Microsoft propose des départs volontaires à 60 000 salariés pour réduire ses effectifs d'un quart après ses investissements dans l'IA et ses centres de données

En juillet 2025, la tension était palpable chez Microsoft en raison des vagues de licenciements qui nen finissaient pas. Les dernières réductions d'effectifs touchaient particulièrement les studios de jeux vidéo de l'entreprise. Des studios entiers avaient été fermés, d'autres avaient été vidés de la plupart de leurs employés, des jeux avaient été annulés et un nombre important de développeurs avaient été licenciés ou avaient décidé de partir volontairement. Alors que Microsoft parlait de « changements organisationnels », les employés indiquaient que la raison principale était l'intelligence artificielle (IA). Cela ressemblait à un acte désespéré de la part de Microsoft, qui peinait à vendre son IA aux professionnels.
Actuellement, Microsoft propose des départs volontaires à environ 60 000 salariés, soit près dun quart de ses effectifs, alors que lentreprise cherche à maîtriser ses effectifs tout en évitant les licenciements. Le géant technologique basé à Redmond, dans lÉtat de Washington, a annoncé en début de semaine que les salariés éligibles occupant un poste de vice-président ou un poste inférieur aux USA, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni se verraient proposer une « offre de départ volontaire » comprenant une indemnité de départ standard, calculée en fonction de leur lieu daffectation. Ils auront jusquau début du mois de décembre pour se décider.
Dans une note adressée aux salariés, Amy Coleman, directrice des ressources humaines de Microsoft, a déclaré que cette initiative sinscrivait dans la continuité du programme de départ volontaire lancé plus tôt cette année, qui était proposé à plus de 8 700 salariés basés aux USAs, dont environ un tiers a accepté loffre. « Cette offre donne aux salariés éligibles qui envisagent un avenir en dehors de lentreprise une nouvelle possibilité deffectuer cette transition dès maintenant, avec un accompagnement », a écrit Coleman. « Elle offre également aux organisations participantes un autre moyen dadapter leurs effectifs à lévolution des besoins. »
Plusieurs divisions de Microsoft participent pleinement au programme de rachat de lentreprise, notamment celles dédiées aux jeux vidéo, à Windows, à Copilot, aux ressources humaines et aux finances, comme le révèle une capture décran dune note interne. Les équipes de Microsoft chargées de lIA, des affaires juridiques et du cloud y participent partiellement. Des divisions telles que le marketing, les activités commerciales et la sécurité ny participeront pas.
Depuis mai 2025, Microsoft s'efforce de réduire ses effectifs, d'abord par le biais de vagues de licenciements massifs, puis aujourd'hui grâce à des programmes de départs volontaires plus innovants. L'année dernière, l'entreprise a licencié environ 15 000 employés sur plusieurs mois, ce qui a touché quelque 3 200 salariés basés à Washington. Microsoft a déclaré que ces licenciements visaient à créer une entreprise plus horizontale et plus agile, avec moins de niveaux hiérarchiques et davantage de responsabilités pour chaque employé, estompant ainsi la frontière entre employé et responsable.
Lentreprise cherchait également à réduire ses coûts, ses dépenses dinvestissement notamment dans les infrastructures liées à lIA ayant explosé en 2024 et continué à croître en 2025. Microsoft a annoncé en début dannée son intention de consacrer 190 milliards de dollars à des puces informatiques sur mesure et à des centres de données en 2025, sous limpulsion de la demande en IA. Les licenciements se sont poursuivis cette année, mais ils ont été moins nombreux et ont principalement touché la division jeux vidéo de lentreprise, qui est sous une nouvelle direction et en pleine restructuration.
Mais après les licenciements de lannée dernière, la direction a pris conscience de la détérioration du climat dentreprise. Microsoft affichait de meilleurs résultats financiers et générait plus de liquidités que jamais, tandis que les employés se sentaient pris au dépourvu par ces licenciements. Après que Satya Nadella, PDG de Microsoft, eut abordé cette incohérence en juillet 2025, Coleman et dautres ont passé lannée écoulée à tenter de remodeler lentreprise dans le contexte dune transformation portée par lIA.
Coleman a déclaré en juillet que les réductions deffectifs chez Microsoft nétaient pas motivées par lIA, du moins pas comme on pourrait sy attendre. Microsoft affirme ne pas remplacer ses employés par des agents ou des flux de travail basés sur lIA. Toutefois, au-delà des mesures de réduction des coûts, lentreprise explique que ses différentes initiatives de réduction des effectifs visent à supprimer les postes et les équipes obsolètes à mesure que lIA transforme son activité.
