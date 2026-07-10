Microsoft lance Flint, un langage de visualisation destiné aux agents IA, permettant de générer des graphiques expressifs visuellement à partir de spécifications simples et modifiables par l'utilisateur

Microsoft lance Flint, un langage de visualisation destiné aux agents IA, permettant de générer des graphiques expressifs et visuellement à partir de spécifications simples et modifiables par l'utilisateur



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Microsoft lance Flint, un langage de visualisation destiné aux agents dIA. Flint permet aux agents dIA de générer de manière fiable des graphiques expressifs et visuellement soignés à partir de spécifications simples et modifiables par lutilisateur. Flint exploite des types de données sémantiques pour exprimer la signification des données. Ceux-ci aident le compilateur à choisir les échelles, les lignes de base, le formatage et les palettes de couleurs appropriés.En outre, Flint gère automatiquement le dimensionnement, lespacement, les libellés et la mise en page afin que les graphiques restent lisibles même lorsque la cardinalité et la densité changent, sans configuration. Une seule spécification Flint peut être compilée vers Vega-Lite, Apache ECharts ou Chart.js sans avoir à réécrire le graphique de zéro. Ce projet open source comprend la bibliothèque flint-chart et le serveur flint-chart-mcp, ce qui permet aux agents de créer, valider et afficher des graphiques directement dans des environnements de chat ou de codage.La création dun bon graphique nécessite de nombreuses décisions de conception : comment analyser les dates, si léchelle doit commencer à zéro, comment formater les valeurs, de combien despace les étiquettes ont-elles besoin, et quelles couleurs facilitent la lecture des données. Les bibliothèques de visualisation modernes telles que Vega-Lite, Apache ECharts et Chart.js offrent ces contrôles, mais il y a un compromis : les spécifications succinctes qui sappuient sur les paramètres par défaut du système produisent souvent des graphiques peu inspirants, tandis que les visualisations soignées nécessitent des spécifications détaillées avec des paramètres choisis à dessein, qui sont souvent verbeux, fragiles et sujets aux erreurs.Ce compromis saccentue à mesure que les grands modèles de langage (LLM) et les agents dIA prennent en charge davantage de tâches de visualisation. Les agents sont particulièrement sujets aux erreurs lorsquils doivent gérer des détails de spécification complexes et de bas niveau, et le code fragile qui en résulte peut être difficile à inspecter, à corriger ou à réutiliser par des humains. Idéalement, il faudrait un juste milieu : une spécification compacte que les agents peuvent produire de manière fiable, que les humains peuvent modifier directement, et quun système peut compiler en un graphique bien conçu.Pour relever ce défi, Micrososft présente Flint, un langage intermédiaire de visualisation destiné à la création de graphiques pilotée par lIA. Flint aide les agents IA à créer des graphiques expressifs et attrayants à partir de spécifications simples et modifiables par lutilisateur. Au lieu dexiger des paramètres de bas niveau verbeux pour les échelles, les axes, lespacement et la mise en page, le compilateur Flint déduit des paramètres de graphique optimisés à partir des données, des types sémantiques, du type de graphique et des encodages. Une même spécification Flint peut être rendue via plusieurs backends, notamment Vega-Lite, Apache ECharts et Chart.js.La figure au-dessus illustre la manière dont le compilateur Flint transforme une spécification de graphique compacte en une carte thermique affinée.Pour produire une carte thermique de haute qualité, il faut généralement indiquer explicitement au système, à laide de propriétés de graphique de bas niveau, comment traiter le champ « period », comment étiqueter correctement les valeurs « MonthYear », dimensionner les cellules individuelles de la carte thermique et choisir une échelle de couleurs qui représente de manière appropriée les valeurs positives et négatives de « newUsers ». Sans ces configurations, les bibliothèques de visualisation doivent deviner à partir des noms de champs et des valeurs brutes, ce qui peut conduire à des graphiques techniquement valides mais potentiellement trompeurs. Bien quils soient importants, le codage en dur de ces détails peut savérer difficile et source derreurs, et rend la spécification fragile et difficile à comprendre ou à adapter pour les utilisateurs.Dans Flint, ces détails de bas niveau sont gérés de manière systématique : le compilateur les déduit à partir des données de haut niveau et des spécifications du graphique. Ici, la spécification des données capture les types sémantiques et les métadonnées facultatives, tandis que la spécification du graphique définit le type de graphique et mappe les champs à des canaux visuels tels que x, y, la couleur, la taille ou la facette. À partir de ces informations, le compilateur déduit les règles danalyse, les échelles, les axes, les agrégations, le formatage, les palettes de couleurs et la mise en page, puis génère la spécification native du backend, qui est utilisée pour rendre la visualisation finale peaufinée. Cela évite aux utilisateurs de devoir définir explicitement des détails de bas niveau, fragiles et sources derreurs.De plus, comme la représentation intermédiaire est indépendante de toute bibliothèque de rendu spécifique, Flint peut cibler des backends dotés dAPI et de modèles de programmation très différents. Les utilisateurs peuvent conserver la même intention de graphique compacte lors de la compilation vers Vega-Lite, ECharts ou Chart.js, et choisir le backend dont les capacités correspondent le mieux à la visualisation.Flint est particulièrement adapté à la génération de graphiques basée sur les grands modèles de langage (LLM), car les types sémantiques sont souvent plus faciles à déduire pour les modèles que lensemble complet des paramètres de visualisation de bas niveau. Les noms de champs, les modèles de valeurs et les connaissances communes sur les données peuvent aider un agent à reconnaître si une colonne représente une date, un prix, un pourcentage, un pays, un classement ou une corrélation. Une fois ces significations explicitées, le compilateur peut prendre en charge de nombreuses décisions de conception qui, sans cela, se traduiraient par un code fragile et spécifique à une bibliothèque.Microsoft a mené une étude comparative de Flint à DirectVL, une référence qui demande au modèle de générer directement des spécifications Vega-Lite complètes (et plus complexes) dans un pipeline dauto-évaluation LLM. Sur les trois modèles testés à partir des données de Tidy Tuesdays, Flint a obtenu des scores globaux plus élevés attribués par le LLM : 16,27 contre 15,91 avec GPT-5.1, 16,16 contre 15,60 avec GPT-5-mini, et 15,91 contre 15,34 avec GPT-4.1. En effet, Flint sest révélé si puissant et fiable quil est désormais utilisé pour alimenter Data Formulator, un projet de Microsoft Research dédié à lanalyse et à la visualisation de données assistées par lIA.Pour faciliter laccès à Flint pour vos agents, Microsoft publie également, un serveur MCP (Model Context Protocol) qui permet aux agents de créer, valider et afficher des graphiques au sein dun environnement de chat ou de codage. Les appels MCP peuvent intégrer des données en ligne ou lire des fichiers locaux configurés, et le serveur peut ouvrir une vue interactive du graphique afin que les utilisateurs puissent inspecter et affiner les résultats.Flint s'oriente vers une couche sémantique commune pour la visualisation, où les utilisateurs et les agents d'IA peuvent travailler à partir d'une intention de graphique concise, tandis qu'un compilateur se charge des détails techniques de bas niveau.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?