beaucoup plus d'efforts pour du « simple divertissement ».

Voici un extrait de l'annonce de Microsoft :

Présentation du projet Solara


Pour ouvrir la voie à cette nouvelle ère, nous lançons une plateforme « chip-to-cloud », baptisée « projet Solara », conçue dès le départ pour offrir des expériences centrées sur lagent et sadapter aux nouveaux formats dappareils quelles rendent possibles. Je sais que lexpression « chip-to-cloud » peut paraître étrange, mais cela signifie en réalité que le « système dexploitation » est liminal, transcendant à la fois lappareil et le cloud. Le système apporte une fenêtre légère à la périphérie, là où lagent se manifeste et où létat, via Azure, peut englober une constellation dappareils spécialisés.

Il ne sagit pas seulement dapporter de lintelligence au PC, au navigateur ou au téléphone. Il sagit dapporter de lintelligence là où les gens en ont le plus besoin : dans le flux de travail, dans lenvironnement et au plus près de la tâche à accomplir.

Nous construisons cette plateforme sur un principe simple : le prochain changement de plateforme va des applications aux agents  du logiciel que vous ouvrez à lintelligence que vous invoquez ; des interfaces graphiques à boutons à lexpression dune intention par le biais dagents ; et de lIA fonctionnant à lintérieur de vos applications à des agents travaillant à lextérieur et à travers vos applications, vos flux de travail et vos appareils.

Il ne sagit pas simplement de poser des questions à un agent. Il sagit de donner aux utilisateurs un moyen plus direct de raisonner sur leur travail, leur contexte, leurs outils et leurs flux de travail  sans avoir à naviguer dans chaque application, notification ou couche dinterface.

Et parce que nous pensons que lavenir ne sera pas défini par un seul agent, le projet Solara est conçu pour un monde ouvert, composé de multiples agents. Les organisations utiliseront les agents Microsoft là où ils apportent de la valeur ajoutée. Elles se procureront ou développeront également leurs propres agents pour leurs flux de travail et leurs exigences spécifiques.

La plateforme doit rassembler ces agents de manière cohérente, tout en respectant les limites entre les données, les domaines, les identités et les organisations. Cest pourquoi la gestion dentreprise, lidentité, la sécurité, la confidentialité et le contrôle par lutilisateur ne sont pas des considérations secondaires. Ils font partie intégrante des fondements du projet Solara.

Nous investissons également dans une interface utilisateur « juste à temps » : la capacité dune expérience dagent à sadapter à tous les appareils et toutes les modalités sans que les développeurs aient à tout repenser pour chaque nouveau format. Aujourdhui, cela se traduit par des approches semi-structurées telles que les cartes adaptatives et les types de contenu connus. Au fil du temps, cela évoluera vers des interfaces plus dynamiques et génératives. Cest ce qui rend les formats spécialisés viables.

Nous présentons en avant-première des concepts explorant deux grandes catégories : les appareils fixes et les appareils portables. Tous deux sont multimodaux : accès rapide, commande vocale, reconnaissance visuelle et mise en relation avec le bon agent au bon moment. Nous étudions également plusieurs secteurs verticaux, notamment la santé, le commerce de détail et le secteur financier.


Chaque endroit où l'informatique peut apporter une valeur ajoutée devient une opportunité d'aider les utilisateurs à aller plus loin. Chaque flux de travail, chaque environnement, chaque rôle peut disposer d'un outil plus spécifique. Pas des appareils conçus autour d'applications, mais des appareils conçus autour d'agents : telle est la promesse du projet Solara. C'est une nouvelle façon d'apporter de l'intelligence aux moments et aux lieux où les gens en ont le plus besoin.

Nous n'en sommes qu'aux prémices. Je ne veux pas faire de promesses excessives. Mais je ne veux pas non plus minimiser l'importance de ce changement. Lorsque le coût de la spécialisation diminue, l'innovation s'accélère.

Plus de détails

Le projet Solara est spécialement conçu pour la nouvelle ère des appareils axés sur les agents. Il définit des exigences matérielles et logicielles qui répondront aux besoins des entreprises en matière de gestion, de sécurité et de confidentialité, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.

Le cloud nest pas le seul lieu où réside lintelligence. Lagent se situe entre lintention de lutilisateur et lexécution distribuée. Linterface utilisateur sapparente davantage à une couche daccès adaptative. Lappareil devient une fenêtre sur une intelligence et une action à long terme. Une couche dinterface à échelle humaine entre la personne et un environnement intelligent plus vaste.


Les trois piliers de la plateforme :

1. Adaptée aux entreprises, avec confidentialité, sécurité, contrôle et confiance

2. Modèle d'interaction piloté par des agents avec une interface utilisateur « juste à temps »

3. Extensibilité pour intégrer vos propres agents

Une solution adaptée aux entreprises, alliant confidentialité, sécurité, contrôle et confiance

L'accès fluide à vos agents doit s'accompagner de transparence et de contrôle, afin que les entreprises clientes, les utilisateurs des appareils et leur entourage puissent comprendre et maîtriser la manière dont ces appareils sont utilisés.

Nous développons la plateforme Project Solara afin d'assurer la gestion du matériel et des logiciels, la sécurité et la protection de la vie privée au niveau de l'entreprise, pour un accès sécurisé à des services tels que WorkIQ. Project Solara comprend des conceptions de référence flexibles et modifiables pour accélérer le développement et la personnalisation.

