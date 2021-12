L'opération est la deuxième plus importante de Microsoft après l'achat de LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars en 2016, et renforcerait sa présence dans les services cloud pour la santé.Elle a déjà reçu l'approbation des autorités réglementaires aux États-Unis et en Australie.La Commission a déclaré que son enquête sur l'opération avait conclu qu'elle ne réduirait pas sensiblement la concurrence sur les marchés des logiciels de transcription, des services cloud, des services de communication d'entreprise, des systèmes d'exploitation pour PC et d'autres produits.", a déclaré la Commission.L'entreprise américaine Nuance dessert 77 % des hôpitaux américains et a contribué au lancement de l'assistant virtuel Siri d'Apple.La Commission a indiqué qu'elle avait examiné des questions telles que le chevauchement des activités de Microsoft et de Nuance dans le domaine des logiciels de transcription, et qu'elle avait constaté qu'elles offraient des "produits très différents" qui, une fois combinés, continueraient de faire face à une forte concurrence de la part d'autres acteurs.Les entreprises technologiques ont multiplié les acquisitions d'entreprises axées sur l'IA, car elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer cette technologie dans leurs produits et services.Source : La Commission EuropéenneQuel est votre avis sur cette acquisition ?