Microsoft s'adresse principalement aux travailleurs de première ligne, c'est-à-dire aux employés qui sont en contact avec la clientèle et qui gèrent les opérations quotidiennes au sein des entreprises. Grâce à la collaboration entre le fabricant de logiciels et Zebra Technologies, le système fonctionne avec un bouton "push-to-talk" dédié pour des communications rapides et sécurisées. « Ces appareils sont largement utilisés par les travailleurs de première ligne, les employés qui ont aidé à guider le monde à travers la pandémie en cours. »Mais il n'y a pas que le pessimisme. Il n'y a jamais eu de meilleur moment ni de plus grand besoin pour de nouvelles stratégies et solutions qui aident à construire la ligne de front pour un succès à long terme en donnant la priorité à leur bien-être et en maximisant leur productivité. Les organisations qui réussissent reconnaissent que l'autonomisation de la ligne de front est la clé de leurs résultats, ce qui crée une approche plus équilibrée de l'entreprise et permet d'obtenir de meilleurs résultats.La fonctionnalité a été lancée à grande échelle sur Android en septembre 2020, mais Microsoft indique maintenant qu'elle est disponible pour les appareils mobiles Zebra ainsi que pour les iPhones et iPads. Selon Williams, le nombre de travailleurs de première ligne utilisant Teams a augmenté de 400 % entre mars et novembre de l'année dernière. L'introduction de Walkie Talkie pour Teams sur les appareils mobiles vise à relever les défis auxquels les travailleurs de première ligne sont confrontés en raison de la pénurie de main-d'œuvre et des problèmes de chaîne d'approvisionnement en fournissant « une technologie qui leur fait gagner du temps, les aide à communiquer de manière plus transparente et maximise leur efficacité lors de l'exécution de tâches répétitives », écrit Williams.La fonction talkie-walkie est une façon pour Microsoft de différencier Teams dans un lieu de travail rempli d'applications concurrentes, comme Slack et Zoom, en mettant en avant la communication vocale rapide et en déplacement. Slack est principalement un chat basé sur le texte, mais sa fonction Huddle vous permet de parler rapidement avec vos collègues. Quant à Zoom, son concept de PTT vous permet de vous désactiver rapidement.De nouvelles données montrent une tendance à l'optimisme quant à la capacité de la technologie à améliorer la vie en première ligne 63 % des travailleurs de première ligne sont enthousiasmés par les opportunités professionnelles créées par la technologie et la classent au troisième rang des facteurs qui pourraient contribuer à réduire le stress lié au travail, juste derrière une meilleure rémunération et des vacances.Comme la ligne de front est confrontée à des contraintes permanentes dues à la pénurie de main-d'œuvre et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, elle veut une technologie qui lui permette de gagner du temps, de communiquer de manière plus fluide et de maximiser son efficacité lors de l'exécution de tâches répétitives.Au-delà du partenariat avec la gamme d'appareils Samsung, microsoft engage un partenariat stratégique avec Zebra Technologies. L'entreprise annonce la disponibilité générale de l'application Walkie Talkie dans Teams sur une large gamme d'appareils mobiles Zebra, tels que les appareils robustes à emporter partout de la série TC, les appareils élégants en contact avec la clientèle de la série EC et l'appareil de numérisation ultime de la série MC.Cette collaboration permet d'intégrer la fonctionnalité Walkie Talkie numérique de Teams avec un bouton PTT dédié sur les appareils Zebra, afin que les travailleurs de première ligne puissent bénéficier d'une communication claire, instantanée et sécurisée au bout de leurs doigts. Walkie Talkie est désormais également disponible sur tous les appareils mobiles iOS tels que les iPhones et les iPads, en plus des appareils mobiles Android.« Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis de pouvoir offrir aux travailleurs de première ligne la possibilité d'utiliser ces appareils pour communiquer de manière transparente, collaborer et rester productifs dans n'importe quelles conditions », a déclaré Anders Gustafsson, président-directeur général de Zebra Technologies.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?