Caractéristiques côté appareil de Project Solara :

- Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) est un système dexploitation de niveau entreprise basé sur AOSP, conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de fiabilité, de facilité de déploiement et dinnovation, permettant ainsi aux fabricants dappareils de développer et de déployer à grande échelle.

- Agent Shell, capable de charger et dadapter dynamiquement plusieurs agents basés sur le cloud.

- Microsoft Intune permet aux administrateurs informatiques de gérer et de sécuriser ces appareils de la même manière que les PC et les appareils mobiles actuels.

- Entra ID, afin que les utilisateurs puissent utiliser leurs comptes Microsoft existants.

- Hello for Business avec au moins une méthode dauthentification biométrique, comme la reconnaissance faciale ou lempreinte digitale, permettant un accès transparent à lappareil.

- Des contrôles de confidentialité simples, comme un bouton physique de mise en sourdine du micro, et des indicateurs clairs en cas découte ou denregistrement.

- Des chipsets approuvés accompagnés de conceptions de référence applicables.

Ces caractéristiques reflètent notre vision actuelle et continueront dévoluer à mesure que nous développerons la plateforme.

Modèle dinteraction piloté par les agents avec une interface utilisateur « juste à temps »

Ces nouveaux appareils ne sont pas destinés à exécuter des applications traditionnelles. Ils sont conçus pour les agents. Ce changement nous offre davantage de flexibilité dans linterface utilisateur, car lexpérience peut sadapter à lappareil, à la taille de lécran, au contenu et même au mode dinteraction  quil soit visuel, vocal, tactile ou multimodal.

Chaque nouveau format d'appareil a traditionnellement nécessité son propre modèle d'application, ses propres modèles d'interface utilisateur et un travail d'optimisation pour la taille de l'écran, la résolution, le temps d'exécution et la méthode de saisie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la création de nouvelles catégories d'appareils est si coûteuse, et pourquoi celles-ci peuvent rencontrer des difficultés sans un écosystème d'applications solide derrière elles.

L'IA change la donne. Nous voyons déjà des modèles générer du contenu, des images et des mises en page adaptés à différents contextes. Si ces capacités sintègrent à la boucle de lagent, celui-ci peut adapter son interface visuelle, vocale ou multimodale à lappareil sur lequel il sexécute, sans obliger les développeurs à repenser lexpérience pour chaque format. Nous appelons cette capacité élargie « interface utilisateur juste à temps ».

Linterface utilisateur juste à temps sinscrit dans un spectre défini par le niveau de structure requis pour rendre une expérience. À une extrémité se trouve linterface utilisateur responsive : des interfaces hautement structurées qui sadaptent de manière prévisible à toutes les tailles décran. À lautre extrémité se trouve linterface utilisateur entièrement générative : un état futur dans lequel lIA peut créer linterface image par image avec une structure prédéfinie minimale. Cet avenir nest pas encore là, mais nous en voyons déjà les premiers signes.


Aujourdhui, le projet Solara se positionne délibérément au milieu de ce spectre  au-delà du responsive design traditionnel, mais sans dépendre dune génération sans contrainte. Cela donne aux agents suffisamment de flexibilité pour adapter leur présentation à des appareils très différents tout en préservant la cohérence et la facilité dutilisation. Concrètement, un même agent peut offrir une expérience personnalisée sur plusieurs tailles décran et modalités avec peu ou pas de travail supplémentaire de la part du développeur. Pour nous, cest la première preuve : une voie vers des appareils spécialisés sans obliger les développeurs à reconstruire lexpérience à partir de zéro à chaque fois.

Extensibilité pour intégrer vos propres agents

Lune des réalités les plus importantes de cette nouvelle ère est quil ny aura pas dagent dominant unique.

Au contraire, nous entrons dans un monde où coexistent de nombreux agents spécialisés, chacun optimisé pour des compétences (codage, communication, analyse, etc.), des ensembles de données et des domaines, des portées organisationnelles et des exigences différents. Tout comme aucune application ne pourrait remplacer à elle seule Word, Excel et PowerPoint, aucun agent ne peut répondre à tous les besoins.

Cela pose un défi majeur : comment réunir plusieurs agents au sein dune expérience cohérente ? Lapproche la plus simple consiste à lancer manuellement les agents, comme on lance des applications. Mais bientôt, lutilisateur exigera plus de sophistication, plus dautomatisation et plus de coordination. Nous travaillons sur diverses technologies logicielles permettant la délégation à des agents spécialisés, telles quun répartiteur dagents et un gestionnaire de tâches dagents, capables dactiver ou de faire intervenir automatiquement les agents lorsque cela est nécessaire.

Source : Annonce de Microsoft

Et vous ?

Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

« Toute résistance est vaine », déclare le PDG de Qualcomm : les agents IA deviendront incontournables et vous suivront d'un appareil à l'autre, un avenir dystopique où l'IA est omniprésente

Windows K2 : Microsoft admet que Windows 11 est cassé et lance son plan de sauvetage le plus ambitieux depuis des années avec SteamOS comme étalon de performance

Copilot se transforme en désastre pour Microsoft : Microsoft brandit la menace judiciaire face à l'accord Amazon-OpenAI à 50 milliards, pendant qu'OpenAI pousse les limites de leur exclusivité cloud
Vous avez lu gratuitement 1 116 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème