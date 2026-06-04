Microsoft lance l'application de bureau GitHub Copilot pour gérer plusieurs agents IA, marquant le passage d'assistants de codage passifs à des agents IA capables de gérer en parallèle des workflow

GitHub a dévoilé une application de bureau conçue pour servir de centre de contrôle centralisé pour les agents d'intelligence artificielle (IA). Annoncée lors de la conférence Microsoft Build 2026, la nouvelle application GitHub Copilot marque le passage d'assistants de codage passifs à des agents IA indépendants capables de gérer en parallèle des workflows de développement complexes. La nouvelle application GitHub Copilot, actuellement disponible en préversion technique pour les niveaux Copilot Premium, introduit un tableau de bord « My Work ». Cette vue permet aux développeurs de surveiller et de diriger simultanément plusieurs agents IA sur différents dépôts. Parallèlement à lapplication de bureau, GitHub a introduit plusieurs fonctionnalités clés visant à améliorer la collaboration entre les humains et lIA.
GitHub Copilot est un assistant IA de programmation et de complétion de code développé par GitHub et OpenAI qui aide les utilisateurs des environnements de développement intégrés (EDI) Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim, Eclipse et JetBrains en complétant automatiquement le code. Actuellement disponible sur abonnement pour les développeurs individuels et les entreprises, ce logiciel d'intelligence artificielle générative a été annoncé pour la première fois par GitHub le 29 juin 2021. Les utilisateurs peuvent choisir le grand modèle de langage utilisé pour la génération.
Récemment, GitHub a dévoilé une application de bureau conçue pour servir de centre de contrôle centralisé pour les agents d'intelligence artificielle (IA). Annoncée lors de la conférence Microsoft Build 2026, la nouvelle application GitHub Copilot marque le passage d'assistants de codage passifs à des agents IA indépendants capables de gérer en parallèle des workflows de développement complexes. Ce lancement intervient à un moment où la demande en matière d'activités de codage automatisées est forte. Selon les données internes de GitHub, les commits de code sur la plateforme ont presque doublé dune année sur lautre, dépassant désormais 1,4 milliard par mois, tandis que lutilisation automatisée de GitHub Actions a bondi au-delà de 2 milliards de minutes par semaine.
Si lessor des agents IA a accéléré le développement logiciel, il a également créé une expérience fragmentée pour les ingénieurs qui doivent constamment changer de contexte, suivre de multiples tâches automatisées et réviser manuellement de grandes quantités de code généré par les agents. La nouvelle application GitHub Copilot, actuellement disponible en préversion technique pour les niveaux Copilot Premium, introduit un tableau de bord « My Work ». Cette vue permet aux développeurs de surveiller et de diriger simultanément plusieurs agents IA sur différents dépôts. Pour éviter que les agents ninterfèrent les uns avec les autres ou ne perturbent les fichiers locaux, chaque session active sexécute automatiquement dans un arborescence Git isolée, supprimant ainsi le besoin dune gestion manuelle des branches.
Parallèlement à lapplication de bureau, GitHub a introduit plusieurs fonctionnalités clés visant à améliorer la collaboration entre les humains et lIA. Lune dentre elles est Canvases : des surfaces visuelles interactives et bidirectionnelles qui affichent en temps réel le plan actuel de lagent, les sorties du terminal, les déploiements ou les sessions de navigateur, permettant ainsi aux ingénieurs de modifier, réorganiser ou rediriger directement le travail de lagent.
Pour garantir la sécurité, les agents disposent denvironnements délimités pour tester et exécuter du code sans impact sur les systèmes de production réels. Les organisations peuvent choisir dexécuter ces sandbox localement avec un accès restreint aux fichiers et au réseau, ou dans des environnements Linux hébergés dans le cloud, entièrement isolés et éphémères. Il y a ensuite Agent Merge, un outil dautomatisation qui surveille les pipelines dintégration continue (CI), identifie les réviseurs humains requis, corrige les vérifications échouées et fusionne automatiquement le code une fois que toutes les conditions organisationnelles prédéfinies sont remplies.
Cette annonce intervient alors que l'introduction d'un nouveau système de facturation à l'usage suscite un vif mécontentement parmi les utilisateurs de GitHub Copilot. Auparavant soumis à un abonnement fixe, les développeurs voient désormais leurs crédits s'épuiser rapidement en fonction de la complexité des requêtes et des modèles utilisés. Face à des coûts jugés imprévisibles et excessifs, de nombreux professionnels critiquent Microsoft et menacent d'abandonner la plateforme au profit de solutions alternatives moins onéreuses. Cette transition marque une rupture majeure avec la prédictibilité budgétaire habituelle dans le secteur des outils de développement assistés par l'IA.
Voici l'annonce de GitHub :
Application GitHub Copilot : l'expérience de bureau native pour les agents
Si la transition vers les agents a accéléré le développement, elle a également entraîné des flux de travail fragmentés, davantage de changements de contexte et un temps excessif consacré à la révision du code généré par les agents.
Si les agents doivent sinscrire durablement dans le processus de développement logiciel, ils doivent occuper une place réelle dans le flux de travail des développeurs. Or, la plupart des outils de développement nont pas été conçus pour gérer plusieurs agents en parallèle. Le contexte est dispersé entre les fenêtres. Vous perdez la trace de ce qui est en cours dexécution. Le code atterrit dans des pull requests sans trace claire de ce que lagent a essayé, de ce quil a validé ou des points nécessitant un jugement humain.
Sur GitHub, les développeurs utilisent des agents pour passer de linvite au plan, du ticket à la pull request, des commentaires de révision au code fusionné. À mesure que les workflows basés sur des agents deviennent la norme, la création de dépôts, lactivité de pull request et lutilisation des API saccélèrent sans aucun signe de ralentissement. Rien que sur GitHub, les commits ont presque doublé dune année sur lautre, dépassant les 1,4 milliard par mois, auxquels sajoutent plus de 2 milliards de minutes GitHub Actions par semaine.
Pour répondre à cette demande et continuer à être le lieu de prédilection de tous les développeurs (et désormais de leurs agents), notre priorité est de faire évoluer nos systèmes sous-jacents et daméliorer la résilience et la stabilité de lensemble de nos services, à chaque couche de la pile.
GitHub construit ce système pour la frontière des agents, et cest ce que nous présentons aujourdhui à Microsoft Build.
Application Copilot : un centre de contrôle pour le développement natif des agents
Vous commencez la journée avec trois tâches déjà en cours. Un agent enquête sur un bug en production. Un autre implémente un ticket du backlog. Un troisième traite les commentaires de révision sur une pull request. Chacun sexécute dans son propre environnement isolé, produisant des modifications que vous pouvez inspecter, rediriger, tester et fusionner.
Vous avez besoin dun environnement capable de suivre le rythme.
La nouvelle application GitHub Copilot est lexpérience de bureau native pour les agents, construite sur GitHub. À partir dune seule vue « Mon travail », vous pouvez voir les tâches en cours dans tous les dépôts connectés : sessions actives, tickets, pull requests et automatisations en arrière-plan. L'application Copilot est désormais disponible en préversion technique pour les utilisateurs existants de Copilot Pro, Pro+, Business et Enterprise.
David Jobling | Architecte technologique principal, responsable Technologie et Avenir de la livraison, Solutions et Livraison mondiales, Avanade Inc : « L'application GitHub Copilot est la dernière-née d'une gamme d'outils d'IA de GitHub qui transforme notre activité. Au-delà de l'assistance par l'IA, l'application offre un centre de contrôle indispensable pour le développement agentique. Nos ingénieurs déployés en avant-poste peuvent déployer une cohorte dagents et gérer plusieurs initiatives, le tout depuis un seul et même endroit. Accès facile aux plans et aux pilotes automatiques, avec la possibilité de lancer des sessions interactives ou dintervenir dans le code si nécessaire. »
Chaque session s'exécute dans son propre arborescence Git, une copie réelle et isolée de votre branche. Cela permet aux sessions d'agents parallèles de fonctionner sans se marcher dessus. L'application gère toutes les arborescences à votre place : pas de configuration manuelle, pas de nettoyage, pas de jonglage entre les branches. Que vous partiez d'une invite ou d'un ticket dans votre boîte de réception, Copilot récupère le contexte dont il a besoin à partir des tickets existants, des pull requests et des dépôts que vous avez connectés.
Ensuite, Agent Merge aide à faire passer cette pull request par les étapes de révision, de vérification et de fusion. Il surveille lintégration continue (CI), suit les réviseurs requis, traite les vérifications ayant échoué et attend que toutes les conditions soient remplies. Vous choisissez jusqu'où Copilot doit aller : ramener l'intégration continue (CI) au vert, traiter les retours d'information ou fusionner lorsque vos conditions sont remplies. Vous décidez quelles automatisations sont activées et ce qui est déployé.
Canvas : là où l'intention devient un travail inspectable
Le chat est puissant pour les instructions et les ambiguïtés. Mais dès qu'un agent commence à travailler concrètement, un fil de discussion devient un long défilement de décisions, de journaux et de corrections. Vous avez besoin d'un espace où le travail lui-même est visible.
Aujourdhui, nous introduisons également les canvases dans lapplication GitHub Copilot. Les canvases sont des surfaces de travail bidirectionnelles pour les humains et les agents. Un canvas peut afficher un plan, une pull request, une session de navigateur, un terminal, un déploiement, un tableau de bord ou létat dun workflow. Les agents mettent à jour le canvas au fur et à mesure de leur travail, et les développeurs peuvent modifier, réorganiser, approuver ou rediriger ce travail sur la même surface.
C'est le début de l'expérience agent (AX) dans l'application Copilot : des interfaces où les personnes et les agents travaillent ensemble. Le chat est l'endroit où vous donnez des instructions, discutez et clarifiez les ambiguïtés. Les canevas sont l'endroit où cette intention se transforme en travail visible que vous pouvez inspecter, orienter et vérifier.
Les agents qui se contentent de suggérer du code vous laissent assumer une grande partie du travail. Pour être plus efficaces, les agents doivent exécuter du code, analyser les résultats, tester les modifications et itérer, sans toucher à l'environnement de production.
Les environnements de test cloud et locaux pour GitHub Copilot offrent aux agents un espace délimité où agir. Choisissez où Copilot s'exécute sur votre machine locale ou dans le cloud et commencez à exploiter des workflows pilotés par des agents tout en donnant la priorité à la sécurité et à l'application des politiques d'entreprise, sans contraintes liées aux ressources locales.
Avec le sandboxing local, Copilot s'exécute dans un environnement isolé directement sur votre machine, avec un accès restreint aux systèmes de fichiers, à la connectivité réseau et aux capacités du système. Les politiques de sandbox locales peuvent être configurées et appliquées de manière centralisée.
Dans le cloud, chaque sandbox s'exécute dans un environnement Linux éphémère et entièrement isolé hébergé par GitHub. Les organisations définissent leurs propres politiques. Depuis le cloud, vous pouvez reprendre des sessions Copilot n'importe où, sur n'importe quel appareil, grâce au contrôle à distance.
Une révision de code qui s'adapte au volume de production des agents
À mesure que les agents génèrent davantage de pull requests, la pression sur la révision de code s'intensifie. La révision de code Copilot propose un système adaptatif et agentique pour filtrer le bruit, vous permettant de concentrer votre énergie là où cela compte le plus pendant que Copilot effectue les révisions de code.
Vous pouvez désormais étendre Copilot afin que chaque révision reflète vos propres normes, vos systèmes internes et votre contexte d'ingénierie via des compétences d'agent personnalisées, des connexions au serveur MCP et des workflows d'actions configurables.
La révision de code de Copilot propose désormais un niveau de révision « moyen », qui achemine les pull requests vers un modèle de raisonnement plus avancé pour une meilleure précision et un meilleur rappel. Les administrateurs peuvent définir des directives pour chaque dépôt, en choisissant entre « faible » et « moyen ». Cela vous permet daffecter des modèles plus légers et plus économiques au code à faible risque, et de réserver lutilisation de modèles plus robustes aux dépôts ayant un impact plus important.
La compétence /security-review offre à Copilot un chemin dédié à lévaluation axée sur la sécurité. La compétence /rubberduck est désormais disponible pour tous et permet dutiliser plusieurs familles de modèles afin danalyser votre implémentation et de détecter de nouveaux problèmes.
Et si vous travaillez sur Azure DevOps, vous pouvez désormais utiliser la révision de code Copilot en mode natif. Bénéficiez de la même révision en un clic, des commentaires en ligne et des suggestions de corrections validables que vous attendez, et les administrateurs peuvent activer la révision de code sur les dépôts de leur choix.
