Ce mois-ci, Microsoft s'est officiellement retiré de la course aux chatbots personnels. Le géant technologique propose désormais une refonte de Copilot qui fusionne ses offres grand public et professionnelles afin de se concentrer exclusivement sur le marché des entreprises. La firme de Redmond abandonne ainsi l'idée de faire de Microsoft Copilot un « compagnon IA grand public », laissant ce marché de masse à ses concurrents directs parmi lesquels on retrouve OpenAI et son ChatGPT.
Ainsi, dans le but de regagner les parts de marché perdues au profit de concurrents tels que ChatGPT et Claude, Microsoft a annoncé ce quil qualifie de plus grande refonte à ce jour de lapplication Copilot, articulée autour de trois onglets : Accueil, Code et Autopilot, qui combinent un chat IA, des outils de création dapplications et des agents autonomes au sein dune interface unique de type chat.
Longlet Accueil regroupe Copilot Chat et Cowork en tant quespace de travail par défaut, avec lactivité récente, les tâches suggérées et les travaux en cours. Microsoft prévoit également un tableau de bord « Aujourdhui » pour les e-mails, les demandes de réunion, les fils de discussion Teams et dautres mises à jour. Longlet Code permet aux utilisateurs de créer des trackers, des tableaux de bord, des automatisations et des applications internes, puis de les partager avec leurs collègues sous forme doutils hébergés dans le cloud et sexécutant dans un environnement sandbox au sein du tenant Microsoft de lorganisation. Il utilise une technologie apparentée à GitHub Copilot.
Scout, lassistant personnel IA de Microsoft, est également rebaptisé Autopilot. Il sagit dun assistant permanent basé sur le cloud capable de surveiller les canaux Teams, dexécuter des tâches récurrentes et de gérer les suivis même lorsque les utilisateurs sont hors ligne. Chaque instance dispose de sa propre identité, de sa propre mémoire, de son propre ordinateur et de son propre espace de travail, tandis que les autorisations, laudit et la gouvernance de Microsoft 365 restent en vigueur.
Cowork, Code et Autopilot fonctionneront selon un modèle de facturation à l'utilisation ; ainsi, les tâches de longue durée et certaines utilisations de modèles peuvent entraîner des coûts supplémentaires en plus des abonnements standard. Home et Code seront disponibles en accès anticipé « Frontier » dans les semaines à venir, tandis qu'Autopilot entrera en préversion privée plus tard ce mois-ci. Par ailleurs, Microsoft a également confirmé que les appareils Surface les plus récents répondent toujours aux exigences matérielles de Copilot+ PC, mais quils nutiliseront plus le nom « Copilot+ PC » dans leur stratégie de marque, ce qui en dit long sur le manque de popularité dont ont souffert jusquà présent le label Copilot+ et la marque Copilot dans son ensemble.
En juillet 2026, Microsoft peinait à convaincre ses clients de souscrire à la version payante de Copilot. Malgré lintégration massive de l'IA dans ses outils de productivité et de Windows, les données révélaient que moins de 5 % des utilisateurs de Microsoft 365 avaient adopté ce service, tandis qu'une infime fraction l'utilisait de manière hebdomadaire. Parallèlement à ce faible engagement, Microsoft avait imposé des hausses tarifaires, justifiées par l'ajout forcé de fonctionnalités d'IA dont beaucoup de professionnels n'avaient pas l'usage. Cette stratégie de ventilation forcée se heurtait à la concurrence féroce de rivaux comme Anthropic ou Google, qui gagnaient du terrain sur le marché.
Voici la publication de Microsoft sur le nouveau Copilot avec Home, Code et Autopilot :
Découvrez le nouveau Copilot avec les fonctionnalités Home, Code et Autopilot
Nous repensons Microsoft Copilot pour accompagner lévolution du travail et aider chaque individu et chaque organisation à repousser leurs limites, portés par lambition humaine. Aujourdhui, nous présentons le nouveau Copilot, conçu pour relier les outils auxquels les utilisateurs font confiance à la nouvelle génération de fonctionnalités dont ils auront besoin pour créer, personnaliser et déployer lIA dans tous les aspects de leur travail. Lapplication Copilot dispose désormais de trois nouvelles fonctionnalités : « Home » est votre nouveau point de départ, où « Chat » et « Cowork » se rejoignent et grâce à Office dans Copilot, toute la puissance de Word, Excel et PowerPoint est désormais intégrée à lexpérience.
« Code » permet à chacun de créer ses propres solutions avec les outils nécessaires pour les exécuter en toute sécurité, et sappuie sur la même technologie sous-jacente que GitHub Copilot. Quant à « Autopilot », il sagit dun agent permanent, proactif et personnalisé qui continue de fonctionner même lorsque vous ne travaillez pas. « Home » et « Code » commenceront à être déployés dans le cadre de notre programme Frontier au cours des prochaines semaines, tandis qu« Autopilot » sera étendu à un accès en avant-première privé à la fin du mois. Nous sommes également ravis de vous présenter les nouvelles fonctionnalités FinOps pour lIA, qui vous aideront à gérer vos dépenses et à tirer le meilleur parti de Copilot et des agents.
