Microsoft dévoile sept nouveaux modèles d'IA afin de réduire sa dépendance vis-à-vis d'OpenAI et de faire baisser les coûts pour les développeurs, dont MAI-Code-1-Flash, son premier modèle dédié au codage IA

Microsoft a dévoilé sept nouveaux modèles d'intelligence artificielle (IA) lors de sa récente conférence Build 2026 pour les développeurs, dont MAI-Code-1-Flash, son premier modèle d'IA dédié au codage. À travers cette initiative, l'entreprise entend réduire les coûts pour les développeurs et diminuer sa dépendance à l'égard d'OpenAI, en permettant l'exécution des modèles sur sa propre infrastructure cloud Azure. L'entreprise a également présenté MAI-Thinking-1, un nouveau modèle de raisonnement conçu pour « offrir un haut niveau d'efficacité et de performance à faible coût en jetons », marquant ainsi une offensive plus large pour se positionner sur l'ensemble de la pile IA.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une réorientation stratégique amorcée par Microsoft, qui cherche à réduire progressivement sa dépendance aux technologies d'OpenAI afin de renforcer son autonomie dans le domaine de l'IA. En février 2026, Mustafa Suleyman, directeur de l'IA chez Microsoft, a confirmé au Financial Times que l'entreprise entendait développer ses propres modèles d'IA de pointe. Cette évolution stratégique place Microsoft en concurrence directe avec son partenaire historique, alors que la start-up de Sam Altman brûle un milliard de dollars par mois pour développer sa technologie.
Microsoft a joué un rôle de premier plan dans l'essor de l'IA, en fournissant des infrastructures et des services cloud essentiels et en prenant des participations de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI et Anthropic. À présent, l'entreprise déploie des efforts concertés pour rivaliser avec les modèles propriétaires.
Lors de sa conférence des développeurs Build, qui s'est tenue le mardi 2 juin à San Francisco, Microsoft a annoncé MAI-Code-1-Flash, son premier modèle capable de transformer des descriptions écrites en code source pour des applications et des sites web. Le marché du codage IA, ou « vibe coding », connaît un essor fulgurant ces derniers temps, permettant aux développeurs comme aux profanes d'utiliser des prompts textuels pour créer des logiciels sophistiqués.
Pour Microsoft, proposer ses propres modèles présente des avantages économiques qui peuvent se répercuter sur les développeurs, alors que les coûts liés à l'utilisation des modèles phares augmentent. Microsoft peut faire fonctionner ses modèles sur sa propre infrastructure cloud Azure et éviter ainsi de payer des tiers tels qu'OpenAI. En mai, Google a annoncé le modèle Gemini 3.5 Flash, capable de coder et d'effectuer d'autres tâches, et qui fonctionne également dans les centres de données de l'entreprise.
Outre MAI-Code-1-Flash, Microsoft lance MAI-Thinking-1, un modèle de raisonnement, et met en avant l'efficacité de ces deux solutions. Ce modèle de raisonnement est de taille moyenne et a été « conçu pour offrir un haut niveau defficacité et de performance, mais surtout à un faible coût en jetons », a écrit Kyle Daigle, responsable du marketing développeurs chez Microsoft et directeur des opérations de GitHub, dans un article de blog. Les jetons constituent les éléments de base des données que le modèle lit, traite et génère, et leur utilisation détermine les coûts pour les développeurs.
Alors qu'OpenAI et Anthropic continuent d'enregistrer une croissance historique et se préparent à une introduction en bourse, Microsoft cherche à s'implanter à plusieurs niveaux de la pile IA. Le 1er juin dernier, Anthropic a déposé une demande d'introduction en bourse en toute confidentialité, et OpenAI envisage également cette option, peut-être dès cette année. Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI et 5 milliards de dollars dans Anthropic, tout en mettant leurs modèles à disposition via Azure.
MAI-Thinking-1 est disponible en avant-première privée via Microsoft Foundry, un service permettant d'intégrer des modèles dans des applications. Les clients peuvent manifester leur intérêt pour tester le modèle avant sa mise à disposition générale. Les clients pourront également améliorer la précision du modèle de raisonnement en y intégrant leurs propres données.
« Ce que vous venez de voir marque un tournant assez important », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, depuis la scène. « Nous pensons que le moment est venu pour chaque entreprise de passer dun simple rôle de consommateur à celui dacteur à part entière au sein de lécosystème de pointe. »
Après avoir adapté ses modèles aux besoins du cabinet de conseil McKinsey, Microsoft a réussi à surpasser le GPT 5-5 dOpenAI, avec un rapport coût-efficacité dix fois supérieur, a déclaré Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI.
Ce modèle de codage est « ultra-efficace en matière dinférence », a écrit Kyle Daigle, et il est disponible dans GitHub Copilot ainsi que dans léditeur de texte Visual Studio Code.
Annonce de Microsoft
L'annonce par Microsoft du lancement de ses sept nouveaux modèles MAI est présentée ci-dessous :
« Nous annonçons aujourdhui une gamme de sept nouveaux modèles développés en interne chez Microsoft AI. Au-delà de ces modèles, nous mettons en place un laboratoire dédié à la superintelligence un système et une approche qui, selon nous, définiront la prochaine étape de lIA.