Un seul runtime pour les applications, les outils et les agents
Les mêmes capacités dagent fonctionnent sur le terminal, dans le cloud et même avec vos propres outils, sur la même base.
Vous pouvez désormais créer vos propres outils avec le SDK GitHub Copilot. Désormais disponible en version générale pour Node.js/TypeScript, Python, Go, .NET, Rust et Java, il expose le même runtime agentique qui alimente l'application Copilot. Si votre équipe a besoin d'un outil d'analyse de code interne, d'un générateur de notes de mise à jour personnalisé ou d'un agent intégré à un workflow d'assistance, vous le créez sur la même base plutôt que de monter une pile sur mesure. Un seul runtime, de nombreuses interfaces.
Pour les développeurs qui préfèrent travailler dans le terminal, Copilot CLI dispose désormais dune interface repensée, dune saisie vocale et de tâches planifiées pour vous permettre de rester dans le terminal.
Copilot CLI propose une interface utilisateur textuelle (TUI) repensée en mode /experimental avec un accès par onglets aux pull requests, aux tickets et aux gists depuis le terminal. Le mode vocal utilise la reconnaissance vocale intégrée à l'appareil, de sorte que les données audio ne quittent jamais votre machine. /every planifie des invites récurrentes et des tâches en arrière-plan
Les automatisations cloud permettent aux agents de s'exécuter selon un calendrier, de répondre aux événements GitHub, d'ouvrir des tickets et de laisser des commentaires. Par défaut, l'agent cloud demande l'autorisation avant chaque action d'écriture. Passez en mode pilote automatique une fois que vous avez établi la confiance.
L'ingénierie ne s'arrête pas à l'écriture de code. Elle inclut la création de tickets, le lancement de discussions et la réponse aux relecteurs. L'agent cloud Copilot peut désormais gérer chacune de ces étapes.
Memory++ et /chronicle assurent la continuité de Copilot sur tous les appareils et au fil du temps. Interrogez le contexte à partir de sessions lancées dans l'application, via l'interface CLI, dans VS Code ou sur GitHub.
Les applications d'agents développées par nos partenaires s'intègrent à GitHub Copilot pour aider à automatiser les tâches, générer du code, analyser le contexte et exécuter des actions. Utilisez vos outils préférés sans quitter GitHub. Attribuez des tickets à de nouveaux agents adaptés à votre workflow. Parmi nos partenaires, citons LaunchDarkly, Bright, Amplitude, Sonar, Endor Labs, Octopus Deploy, Packfiles, PagerDuty et Miro. Commencez dès aujourdhui à utiliser ces applications dagent. Et inscrivez-vous sur la liste dattente pour que votre entreprise puisse également proposer ses propres applications dagent sur GitHub.
Notre objectif
Les logiciels professionnels exigent du discernement, de la vérification et de la responsabilité. C'est pourquoi l'application GitHub Copilot, les sandbox, la révision de code, l'automatisation, le contexte et l'écosystème de partenaires s'assemblent en un seul système : les agents peuvent accomplir une plus grande partie du travail, tandis que les développeurs gardent le contrôle de la qualité, des politiques et de la livraison.
À mesure que les flux de travail basés sur des agents se développent sur GitHub, de la création de dépôts aux pull requests en passant par l'utilisation des API, la plateforme doit évoluer en parallèle. Nous continuerons à donner la priorité à la disponibilité. Nous nous engageons à renforcer ces systèmes afin que le développement natif pour les agents soit suffisamment rapide, disponible et fiable pour que les équipes puissent s'y fier au quotidien.
C'est sur GitHub que ce système prend vie, car c'est déjà là que se trouvent le code, les revues, les tickets et les équipes.
Allons-y.
Source : Annonce de GitHub
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Combien coûte l'IA ? Les utilisateurs de GitHub Copilot réagissent au nouveau système de tarification basé sur l'utilisation. Certains affirment avoir épuisé leur quota mensuel de crédits IA en une journée
JetBrains présente JetBrains Central, un système ouvert pour le développement de logiciels agentique, transformant les workflows isolés basés sur l'IA en un système de production unifié
Google annonce Antigravity 2.0, une nouvelle application de bureau autonome qui offre une expérience entièrement optimisée pour les agents IA, disponible sur macOS, Linux et Windows
Vous avez lu gratuitement 1 119 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.