Une nouvelle expérience pour chaque mode de travail
La page daccueil est votre nouveau point de départ dans Copilot, où Chat et Cowork se rejoignent en un seul et même endroit. Alors que le travail oscille sans cesse entre réunions, discussions, documents, e-mails, applications et agents, la page daccueil vous permet de vous repérer, de garder les pieds sur terre et daller de lavant. Vous pouvez consulter votre activité récente, obtenir des suggestions sur les tâches pour lesquelles Copilot peut vous aider et reprendre votre travail là où vous laviez laissé.
Le Chat est instantané et conversationnel : il est idéal pour poser des questions rapides, effectuer des recherches, rédiger des brouillons et vous tenir informé à chaque étape. Cowork est destiné aux tâches que vous déléguez. Vous définissez la tâche et celle-ci est exécutée de bout en bout pour vous fournir un résultat final : une réponse à un appel doffres, un kit de lancement, un briefing client, un dossier de clôture financière ou tout autre travail complexe méritant dêtre peaufiné. Et très bientôt, vous naurez plus besoin de choisir un mode : il vous suffira dindiquer ce que vous devez accomplir, et Copilot acheminera le travail vers Chat, Cowork ou Code selon la fonctionnalité la mieux adaptée à la tâche.
Nous intégrons également toute la puissance de Word, Excel et PowerPoint à Copilot grâce à la fonctionnalité « Office dans Copilot ». Vous pouvez désormais vous mettre rapidement au travail : finis les problèmes de mise en forme, les versions éparpillées et la nécessité de reconstituer le contexte dans une autre application. Depuis la page daccueil, vous pouvez demander à Copilot de rédiger un brief de lancement, délaborer un budget, de créer une présentation ou de récupérer un fichier sur lequel votre équipe travaille déjà.
Copilot crée ou met à jour un document, un classeur ou une présentation réels et modifiables, en temps réel pour toute votre équipe, et pas seulement pour vous. Peaufinez-le en parallèle de votre conversation, ou @mentionnez un collègue : ses modifications saffichent au fur et à mesure quil les effectue. Tout reste synchronisé entre Copilot et les applications Office, de sorte que votre progression vous suit où que vous travailliez. Si vous navez pas utilisé Copilot dans les applications Office ces derniers temps, jetez-y un nouveau coup dil.
PowerPoint garantit désormais automatiquement la cohérence des présentations avec lidentité visuelle de lentreprise et vous permet daffiner les diapositives et les images ou dappliquer rapidement un modèle personnalisé. Lorsque Copilot ou un autre collaborateur apporte des modifications dans Excel, vous pouvez voir exactement ce qui a changé et pourquoi, ce qui vous permet de vous mettre rapidement à jour, et Copilot vous recommande le meilleur graphique pour visualiser vos données. Et dans lensemble de Microsoft 365, les « Skills » permettent dintégrer directement une expertise spécialisée dans les applications, comme des compétences financières dans Excel et juridiques dans Word, et permettent aux organisations de déployer à grande échelle les meilleures pratiques grâce à des workflows réutilisables et spécifiques à chaque rôle.
Code étend la création de solutions au-delà du seul domaine des développeurs. Jusquà présent, lunité de base du travail intellectuel était le fichier : le document, la feuille de calcul, la présentation. Ceux-ci ne sont pas près de disparaître, mais Code en ajoute un quatrième : de petites solutions sur mesure que tout le monde peut créer pour accomplir une tâche. Apprendre à les créer devient une compétence aussi fondamentale que la rédaction dune note de service ou lélaboration dun budget.
Décrivez une application, un outil de suivi, un tableau de bord, une automatisation ou un flux de travail en langage naturel, et Copilot choisit une approche et le crée quil sagisse de widgets de bureau permanents pour une consultation rapide, de tableaux de bord interactifs pour explorer les données et tester les résultats, ou encore dapplications internes hébergées dans le cloud que vous pouvez partager avec votre équipe.
Sappuyant sur la même technologie sous-jacente que GitHub Copilot, Code sexécute dans un environnement sandbox et peut être hébergé en toute sécurité au sein de votre tenant. Avec Microsoft IQ, tout ce que vous créez sinscrit dans le contexte de votre travail, et les extensions se synchronisent automatiquement. Vos développeurs continuent dutiliser GitHub Copilot pour leur travail quotidien, tout en bénéficiant dune connectivité accrue avec la plateforme Copilot. Code sera déployé sur Frontier à la fin du mois, puis sera largement disponible dans les semaines à venir. Il sera accessible en préversion pour les abonnés à Microsoft 365 Premium et Pro dans le courant de lannée.
