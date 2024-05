Nous sommes le leader de l'industrie en matière d'IA, et c'est pourquoi, alors que nous entamons notre événement phare pour les développeurs, Microsoft Build, il y a une question qui préoccupe tout le monde : Quelle est la prochaine étape ?



Lundi, nous avons présenté au monde une nouvelle catégorie de PC Windows, les PC Copilot+. Ces appareils sont conçus pour permettre aux développeurs d'offrir des expériences d'IA différenciées à la périphérie et, avec les grandes fonctionnalités que nous annonçons à la Build, font de Windows la plateforme la plus ouverte pour l'IA et le meilleur endroit pour les développeurs.



Lors de la Build, nous annonçons également d'autres branches de cette révolution technologique, notamment :



Comment Microsoft Fabric aide les développeurs et les clients à exploiter les données en mouvement, ou les informations numériques transportées à l'intérieur ou entre les systèmes informatiques, pour créer des applications intelligentes.

Des modèles de nouvelles frontières qui permettent aux développeurs d'explorer des capacités multimodales prenant en charge le texte, les images, la vidéo et d'autres types de données dans leurs applications d'IA, évoluant au-delà des invites textuelles et des complétions.

Des partenariats qui montrent comment l'IA peut influencer l'avenir d'une myriade d'industries, y compris l'éducation.

Et comment une plateforme ouverte et flexible basée sur le cloud, construite sur une base d'IA sûre et responsable, peut aider les développeurs à innover.



Real-Time Intelligence, actuellement en avant-première, peut être utile aux analystes avec des expériences simples sans ou avec peu de code, mais aussi aux développeurs professionnels avec des interfaces utilisateur riches en code. Par exemple, l'équipe de course automobile Dener Motorsport utilise Microsoft Fabric pour prendre en charge l'analyse, le stockage et le reporting en temps réel, ce qui lui permet de maintenir des performances optimales et de conserver les voitures en bon état, et donc d'améliorer la sécurité des pilotes. Dener prévoit d'utiliser Real-Time Intelligence dans le cadre de sa stratégie gagnante afin d'obtenir des informations lors de l'ingestion pendant les courses.

Nous sommes le premier fournisseur de cloud à apporter la puce d'accélération d'IA MI300X d'AMD pour alimenter les besoins de formation et d'inférence des clients en matière d'IA, avec la disponibilité générale de la série de machines virtuelles Azure ND MI300X v5 optimisée pour les charges de travail exigeantes en matière d'IA et de calcul haute performance (HPC) comme Azure OpenAI Service.

Les VM basées sur Cobalt 100 Arm sont la première génération de VM à intégrer le nouveau processeur Cobalt de Microsoft, conçu sur mesure sur une architecture Arm, et optimisé pour l'efficacité et la performance lors de l'exécution de charges de travail polyvalentes et cloud-natives. Les clients peuvent s'attendre à une amélioration de 40 % des performances par rapport aux VM Azure comparables.

Vous pourrez invoquer Copilot là où vous collaborez - dans Teams, Loop, Planner et plus encore. Team Copilot peut jouer le rôle d'animateur de réunion, en gérant l'ordre du jour, en suivant le temps et en prenant des notes. Il peut agir en tant que collaborateur dans les chats en faisant remonter les informations importantes, en suivant les actions et en traitant les problèmes non résolus. Il peut servir de gestionnaire de projet pour s'assurer que chaque projet se déroule sans accroc et avertir l'équipe lorsqu'elle a besoin d'une contribution.



Vous pourrez invoquer Copilot là où vous collaborez - dans Teams, Loop, Planner et plus encore. Team Copilot peut jouer le rôle d'animateur de réunion, en gérant l'ordre du jour, en suivant le temps et en prenant des notes. Il peut agir en tant que collaborateur dans les chats en faisant remonter les informations importantes, en suivant les actions et en traitant les problèmes non résolus. Il peut servir de gestionnaire de projet pour s'assurer que chaque projet se déroule sans accroc et avertir l'équipe lorsqu'elle a besoin d'une contribution.

Ces premières expériences, qui seront présentées en avant-première plus tard dans l'année, nous permettront d'apprendre, d'itérer et d'affiner alors que nous entrons dans une nouvelle phase d'innovation où Copilot commence à prendre plus d'actions au nom des individus et des équipes.

Les copilotes construits avec cette nouvelle catégorie de capacités peuvent désormais gérer de manière autonome des processus d'entreprise complexes et de longue durée en exploitant la mémoire et les connaissances pour le contexte, en raisonnant sur les actions et les entrées, en apprenant sur la base des commentaires des utilisateurs et en demandant de l'aide lorsqu'ils rencontrent des situations qu'ils ne savent pas comment gérer. Les utilisateurs peuvent désormais mettre Copilot à leur service, qu'il s'agisse de l'achat de matériel informatique ou de la conciergerie pour les ventes et le service après-vente.