Nous vivons une période extraordinaire dans le domaine de la technologie. La puissance de calcul utilisée pour entraîner les modèles de pointe a été multipliée par un billion. Nous prévoyons désormais une nouvelle multiplication par mille au cours des trois prochaines années, ce qui se traduira par des capacités plus avancées et le déploiement continu dune IA toujours plus efficace.
Cette évolution spectaculaire des capacités de calcul va transformer la nature du travail, des affaires et de la vie quotidienne. Nous devons tous nous préparer à cette réalité. Chez MAI, notre mission est de vous aider à y parvenir : repousser les limites et mettre au point une machine capable de gravir les pentes pour vous permettre de rester à la pointe.
Voici les premières étapes de ce parcours.
Nos modèles
Nos nouveaux modèles dans les domaines de l'image, de la voix, de la transcription, du codage et du raisonnement forment ensemble la famille de modèles MAI : un écosystème multimodal conçu pour traiter tous les types de tâches qui comptent dans le monde réel.
- MAI-Thinking-1, le modèle de raisonnement phare de Microsoft AI. Il s'agit d'un modèle de taille moyenne qui figure parmi les plus performants de sa catégorie : il rivalise avec les meilleurs modèles sur les principaux benchmarks d'ingénierie logicielle, fait preuve de capacités avancées de raisonnement mathématique et a été préféré à Sonnet 4.6 lors de nos évaluations comparatives à l'aveugle menées par des humains. Nous l'avons entraîné de A à Z à partir de données propres, sans recourir à la distillation à partir de modèles tiers.
- MAI-Code-1-Flash est un modèle de codage agentique optimisé pour l'inférence. Ce modèle est spécialement conçu pour GitHub Copilot, VS Code et la pile Microsoft, dans lesquels il est profondément intégré. Avec ses 5 milliards de paramètres actifs, il est comparable à Haiku, mais moins coûteux.
- MAI-Image-2.5, y compris sa variante Flash ultra-efficace, prend en charge à la fois la conversion texte-image et l'édition d'images de pointe, surpassant le score Arena de Nano Banana Pro.
- MAI Transcribe-1.5 est le meilleur modèle de transcription au monde, avec une précision de pointe. Il est cinq fois plus rapide que les modèles concurrents et intègre la prise en charge de la terminologie spécifique à chaque domaine dans 43 langues.
- MAI-Voice-2 offre une synthèse vocale de haute qualité et au son naturel dans 15 langues, avec la capacité de s'adapter à une voix à partir d'un court échantillon, ainsi que de solides mesures de protection contre les utilisations abusives. MAI-Voice-2-Flash, bientôt disponible, offre ces fonctionnalités dans une solution ultra-efficace et à moindre coût.
Outre leur distribution sur Foundry et leur optimisation pour nos produits propriétaires, nos modèles seront également largement accessibles aux développeurs sur OpenRouter, ainsi que sur Fireworks et Baseten. Pour la première fois, les développeurs pourront ajuster eux-mêmes les poids du modèle.
Tous ces modèles reposent sur une base commune : une approche ascendante partant de la base, sans aucune distillation. Ils partagent la même discipline en matière de données, la même infrastructure et le même cadre d'évaluation. Ils sont conçus pour fonctionner ensemble et s'intégrer directement dans les produits que les gens utilisent au quotidien. Mais les modèles eux-mêmes ne sont qu'une partie de l'histoire.
Le changement le plus important réside dans ce que vous pouvez en faire.
Conçu pour vous
L'IA entre dans une nouvelle phase. Grâce à l'apprentissage par renforcement dans des environnements réels, l'IA est pour la première fois capable de s'adapter pleinement aux spécificités d'un flux de travail donné. C'est ce que nous appelons « Microsoft Frontier Tuning ». Nous pensons que c'est l'avenir de l'IA.
Dans ce contexte, vos données sont les plus précieuses : la trace du travail réel effectué par un agent, la séquence des étapes, les décisions et les actions entreprises qui définissent la manière dont les tâches sont réellement accomplies au sein d'une organisation.
Nos environnements d'apprentissage par renforcement (RLE) permettent à vos modèles d'IA de s'entraîner directement à partir de vos flux de travail. Considérez-les comme des salles de sport pour l'IA, auxquelles vous seul avez accès.
Avec Frontier Tuning, vous créez votre propre modèle, entraîné sur vos données, au sein de votre environnement et sous votre contrôle. Votre savoir-faire institutionnel est intégré au modèle et reste votre propriété. Mieux encore, cette adaptation se traduit par un gain d'efficacité et de performance.
Au sein de Microsoft et chez nos clients, Frontier Tuning démontre que les modèles personnalisés sont à la fois plus performants et plus efficaces : notre modèle MAI optimisé pour Excel égale les performances du GPT 5.4 tout en étant jusquà 10 fois plus efficace. Les premiers utilisateurs constatent des gains similaires à la pointe de la technologie. Lorsquil a été optimisé pour répondre aux normes dentreprise rigoureuses dune organisation leader sur son marché, MAI a atteint le taux de réussite le plus élevé de tous les modèles testés, pour un coût environ 10 fois inférieur.
