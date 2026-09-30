Pour rappel, Microsoft a publié une préversion publique des conteneurs WSL à la fin du mois de juin dernier. Cette version ajoute un outil en ligne de commande intégré et une API permettant dexécuter des conteneurs Linux directement au sein dapplications Windows, sans logiciel tiers. Elle apporte également un accès plus rapide aux fichiers, une gestion améliorée du réseau et de la mémoire, ainsi quune intégration avec Defender, Intune et VS Code.
Microsoft a rendu les conteneurs WSL accessibles à tous. Cette version inclut l'exécutable wslc.exe pour la gestion des conteneurs, la prise en charge des GPU, des améliorations au niveau du réseau, des contrôles d'intégrité, le montage de périphériques de stockage, ainsi qu'une intégration avec Microsoft Defender for Endpoint et Intune. Microsoft annonce également des performances jusqu'à deux fois supérieures lorsque des environnements Linux accèdent à des fichiers stockés sous Windows.
« WSL est au cur de notre engagement à faire de Windows le meilleur environnement pour créer, exécuter et gérer des charges de travail Linux. Alors que lIA, le développement cloud-native, les conteneurs et les écosystèmes open source continuent de converger vers Linux, de plus en plus de développeurs choisissent dexécuter ces charges de travail directement sur des appareils Windows. Nous poursuivons notre chemin vers cet objectif avec une nouvelle fonctionnalité de WSL : les conteneurs WSL, désormais disponibles pour tous », a indiqué Microsoft dans un communiqué.
Docker Desktop, Podman Desktop et Rancher Desktop ne sont pas près de disparaître, mais les développeurs qui n'ont besoin que de fonctionnalités de base en matière de conteneurs disposent désormais d'une autre option basée sur WSL. Une fonctionnalité notable fait toutefois encore défaut : la prise en charge de Compose. Microsoft affirme que son ajout est désormais une priorité.
Pour l'essayer, il suffit de lancer la commande ws --update dans votre terminal ou de télécharger la dernière version sur GitHub.
Nouvelles commandes et fonctionnalités
Depuis le lancement de la préversion publique, Microsoft na cessé de faire évoluer les conteneurs WSL, en sattachant notamment à simplifier les workflows quotidiens liés aux conteneurs, à améliorer la visibilité sur les environnements dexécution et à apporter la flexibilité nécessaire à la gestion des conteneurs à grande échelle. Dans le cadre de la version GA, l'entreprise a introduit plusieurs nouvelles commandes et fonctionnalités couvrant le cycle de vie des conteneurs, la mise en réseau et lobservabilité.
En voici quelques-unes parmi les plus importantes :
- wslc container restart : redémarrer un conteneur en cours d'exécution
- wslc container cp : copier des fichiers vers et depuis le conteneur via une archive tar
- wslc system info : consulter d'un seul coup d'il l'état de l'environnement de votre conteneur
- wslc network connect et wslc network disconnect : connecter et déconnecter des conteneurs à des réseaux
- wslc network create prend désormais en charge des options de pilote réseau arbitraires
- wslc events : Diffusion en temps réel de l'activité des conteneurs
- Les vérifications de l'état des conteneurs sont désormais prises en charge
- --stop-timeout avec les commandes wslc create et wslc run, y compris la valeur -1 pour un timeout infini
- Prise en charge de --mount avec les commandes wslc create et wslc run
- Un chemin de stockage configurable pour la session wslc par défaut, ce qui vous permet de placer le stockage de votre conteneur sur le disque de votre choix.
Outre les nouvelles commandes et les améliorations apportées à la plateforme pour les développeurs, Microsoft s'est également attaché à aider les entreprises à adopter les conteneurs WSL en mettant en place les contrôles de gouvernance et de sécurité requis pour les environnements de production.
Gestion des conteneurs WSL en entreprise
Ce lancement étend les intégrations de Microsoft Intune et de Microsoft Defender for Endpoint (MDE) dans WSL afin d'inclure également les workflows de conteneurs.
Le plugin MDE existant pour WSL a été amélioré afin d'inclure également la prise en charge des conteneurs. MDE peut mettre en évidence l'activité des processus, des fichiers et du réseau provenant des conteneurs WSL et relier cette activité à l'hôte Windows, ce qui aide les équipes de sécurité à enquêter sur les activités suspectes sans avoir à créer un workflow de sécurité distinct.
Microsoft Intune a également ajouté des contrôles permettant d'activer ou de désactiver le conteneur WSL et de limiter le téléchargement d'images aux registres approuvés. De plus, vous verrez apparaître sur votre tableau de bord Intune de nouveaux paramètres spécifiques à la fonctionnalité de conteneur WSL :
- Autoriser l'accès aux conteneurs WSL : contrôlez l'accès à l'ensemble de la fonctionnalité des conteneurs WSL.
- Liste blanche du registre des conteneurs WSL : pour ladoption des conteneurs WSL en entreprise, les organisations ont besoin de contrôles plus stricts sur les images de conteneurs pouvant être introduites dans leur environnement. Grâce aux listes blanches du registre des conteneurs, les administrateurs peuvent définir des registres approuvés et sassurer que les développeurs ne récupèrent que des images de conteneurs figurant sur cette liste, qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité de lorganisation.
Quelle est la prochaine étape pour WSL ?
Microsoft indique qu'elle a vu Linux sur Windows évoluer avec le temps pour devenir « une plateforme dexécution stratégique dédiée à lIA et aux charges de travail cloud-native, sinscrivant dans les mêmes cadres de sécurité, de gestion et de gouvernance dentreprise que Windows ».
L'entreprise affirme qu'elle continuera à investir dans lamélioration globale de lexpérience WSL et qu'elle souhaite mettre en avant deux éléments spécifiques à WSL figurant dans sa feuille de route.
Ajout de la fonctionnalité wslc compose
Microsoft indique que la fonctionnalité la plus demandée pour WSLc est l'ajout de la prise en charge de « compose », qui sera donc la priorité pour les prochaines versions. L'entreprise souhaite que wsl compose up to fonctionne avec les fichiers compose.yaml existants sans que l'utilisateur n'ait à les modifier.
Améliorations fondamentales de WSL
Microsoft affirme également étudier activement les moyens d'améliorer certaines fonctionnalités essentielles de la plateforme WSL, comme la mise en réseau et les performances de transfert de fichiers entre systèmes d'exploitation.
« Vous pouvez dès aujourd'hui découvrir une partie de ce travail grâce à wslc, qui permet d'accélérer jusqu'à deux fois les performances lors de l'accès à des fichiers Windows depuis des environnements Linux, contribuant ainsi à réduire l'un des goulots d'étranglement les plus courants entre les systèmes d'exploitation. Il introduit également le nouveau mode réseau consomme, activé pour les workflows de conteneurs, qui améliore la compatibilité réseau dans les scénarios de développement et d'entreprise », a indiqué Microsoft.
Ces améliorations profitent, selon l'entreprise, aux distributions WSL, aux conteneurs WSL et aux autres technologies de conteneurs basées sur WSL. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une démarche plus large visant à rendre l'expérience Linux sous Windows de plus en plus fluide et intégrée.
Source : Microsoft
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