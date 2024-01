Le géant du logiciel s'est emparé de la première place, avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars, détrônant de peu Apple, l'entreprise la plus valorisée depuis 2011. Les résultats de Microsoft, qui s'est engagé à investir plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de l'IA générative et du ChatGPT, donneront le ton des attentes en matière d'IA cette année, après que les investisseurs ont investi des milliards de dollars dans cette technologie en 2023.Selon les analystes, tout coup de pouce aux résultats des entreprises sera encore faible au cours des prochains mois. Néanmoins, Wall Street suivra de près l'évolution de ces investissements pour voir s'ils commencent à porter leurs fruits. "", a déclaré Keith Weiss, analyste chez Morgan Stanley, dans une note datée du 11 janvier.Au cours des trois derniers mois, le fabricant de Windows a largement déployé son principal outil d'IA, "", à 30 dollars par mois pour son service Microsoft 365, qui peut rédiger des courriels, faire des présentations et rassembler les points forts des réunions.", a déclaré Brent Thill, analyste chez Jefferies, dans une note de recherche. "", a-t-il ajouté.La croissance de l'activité "" de Microsoft s'accélère également, car les clients achètent de la puissance informatique en prévision de l'utilisation de ses services d'IA. Cela a aidé Azure à gagner des parts de marché alors qu'il est en concurrence avec AWS d'Amazon et Alphabet Google Cloud.Microsoft prévoit une croissance de 26 % à 27 % pour Azure au cours du deuxième trimestre qui s'est achevé le 31 décembre. Les analystes de Visible Alpha prévoient une croissance de 27,7 % pour Azure. "", a déclaré Rishi Jaluria, analyste chez RBC Capital Markets.Microsoft a déclaré en octobre 2023 qu'elle s'attendait à ce que sa marge brute du trimestre de décembre pour l'activité cloud soit pratiquement stable par rapport à l'année précédente, car elle dépense pour développer son infrastructure d'IA afin de répondre à la demande croissante. Les dépenses d'exploitation du deuxième trimestre devraient connaître leur plus forte hausse depuis cinq trimestres, selon LSEG.La reprise du marché des ordinateurs personnels devrait permettre à la division Windows et appareils de l'entreprise de connaître sa plus forte croissance en quatre ans. Pour le segment Windows, qui comprend l'acquisition récente de la société de jeux Activision, l'entreprise prévoit une croissance des ventes au deuxième trimestre de l'ordre de 16 à 19 %. Microsoft a annoncé le licenciement de 1 900 employés d'Activision Blizzard et de Xbox, ce qui représente environ 8 % de l'ensemble de la division Microsoft Gaming.Les actions de Microsoft ont grimpé de 57 % l'année dernière. Avec la reprise d'autres valeurs technologiques, dont Alphabet et Nvidia, Microsoft a contribué à la hausse de 24 % de l'indice S&P 500 en 2023.Source : MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?