Comme il est désormais plus facile et plus rapide que jamais de développer avec Copilot, nous lançons Microsoft Copilot Managed Runtime : une infrastructure dhébergement qui permet dexécuter du code en toute sécurité directement au sein de lenvironnement Microsoft 365 de votre entreprise. Gérée par le service informatique, elle reste simple dutilisation pour tous les autres : partagez une application avec vos collègues, connectez-la à des données en temps réel et accédez-y où que vous soyez. Cette même infrastructure prend en charge les applications créées dans Cowork, Code et Copilot Studio, et nous louvrons également aux développeurs tiers et aux développeurs « pro-code ». Copilot Managed Runtime est désormais disponible en préversion et sera également accessible depuis Code.
Autopilot, anciennement appelé Scout, est votre coéquipier numérique. Et il travaille pour vous : donnez-lui un nom, un rôle et un objectif, et il se met au travail en surveillant les canaux, en assurant le suivi des fils de discussion, en exécutant des tâches récurrentes et en reprenant un projet quelques jours plus tard, sans attendre de consigne. Il peut notamment mettre en place et gérer un processus complet dévaluation des fournisseurs : établir le calendrier et le plan de travail à rebours, puis gérer seul la préparation, les réunions et les suivis, jusquà contacter les parties prenantes pour obtenir des mises à jour. De plus, Autopilot est hébergé dans le cloud : il continue donc de fonctionner pendant que vous dormez ou que votre attention est ailleurs aucune surveillance constante nest nécessaire.
Autopilot réside dans votre tenant et dispose de sa propre identité, de sa propre mémoire, de son propre ordinateur et de son propre espace de travail. Conçu sur la base de Microsoft IQ, il comprend le fonctionnement réel de votre organisation. Il s'intègre aux outils que vos collaborateurs utilisent déjà Teams, Outlook, les discussions, les canaux et les documents ce qui vous permet de le mentionner (@) comme vous le feriez avec un collègue, tout en bénéficiant de droits d'accès, d'un suivi et d'une gouvernance. Vous définissez l'objectif et les limites ; Autopilot s'occupe du reste tout en vous tenant informé et en vous permettant de garder le contrôle.
Élargir le contexte métier de votre entreprise
Copilot s'appuie sur Microsoft IQ, la plateforme d'intelligence unifiée dédiée à l'IA d'entreprise sur l'ensemble de votre pile Microsoft. Elle relie le fonctionnement de l'entreprise aux connaissances dont elle dispose au sein d'une vue en temps réel pour Copilot et vos agents, le tout dans un environnement sécurisé et soumis à des règles de gouvernance. Aujourdhui, nous élargissons le contexte métier mis à la disposition de Copilot. Fabric IQ apporte à Copilot un contexte fiable issu de vos données, y compris les plus de 20 millions de modèles sémantiques de Power BI. Il sert de base à Chat et Cowork, et est désormais disponible pour ces deux services ; lintégration de Code sera bientôt disponible via le programme Frontier.
Déployé au cours du mois prochain en préversion publique, Copilot sappuie désormais sur les données et les workflows de Dynamics 365 et de Power Platform. Ainsi, lorsquun commercial travaille sur une proposition, par exemple, Copilot peut intégrer des données telles que lhistorique des transactions et les tickets dassistance directement dans le document, sans quil soit nécessaire de changer dapplication ou deffectuer des recherches fastidieuses. Vous avez également besoin dun moyen fiable pour connecter Copilot aux actions et aux données qui font avancer votre entreprise. Les plugins étendent les capacités de Copilot en regroupant des compétences, des connecteurs et dautres fonctionnalités, afin que les utilisateurs puissent mener à bien davantage de workflows sans quitter les applications quils utilisent au quotidien.
Actuellement en cours de déploiement et disponible pour toutes les plateformes dans les semaines à venir, un nouveau registre de plugins regroupera les plugins de Microsoft, de ses partenaires et les plugins sur mesure au sein dun catalogue unifié. Le service informatique pourra approuver et gérer les plugins de manière centralisée, tandis que les développeurs et les partenaires pourront les publier une seule fois pour étendre Copilot à lensemble des expériences prises en charge. Il en résulte un moyen plus simple dintroduire des fonctionnalités fiables à grande échelle, avec le contrôle dont votre organisation a besoin.
Gérer les dépenses liées à lIA
Pour une utilisation quotidienne de lIA réponses rapides, premières ébauches, résumés et analyses , vous recherchez la meilleure qualité possible à un coût fixe. Une licence dabonnement utilisateur (USL) vous offre exactement cela : Copilot dans Chat et dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams ; la sélection de modèles ; ainsi que de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.