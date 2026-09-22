Au début juillet 2024, Microsoft avait publié une nouvelle mise à jour mensuelle de Windows 11. Le correctif KB5039302 était arrivé la semaine précédente, faisant passer les builds 22H2 à la version 22621.3810 et les builds 23H2 à la 22631.3810. Cétait un correctif de sécurité qui venait néanmoins avec une petite modification sournoise dans le genre qui avait déjà suscité des réactions négatives : une publicité du service de gaming Xbox Game Pass s'affichait directement dans l'application Paramètres de Windows 11. La situation était telle que certains utilisateurs de Windows mentionnaient de plus en plus Linux comme alternative pour une migration.
Récemment, Microsoft a déposé un brevet pour un système permettant aux jeux sur PC et Xbox de diffuser des publicités pendant les sessions de jeu, apparemment sans perturber le déroulement de la partie. Ce brevet, publié le 3 septembre aux USA (via Respawn First), est décrit comme « sensible au contexte » et repose sur ce quil appelle un système de « crédits publicitaires ». Il fonctionne en reconnaissant des « événements déclencheurs » dans un jeu, qui provoquent alors laffichage dune publicité.
Lorsque la publicité saffiche, le jeu est mis en pause, à linstar de nombreux jeux mobiles gratuits actuels. Comme dans ces jeux, les publicités sont diffusées pendant les segments que le système identifie comme des temps morts. La technologie brevetée semble avoir une certaine conscience de ce qui se passe dans le jeu, ce qui lui permet, en théorie, de ne pas perturber le gameplay proprement dit. Les écrans de chargement, les écrans de fin de manche et le moment où une mission ou une quête est terminée sont cités comme exemples potentiels.
Le système de crédits, soit dit en passant, attribue aux joueurs des plages horaires sans publicité, et à lexpiration de chaque plage, le jeu affiche du contenu promotionnel. Bien que lapplication dune telle technologie reste un mystère, Microsoft a indiqué par le passé quil explorait différentes façons pour les joueurs daccéder à ses logiciels, services et matériel. En effet, Microsoft a déjà commencé à tester une formule de jeu en cloud Xbox financée par la publicité.
Une rumeur récente affirme que la société s'apprête à remanier une nouvelle fois les formules du Xbox Game Pass, cette fois-ci pour introduire une formule moins chère et financée par la publicité une première pour ce service d'abonnement. Microsoft n'a pas directement démenti cette rumeur, déclarant qu'elle « teste régulièrement différentes offres Game Pass et examine ce qui fonctionne le mieux pour les joueurs sur différents marchés ».
En avril 2024, Microsoft avait commencé à distribuer la mise à jour facultative KB5036980 aux utilisateurs de Windows 11, qui faisait du système d'exploitation un adware (logiciel qui affiche des publicités pour soutenir son auteur). Cette mise à jour permettait au menu Démarrer de Windows 11 d'afficher des publicités dans la section « Recommandé » qui suggérait des applications et des jeux à télécharger à partir du Microsoft Store, de s'abonner à Copilot Pro, etc. Bien que la mise à jour fût alors facultative, les changements qu'elle contenait allaient faire partie de la mise à jour « Patch Tuesday » du mois suivant.
Source : « Gestion contextuelle de l'accès aux applications logicielles interactives »
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