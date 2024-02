Quelles sont les nouveautés de la version 4.0 ?

Expérience des développeurs

Tous les attributs ont été convertis en unions de chaînes de caractères au lieu d'Enums. Cela permet de simplifier le code et d'améliorer la documentation, en particulier lors de l'utilisation du Toolkit avec React.

Le besoin d'un package SPFx spécifique a été supprimé. Cela simplifie l'expérience pour tous les développeurs SharePoint et est plus performant.

Le mgt-loader a été supprimé afin de simplifier l'expérience d'accueil et d'offrir un moyen unique de consommer le Toolkit grâce à tous les principaux navigateurs qui supportent les modules ESM.

Pour les développeurs qui utilisent le playground, une expérience de connexion a été mise en place où il est désormais possible de tester et d'expérimenter le Toolkit avec ses propres données.

Mettez à jour vos applications

Code : Sélectionner tout npm i @microsoft/mgt

Essayez-le maintenant !

Cette version regorge de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations pour les développeurs et de corrections de bogues qui seront appréciées par les utilisateurs finaux. À partir de la version 4.0 de Microsoft Graph Toolkit, les utilisateurs pourront modifier les éléments To Do directement à l'aide des composants, voir la présence et les cartes de leurs collègues lorsqu'ils les sélectionnent à l'aide du sélecteur de personnes. Microsoft a également assuré la disponibilité générale de ses composants de recherche, qui sont désormais entièrement pris en charge. Pour les développeurs, cette version améliore considérablement leur expérience. L'équipe du projet a principalement investi dans deux domaines : la performance et la commodité d'utilisation.Microsoft Graph Toolkit a été présenté en septembre 2019, et depuis lors, une adoption incroyable et une réponse étonnante de la part de la communauté des développeurs et des partenaires ont été constatées. L'équipe a travaillé dur pour prendre les commentaires et les demandes reçus et les transformer en nouvelles fonctionnalités passionnantes qu'elle est ravie de partager avec vous aujourd'hui.Si vous ne connaissez pas encore Microsoft Graph Toolkit, sachez qu'il s'agit d'une collection de composants réutilisables, agnostiques au framework, et de fournisseurs d'authentification permettant d'accéder à Microsoft Graph et de travailler avec lui. Les composants sont entièrement fonctionnels, personnalisables et fonctionnent avec n'importe quel framework web et sur tous les navigateurs modernes.Les commentaires reçus au sujet du Toolkit étaient qu'elle permettait d'améliorer grandement la productivité dans les applications LOB et ISV, mais qu'il manquait des scénarios clés à certains des composants. Pour remédier au scénario manquant le plus demandé, l'équipe a ajouté la possibilité d'éditer les tâches à effectuer directement dans le composant. Cela permet aux utilisateurs d'agir rapidement sur leurs tâches et de s'assurer qu'elles sont à jour.La sélection des personnes est essentielle dans les scénarios de productivité. Qu'il s'agisse d'assigner une tâche à quelqu'un ou d'entamer une conversation avec un groupe de personnes, l'équipe est convaincue qu'il est important pour les utilisateurs finaux de pouvoir sélectionner des personnes de manière pertinente. Pour donner plus de contexte à ce composant, la présence des personnes a été ajoutée au contrôle et il est possible de voir la carte de chaque personne sélectionnée.Après 6 mois d'essai, Microsoft estime que les composants de recherche sont suffisamment puissants pour permettre la création d'applications riches axées sur la recherche. Ils ont été promus au rang de composants GA afin d'aider les développeurs à créer des centres de recherche riches et les utilisateurs à trouver facilement ce qu'ils recherchent.Dans cette version de Microsoft Graph Toolkit, Microsoft a voulu mettre l'accent sur les performances et réduire la taille des bundles qui en résultent et qui incluent ses composants.Tout d'abord, le framework sous-jacent (Lit) a été mis à jour pour tirer parti du rendu asynchrone. Cela permet aux composants d'être beaucoup plus conscients de leur état et d'effectuer un nouveau rendu moins souvent, ce qui laisse plus de mémoire et de cycles pour le reste de la page.Deuxièmement, la taille des paquets des consommateurs a été considérablement améliorée grâce à l'enregistrement explicite des composants utilisés. Avec cette approche, seuls les composants utilisés sont regroupés, laissant de côté tout ce qui n'est pas nécessaire. Bien que cela ait un impact sur l'expérience du développeur, cela offrira une bien meilleure expérience à l'utilisateur.Dans le cadre de cette version, Microsoft a amélioré de nombreux aspects de l'expérience des développeurs afin de les rendre plus productifs et de leur permettre de se concentrer sur les problèmes qu'ils tentent de résoudre.Pour mettre à jour votre application afin d'utiliser la dernière version de Microsoft Graph Toolkit, accédez au répertoire de votre projet et exécutez :Cette mise à jour comprend des changements radicaux qui peuvent avoir un impact sur votre application. Veuillez consulter le guide de mise à jour pour obtenir une liste détaillée des changements.Microsoft est impatient de vous faire essayer la version 4.0 de Microsoft Graph Toolkit, et attend avec impatience vos commentaires sur ces améliorations et sur la façon dont l'équipe peut continuer à améliorer la qualité de Microsoft Graph Toolkit.Que pensez-vous de Microsoft Graph Toolkit v4.0 ? Trouvez-vous ses nouvelles fonctionnalités utiles et intéressantes ?