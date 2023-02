Le prix des API Microsoft Bing Search existantes augmentera à compter du 1er mai 2023. L'augmentation de prix s'appliquera à tous les marchés. À partir du 1er mai 2023, le nouveau prix vous sera facturé pour toutes les API de Microsoft Bing. Nous évaluons périodiquement la valeur et la tarification de nos services pour répondre aux demandes du marché et aligner la tarification de nos produits et services sur les tendances et les préférences de consommation des clients. Le nouveau modèle de tarification reflète plus fidèlement les investissements technologiques que Bing continue de réaliser pour améliorer la recherche.