Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Log Name: Application Source: FIPFS Logged: 1 / 1 / 2022 1 : 03 : 42 AM Event ID: 5300 Level: Error Computer: server1.contoso.com Description: The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine failed to load. PID: 23092 , Error Code: 0x80004005. Error Description: Can 't convert "2201010001" to long. Log Name: Application Source: FIPFS Logged: 1 / 1 / 2022 11 : 47 : 16 AM Event ID: 1106 Level: Error Computer: server1.contoso.com Description: The FIP-FS Scan Process failed initialization. Error : 0x80004005. Error Details: Unspecified error.

vérifiez que la version affectée est installée ;

exécutez Get-EngineUpdateInformation et vérifiez l'information UpdateVersion ;

si elle commence par "22...", continuez ;

Supprimer le moteur et les métadonnées existants ;

mise à jour vers le dernier moteur ;

vérifiez les informations de mise à jour du moteur.

« Nous avons résolu le problème provoquant le blocage des messages dans les files d'attente de transport d'Exchange Server 2016 et Exchange Server 2019 sur site. Le problème est lié à un échec de la vérification de la date avec le changement de la nouvelle année et ce n'est pas une défaillance du moteur AV lui-même. Il ne s'agit pas d'un problème lié à la recherche de logiciels malveillants ou au moteur de logiciels malveillants, ni d'un problème lié à la sécurité. La vérification de la version effectuée par rapport au fichier de signature fait planter le moteur de logiciels malveillants, ce qui a pour effet de bloquer les messages dans les files d'attente », a déclaré Microsoft.Les programmes de messagerie stockaient les dates et les heures sous forme d'entiers signés, dont le maximum est, soit. Microsoft utilise les deux premiers chiffres d'une version de mise à jour pour indiquer l'année de sa sortie. Tant que l'année était 2021 ou antérieure, tout fonctionnait bien.Cependant, lorsque Microsoft a publié la version 2201010001 le soir du Nouvel An, les serveurs sur site ont planté parce qu'ils ne pouvaient pas interpréter la date. En conséquence, les messages sont restés bloqués dans les files d'attente de transport. Les administrateurs du monde entier se sont retrouvés à essayer frénétiquement de résoudre le problème au lieu de fêter la nouvelle année avec leurs amis et leur famille.Le jour suivant, Microsoft a publié un correctif. Il se présente sous deux formes : un script PowerShell automatisé, ou une solution manuelle dans le cas où le script n'a pas fonctionné correctement, comme l'ont signalé certains admins. Dans les deux cas, les corrections doivent être effectuées sur chaque serveur Exchange 2016 et Exchange 2019 sur site à l'intérieur d'une organisation affectée. Le script automatisé peut s'exécuter sur plusieurs serveurs en parallèle. Le fabricant de logiciels a déclaré que le script automatisé « pourrait prendre un certain temps pour s'exécuter » et a exhorté les admins à être patients.La vérification de la date et de l'heure a été effectuée lorsqu'Exchange a vérifié la version du FIP-FS, un moteur d'analyse qui fait partie des protections antimalware d'Exchange. Lorsque les versions de FIP-FS commençaient par le chiffre 22, la vérification ne pouvait pas être effectuée, et la distribution du courrier était brusquement interrompue. Le correctif arrête les services Microsoft Filtering Management et Microsoft Exchange Transport, supprime les fichiers du moteur AV actuel, puis installe et démarre un moteur AV corrigé.Microsoft a maintenant créé une solution pour résoudre le problème des messages bloqués dans les files d'attente de transport sur Exchange Server 2016 et Exchange Server 2019 en raison d'un problème de date latente dans un fichier de signature utilisé par le moteur de recherche de logiciels malveillants au sein d'Exchange Server. Une action de l’utilisateur est nécessaire pour mettre en œuvre cette solution. Lorsque le problème se produit, des erreurs dans le journal des événements de l'application sur le serveur Exchange sont visible, plus précisément les événements 5300 et 1106 (FIPFS), comme illustré ci-dessous :Pour résoudre manuellement ce problème, il est recommandé d’effectuer les étapes suivantes sur chaque serveur Exchange de l’organisation.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?