Les avancées révolutionnaires en matière d'IA ont un impact profond sur Microsoft et sur les développeurs qui utilisent cette technologie pour améliorer l'efficacité, enrichir l'expérience des clients et réaliser de nouvelles percées.Au cours de l'année écoulée, Microsoft a créé Microsoft Copilot et publié plus de 150 mises à jour. Ils ont également développé la pile Copilot, qui permet aux développeurs de créer leurs propres copilotes. En outre, au cours des deux dernières années, GitHub Copilot est devenu l'outil de développement d'IA le plus largement adopté, avec 1,8 million d'abonnés payants. Récemment, Microsoft a lancé une nouvelle catégorie de PC Copilot+, des PC rapides et adaptés à l'IA.Microsoft commente sa conférence en ligne, Microsoft Build :Pour que les applications d'IA soient les plus efficaces, les entreprises doivent être en mesure de qualifier, d'analyser et d'organiser les données au moment de l'ingestion. Cette étape s'est avérée difficile. La nouvelle(intelligence en temps réel) au sein de Microsoft Fabric fournit une solution SaaS ( Logiciel en tant que service) de bout en bout qui permet aux clients d'agir sur des données à haut volume, sensibles au temps et très granulaires pour prendre des décisions commerciales plus rapides et plus éclairées.La création d'applications nécessite un certain niveau de flexibilité, de personnalisation et d'efficacité pour être réalisable par les développeurs. Le nouveau Microsoft Fabricrend cela possible en permettant aux fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et aux développeurs d'étendre les applications au sein de Fabric, créant ainsi une expérience utilisateur unifiée.GitHub introduit la première série d', développées par Microsoft et des partenaires tiers, en avant-première privée. Ces ajouts permettent aux développeurs et aux organisations de personnaliser leur expérience GitHub Copilot avec leurs services préférés tels qu'Azure, Docker, Sentry et plus encore, directement dans GitHub Copilot Chat.GitHub Copilot for Azure, l'une des extensions de Microsoft, montre comment la construction en langage naturel avec une gamme plus large de capacités peut propulser la vitesse de développement. En utilisant l'extension via Copilot Chat, les développeurs peuvent explorer et gérer les ressources Azure, tout en résolvant les problèmes et en localisant les journaux et le code pertinents.GPT-4o, le nouveau modèle phare d'OpenAI, est désormais disponible dans Azure AI Studio et en tant qu'API. Ce modèle multimodal intègre le traitement du texte, de l'image et de l'audio afin d'établir une nouvelle norme pour les expériences d'IA générative et conversationnelle.Microsoft a également annoncé que, un nouveau modèle multimodal de la famille Phi-3 de petits modèles de langage (SLM) développés par Microsoft, est désormais disponible dans Azure. Les modèles Phi-3 sont puissants, rentables et optimisés pour les appareils personnels. Phi-3-vision permet de saisir des images et du texte et de recevoir des réponses textuelles. Par exemple, les utilisateurs peuvent poser des questions sur un graphique ou poser une question ouverte sur des images spécifiques.Les développeurs peuvent expérimenter ces modèles de pointe dans l'Azure AI Playground, et ils peuvent commencer à construire et à personnaliser les modèles dans l'Azure AI Studio.Microsoft et la Khan Academy annoncent un partenariat visant à concrétiser le potentiel de transformation de l'IA.Pour commencer, Microsoft permet à la Khan Academy d'offrir à tous les enseignants américains de la maternelle à la terminale un accès gratuit à Khanmigo for Teachers, un assistant d'enseignement doté d'IA qui libère le temps des enseignants pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus - s'engager auprès de leurs élèves et les aider. Microsoft donne accès à l'infrastructure Azure optimisée pour l'IA afin d'accroître la disponibilité de Khanmigo for Teachers, qui sera désormais alimenté par Azure OpenAI Service.La Khan Academy collabore avec Microsoft pour explorer les possibilités d'améliorer le tutorat en mathématiques d'une manière abordable, évolutive et adaptable avec une nouvelle version de Phi-3, une famille de SLM développée par Microsoft. Ils prévoient également d'intégrer davantage de contenu de la Khan Academy dans Copilot et Teams for Education, afin d'élargir les ressources pour les apprenants.Microsoft et Cognition mettront à la disposition des clients l'agent logiciel autonome d'IA de Cognition, Devin, pour les aider dans des tâches complexes telles que la migration de code et les projets de modernisation. Dans le cadre de cet accord, Devin sera alimenté par Azure. Cognition AI est un laboratoire d'IA appliquée qui développe des agents logiciels de bout en bout pour aider les développeurs à être plus performants.Microsoft a une approche systémique unique de l'infrastructure d'IA, qui comprend du matériel et des logiciels de Microsoft et de ses partenaires, tous optimisés pour exécuter des charges de travail d'IA à l'échelle et adaptés aux besoins des clients.Suite au lancement d'Azure Cobalt 100, le premier processeur de calcul conçu sur mesure par Microsoft, la société annonce un aperçu des nouvelles machines virtuelles (VM) basées sur Cobalt 100 Arm, basées sur la série de silicium personnalisée de la société annoncée en novembre 2023.Copilot a changé la donne pour de nombreuses personnes depuis sa sortie. En utilisant l'IA moderne et les grands modèles de langage (LLM) comme le GPT-4 d'Open AI, les copilotes à travers les produits Microsoft ont aidé les gens à effectuer des tâches complexes, servant d'assistant personnel d'IA en coulisses.Microsoft présente, l'extension de Copilot pour Microsoft 365 qui, d'assistant personnel d'IA en coulisses, devient un nouveau membre de votre équipe.introduit de nouvelles capacités d'agent, permettant aux développeurs de construire des copilotes capables de répondre de manière proactive aux données et aux événements, adaptés à des tâches et des fonctions spécifiques.Les extensions de Copilot, y compris les plugins et les connecteurs, permettent aux clients d'améliorer Microsoft Copilot en le connectant à de nouvelles sources de données et applications, élargissant ainsi ses fonctionnalités.Quel est votre avis sur ces annonces ?