Face à cette transition vers des plateformes basées sur lIA, Microsoft sefforce de requalifier et de reclasser ses employés, tout en continuant à recruter, ce qui lui a permis de maintenir ses effectifs globaux à un niveau relativement stable ces dernières années. Même après les licenciements massifs de lannée dernière, les effectifs de lentreprise nont diminué que de 5 000 personnes entre 2025 et 2026. Plus tôt cette année, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que les effectifs de lentreprise à Redmond, qui sélèvent à environ 52 000 personnes, étaient restés relativement stables au cours de lannée écoulée, malgré les milliers de salariés touchés par les licenciements. Lentreprise a attribué cette stabilité à ses efforts de reconversion professionnelle et à laugmentation des embauches pour de nouvelles équipes.
« Le programme de départ volontaire est une nouveauté pour nous. Nous en tirerons les leçons », a écrit Coleman récemment. « Parallèlement, nous continuerons à aider nos collaborateurs à se concentrer sur les tâches les plus importantes, à acquérir de nouvelles compétences et, lorsque cela savère pertinent, à trouver de nouvelles opportunités au sein de Microsoft. »
En juillet 2025, la réduction brutale des effectifs dans le secteur technologique se poursuivait, les géants de l'industrie Intel, Microsoft, Panasonic, Google et Amazon menant une vague de licenciements qui avait déjà éliminé plus de 80 000 emplois au cours du premier semestre. Alors que l'IA remodelait les modèles économiques et que les entreprises se concentraient sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique était devenu flagrant. Intel annonçait le plan social le plus dévastateur de l'industrie technologique pour 2025, prévoyant de supprimer plus de 21 000 emplois, soit environ 20 % de son effectif total. Microsoft mettait en uvre une stratégie de licenciement en plusieurs phases tout au long de l'année 2025, supprimant d'abord plus de 6 500 emplois en mai, puis 9 000 travailleurs en juillet.
Voici la publication de Microsoft sur le lancement de son offre de départ volontaire :
Présentation d'une offre de départ volontaire
Amy Coleman, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines, a adressé le message ci-dessous aux collaborateurs de Microsoft. Nous lançons une nouvelle offre de départ volontaire (VEO) destinée aux collaborateurs éligibles au sein des organisations participantes. Cette offre propose aux collaborateurs éligibles qui envisagent un avenir en dehors de lentreprise une nouvelle possibilité deffectuer cette transition dès maintenant, en bénéficiant dun accompagnement. Elle offre également aux organisations participantes un moyen supplémentaire dadapter leurs effectifs à lévolution des besoins.
Loffre de départ volontaire reflète un aspect important de lévolution de notre approche du changement : créer davantage de flexibilité et, dans la mesure du possible, offrir aux collaborateurs davantage de moyens de façonner la suite de leur parcours professionnel. Elle sappuie sur les enseignements tirés en début dannée grâce au programme de départ à la retraite volontaire.
Ce que les collaborateurs doivent savoir
Cette offre sera proposée aux collaborateurs éligibles des équipes participantes au Canada, en Inde, au Royaume-Uni et aux USA, occupant un poste de niveau 70 ou inférieur. Il sagit dun programme volontaire à durée limitée qui offre aux personnes éligibles la possibilité de quitter Microsoft en bénéficiant dun soutien financier et de ressources daccompagnement à la réorientation professionnelle. Certaines entités proposent cette offre de départ volontaire, dautres non. La participation varie en fonction des priorités de chaque entité, de ses engagements envers ses clients et de ses besoins en matière deffectifs. Les collaborateurs éligibles recevront dans les prochaines heures un e-mail contenant un lien vers les détails de leur offre de départ volontaire.
Perspectives davenir
Loffre de départ volontaire est une nouveauté pour nous. Nous en tirerons des enseignements. Parallèlement, nous continuerons à aider chacun à se concentrer sur les tâches essentielles, à acquérir de nouvelles compétences et, lorsque cela savère pertinent, à trouver de nouvelles opportunités au sein de Microsoft. Il nexiste pas dapproche unique valable pour toutes les équipes ou tous les collaborateurs. Voici quelques-unes des mesures que nous mettons en uvre pour répondre aux différents besoins de lentreprise tout en continuant à offrir à nos collaborateurs des opportunités dépanouissement et de contribution.
Source : Microsoft
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