Les développeurs et les entreprises réclament depuis longtemps une IA qui réponde à leurs attentes et soit sous leur contrôle. Nous considérons cela comme une avancée majeure vers la concrétisation de cet objectif.
Une intelligence de pointe en matière de santé avec Mayo Clinic
Il existe un certain nombre de domaines dune importance capitale et dune grande sensibilité comme la santé qui nécessitent une collaboration encore plus étroite. Cest pourquoi nous annonçons aujourdhui que Microsoft et Mayo Clinic sassocient pour développer conjointement un modèle dIA de pointe destiné au secteur de la santé, qui allie lexpertise clinique de renommée mondiale, les données cliniques anonymisées et les analyses longitudinales de Mayo Clinic aux capacités fondamentales de Microsoft en matière dIA.
Ce modèle sera conçu pour exceller dans le plus large éventail possible de cas d'utilisation liés au raisonnement clinique et aux soins de santé, atteignant un niveau que les systèmes polyvalents actuels ne peuvent tout simplement pas égaler.
Le modèle sera d'abord déployé au sein de l'environnement propre à Mayo Clinic, le premier réseau hospitalier mondial, où nous espérons qu'il permettra de mettre en uvre un large éventail de fonctionnalités, notamment des diagnostics plus précoces et plus précis ainsi qu'une meilleure planification des traitements. Une fois validé, le modèle sera mis à la disposition d'autres organisations via Azure Foundry, rendant ainsi l'expertise de Mayo Clinic accessible à un public beaucoup plus large qui en a besoin.
Le modèle d'IA de pointe appartiendra à Mayo Clinic, ce qui renforcera notre engagement commun de longue date en faveur de la confiance des patients, de la rigueur clinique, de la sécurité et d'une gestion responsable des données cliniques et de l'IA.
Notre laboratoire
Chez Microsoft AI, nous savons quil ny a pas de raccourcis vers lavant-garde. Nous formons nos modèles à partir de zéro. Nous ne nous inspirons pas dautres laboratoires et ne nous appuyons pas sur des données sans licence ou opaques. Nos ensembles de données sont propres et disposent des licences appropriées. Chaque composant du système, de larchitecture au pipeline de formation en passant par le post-traitement, a été développé par nos soins. Nous concevons nos solutions en collaboration avec notre propre puce Maia 200, et nous constatons déjà un gain d'efficacité de 1,4 fois grâce à ces efforts. Il s'agit avant tout d'assurer l'autosuffisance à long terme de Microsoft et de nos partenaires. Il s'agit de modèles auxquels vous pouvez faire confiance.
Notre objectif est ici de mettre en place ce que nous appelons une « machine à gravir les pentes » : une organisation capable de saméliorer en permanence, cycle après cycle, à mesure que nous mobilisons davantage de ressources informatiques, de meilleures données et des évaluations plus précises.
Nous pensons que la rigueur scientifique est essentielle à cet égard. Cest pourquoi, dans tout ce que nous faisons, nous éliminons, nous mesurons, nous documentons. Nous investissons massivement dans les pipelines de données. Nous travaillons en petites équipes avec des objectifs vérifiables sur de courtes périodes, alliant rapidité et qualité, concentration et ambition. Et nous nous engageons à faire preuve de transparence. Nous voulons vous emmener avec nous dans cette aventure. Cest pourquoi nous publions aujourdhui des rapports techniques et de sécurité détaillés.
Superintelligence humaniste
C'est ce que nous développons chez MAI : une famille de modèles, dont de nouvelles versions sont désormais disponibles. Un laboratoire fondé sur les principes fondamentaux, axé sur les capacités à long terme. Et une nouvelle approche en matière de réglage et de propriété qui, selon nous, définira la prochaine étape de l'IA.
Notre objectif ultime est ce que nous appelons la « superintelligence humaniste ». Il s'agit de systèmes d'IA avancés conçus pour servir les personnes et les organisations, et non pour les remplacer. Ces systèmes doivent rester des outils, façonnés par l'intention humaine, soumis au contrôle humain et, en fin de compte, subordonnés aux objectifs humains. Les personnes c'est-à-dire vous doivent toujours garder le contrôle.
Au cours de lannée à venir, préparez-vous à une expansion rapide de nos capacités de calcul et de nos fonctionnalités, alors que nous nous efforçons de concrétiser cette ambition. Cest une nouvelle étape pour lIA, et pour nous.
»
Alors que Microsoft lance ses modèles MAI pour réduire le coût d'accès à l'IA pour les développeurs, l'introduction par GitHub Copilot d'un nouveau système de facturation à l'usage a suscité un vif mécontentement parmi les utilisateurs. En effet, plusieurs développeurs menacent d'abandonner GitHub Copilot, affirmant avoir épuisé leurs crédits mensuels en l'espace de quelques jours seulement. Les critiques portent principalement sur l'imprévisibilité et l'excessivité des coûts, certains utilisateurs menaçant de migrer vers des alternatives concurrentes pour mieux maîtriser leur budget.
Source : Microsoft
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