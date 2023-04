Les actions ont gagné 8,3 % dans les échanges après le marché suite à un rapport de Microsoft basé à Redmond, Washington, selon lequel les bénéfices étaient de 2,45 $ par action au cours du troisième trimestre fiscal, dépassant les estimations de Wall Street de 2,23 $, selon les données de Refinitiv.« Le résultat est que, malgré toutes les inquiétudes concernant la chute du ciel dans les grandes technologies, la vérité est que les entreprises voient toujours de la valeur dans le cloud computing et qu'il y a toujours un énorme pourcentage de charges de travail qui peuvent être déplacées vers le cloud », a déclaré Bob O'Donnell, un analyste de TECHnalysis Research.Microsoft a déclaré que la croissance de son activité "cloud" Azure était de 27 % au cours du dernier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 26,6 %, selon le consensus de 23 analystes interrogés par Visible Alpha.Alphabet, qui a également une activité importante dans le domaine du cloud, a publié des résultats solides mardi, faisant grimper ses actions de 2,4 % après la cloche. Ces résultats et ceux de Microsoft ont contribué à faire grimper les actions d'Amazon, un autre grand opérateur du cloud, de 4,8 % dans les échanges après les heures de bureau.Le chiffre d'affaires de Microsoft a augmenté de 7 % pour atteindre 52,9 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé en mars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 51,02 milliards de dollars, selon Refinitiv.L'essentiel du chiffre d'affaires de Microsoft provient toujours de la vente de logiciels et de services de cloud computing aux clients. Mais l'entreprise a fait les gros titres cette année avec son partenariat avec le créateur de ChatGPT, OpenAI, et en améliorant le moteur de recherche Bing avec une technologie d'intelligence artificielle.Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général Satya Nadella a déclaré aux investisseurs que l'entreprise comptait plus de 2 500 clients du service Azure-OpenAI et que l'IA était intégrée dans un large éventail de produits.Bing, qui a longtemps fait figure d'outsider face au moteur de recherche Google, compte 100 millions d'utilisateurs quotidiens et a vu ses téléchargements augmenter depuis l'ajout de fonctions d'intelligence artificielle, a déclaré Nadella.Les analystes s'attendaient à ce que les perspectives économiques moroses affectent l'activité Windows de Microsoft, qui dépend fortement des ventes de PC qui ont chuté au cours des derniers trimestres. La baisse des ventes dans ce segment a été moins importante que ne le prévoyaient les analystes, Microsoft ayant déclaré un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars, contre 12,19 milliards de dollars estimés par les analystes, d'après les données de Refinitiv.Le segment de la productivité de l'entreprise, qui comprend les logiciels Office et les ventes de publicité pour le site de réseautage social LinkedIn, a également dépassé les attentes des analystes avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards de dollars contre des estimations de 16,99 milliards de dollars.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?