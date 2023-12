Microsoft annonce sa stratégie pour le futur de Copilot : GPT-4 Turbo, nouveau modèle DALL-E 3, Multi-Modal avec Search Grounding, Interprète de code

Cette année, Microsoft a commencé à exploiter la puissance de l'IA dans la vie quotidienne. Les dix derniers mois sont le reflet d'années de recherche sur l'IA, de partenariats étroits et d'innovations révolutionnaires. Ce point culminant unifie maintenant la vision de Microsoft des produits pour permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'accomplir davantage.Microsfot a commencé avec l'introduction de Bing Chat. Cela a commencé à changer la façon de rechercher sur Internet, de faire des achats, de coder, de préparer des entretiens d'embauche, d'améliorer leurs compétences en matière de jeux et de créer de beaux documents et de belles images. Microsoft a ensuite incorporé ces capacités dans Microsoft 365, Microsoft Edge et Windows, débloquant de nouveaux scénarios avec un contexte et une intelligence toujours plus grands pour les gens.Il y a deux semaines, Microsoft a franchi une étape en rassemblant tout cela sous une seule marque et une seule expérience en lançant Microsoft Copilot, et en le rendant accessible à tout le monde sur n'importe quel appareil. Microsoft est ravi de l'impact qu'il a sur l'industrie et sur la vie de centaines de millions de personnes. Des enquêtes récentes montrent que Copilot pour Microsoft 365 rend les gens plus productifs et plus rapides dans des tâches telles que la recherche et l'écriture.À l'horizon 2024, Microsoft s'engage à apporter davantage d'innovations et de fonctionnalités avancées à Copilot afin d'offrir le meilleur moyen de tirer parti de l'IA. Voici quelques nouvelles fonctionnalités incroyables que Microsoft commence à tester et qui apparaîtra bientôt :- Bientôt, Copilot pourra générer des réponses en utilisant le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4 Turbo, ce qui permettra d'executer des tâches plus complexes et plus longues. Ce modèle est actuellement testé auprès d'utilisateurs sélectionnés et sera largement intégré à Copilot dans les semaines à venir.- On peut désormais utiliser Copilot pour créer des images d'une qualité encore plus élevée et d'une plus grande précision grâce à la mise à jour du modèle DALL-E 3. Ces fonctionnalités sont disponibles dès maintenant en visitant bing.com/create ou en demandant à Copilot de créer une image.- Avec Copilot, les utilisateurs de Microsoft Edge peuvent facilement écrire à partir de la plupart des sites web. Il suffit de sélectionner le texte à modifier et de demander à Copilot de le réécrire pour vous. Bientôt disponible pour tous les utilisateurs de Edge.- En combinant la puissance de GPT-4 avec la vision, la recherche d'images Bing et les données de recherche sur le web pour offrir une meilleure compréhension de l'image pour les requêtes. Cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible- Microsoft développe une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'effectuer des tâches complexes telles que des calculs plus précis, du codage, de l'analyse de données, de la visualisation, des mathématiques et bien plus encore. Actuellement, Microsoft recueille les commentaires d'un groupe d'utilisateurs sélectionnés sur ces fonctionnalités et prévoyons de les généraliser prochainement.- Bientôt disponible sur Bing, la recherche approfondie exploite la puissance du GPT-4 pour fournir des résultats de recherche optimisés sur des sujets complexes. L'activation de la recherche approfondie permet d'étendre les requêtes de recherche à des descriptions plus complètes afin d'obtenir des résultats plus pertinents.Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?