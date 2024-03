Cloud Azure, Office 365, cybersécurité, partenariats, support, certifications, formations, bootcamps, comment Microsoft annonce l'intelligence artificielle à toutes les sauces

Aider les personnes et les organisations à réaliser en quelques mois ce qui aurait pu être une entreprise de plusieurs années.





Innover dans l'enseignement supérieur en rationalisant le travail de marketing, d'admission et de conseil aux étudiants.





Favoriser la prise de décision en temps réel au point d'impact tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Un élan sans précédent : le programme de partenariat Microsoft AI Cloud

L'expansion des compétences, des camps d'entraînement et des événements liés à l'IA

De nouveaux packages d'avantages avec des améliorations de produits comme Microsoft 365 developer, l'augmentation des crédits Azure, et Visual Studio enterprise, pour soutenir la croissance de la pratique de l'IA.

De nouvelles désignations pour les partenaires afin d'établir des solutions d'IA certifiées ou des moyens de se différencier.

Cette initiative s'appuie sur l'élan incroyable que nous avons constaté depuis que nous avons annoncé le programme de partenariat Microsoft AI Cloud en juillet dernier. En fait, le Microsoft AI Transformation Partner Playbook, qui décrit les nouvelles possibilités offertes par l'IA, a été téléchargé plus de 35 000 fois. Notre outil de marketing gratuit, la campagne de marketing Era of AI, a été téléchargé plus de 13 250 fois.



Mises à jour du programme, y compris de nouvelles désignations et certifications pour les partenaires

Domaines de solutions. Pour devenir un partenaire de solutions avec des logiciels certifiés pour les domaines de solutions, le logiciel d'un partenaire doit répondre à des exigences techniques et de préparation et démontrer un historique de succès auprès des clients. Les domaines de solutions désignés comprennent Azure, Business Applications, Modern Work et Security.





Équiper les partenaires grâce aux compétences en matière d'IA

Depuis juillet 2023, plus de 350 000 membres du personnel des partenaires sont également devenus des apprenants qualifiés en avant-vente et en profondeur technique pour Microsoft AI, Copilot et Fabric. Depuis juillet 2023, plus de 350 000 membres du personnel des partenaires sont également devenus des apprenants qualifiés en avant-vente et en profondeur technique pour Microsoft AI, Copilot et Fabric.

Microsoft Copilot for Security Partner Boot Camp - Aide les participants à comprendre comment Microsoft Copilot for Security permet aux analystes de sécurité d'évoluer à la vitesse et à l'échelle de l'IA en augmentant l'expérience humaine. À partir du 16 avril.





- Aide les participants à comprendre comment Microsoft Copilot for Security permet aux analystes de sécurité d'évoluer à la vitesse et à l'échelle de l'IA en augmentant l'expérience humaine. À partir du 16 avril. Atelier Threat Protection and Incident Response with Microsoft Sentinel - Les participants apprendront à déployer et à connecter cette solution SIEM et SOAR à différentes sources de données et à utiliser les capacités d'analyse de sécurité intelligente et de renseignement sur les menaces pour la détection des attaques, la vulnérabilité des menaces, la chasse proactive et la réponse aux menaces. Du 22 au 25 avril.

Atelier Azure OpenAI - Conçu pour aider les participants à approfondir leur compréhension des services Azure OpenAI, cet atelier est adapté aux développeurs et aux scientifiques des données qui souhaitent en faire plus avec moins. À partir du 16 avril.





- Conçu pour aider les participants à approfondir leur compréhension des services Azure OpenAI, cet atelier est adapté aux développeurs et aux scientifiques des données qui souhaitent en faire plus avec moins. À partir du 16 avril. Atelier Microsoft Fabric - Les participants en apprendront davantage sur cette suite complète de services, y compris le lac de données, l'ingénierie des données et l'intégration des données, le tout en un seul endroit. Ils apprendront également à mettre en œuvre ce produit facile à utiliser, conçu pour simplifier les besoins des entreprises en matière d'analyse. À partir du 8 avril.





- Les participants en apprendront davantage sur cette suite complète de services, y compris le lac de données, l'ingénierie des données et l'intégration des données, le tout en un seul endroit. Ils apprendront également à mettre en œuvre ce produit facile à utiliser, conçu pour simplifier les besoins des entreprises en matière d'analyse. À partir du 8 avril. Copilot for Microsoft 365 Pre-Sales, Deployment and Adoption Bootcamp - Les participants découvriront comment Copilot for Microsoft 365 fournit une assistance intelligente en temps réel, permettant aux utilisateurs d'améliorer leur créativité, leur productivité et leurs compétences. À partir du 26 mars.

Les réactions aux nouvelles offres ont été extrêmement positives, et nous continuons à écouter les commentaires de nos partenaires et à explorer de nouvelles façons d'investir dans nos partenaires. Les réactions aux nouvelles offres ont été extrêmement positives, et nous continuons à écouter les commentaires de nos partenaires et à explorer de nouvelles façons d'investir dans nos partenaires.

De la vision à la réalité : des partenaires proposent des solutions d'IA dans le monde entier

Accenture, en collaboration avec Avanade , travaille avec Amadeus pour développer un assistant interactif génératif alimenté par l'IA en utilisant les technologies Microsoft, y compris les modèles GPT d'Azure Open AI Service, Microsoft 365 et Teams, pour permettre aux voyageurs d'affaires d'orchestrer des tâches complexes liées aux voyages en utilisant uniquement le langage naturel.





, travaille avec Amadeus pour développer un assistant interactif génératif alimenté par l'IA en utilisant les technologies Microsoft, y compris les modèles GPT d'Azure Open AI Service, Microsoft 365 et Teams, pour permettre aux voyageurs d'affaires d'orchestrer des tâches complexes liées aux voyages en utilisant uniquement le langage naturel. Anthology Inc fournit une innovation alimentée par l'IA pour l'enseignement supérieur grâce à sa solution de réussite étudiante et d'engagement dans le cycle de vie qui est construite sur Microsoft Dynamics 365.





fournit une innovation alimentée par l'IA pour l'enseignement supérieur grâce à sa solution de réussite étudiante et d'engagement dans le cycle de vie qui est construite sur Microsoft Dynamics 365. La suite de produits Atlassian - notamment Confluence, Trello, Jira et Atlas - améliore la productivité et la collaboration. Dans le cadre du programme Microsoft Copilot Early Access, Atlassian a amélioré ses applications pour permettre aux utilisateurs de suivre les tâches, de résoudre les problèmes et de gérer les projets de manière transparente.





- notamment Confluence, Trello, Jira et Atlas - améliore la productivité et la collaboration. Dans le cadre du programme Microsoft Copilot Early Access, Atlassian a amélioré ses applications pour permettre aux utilisateurs de suivre les tâches, de résoudre les problèmes et de gérer les projets de manière transparente. Les entreprises utilisent Blue Yonder pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Blue Yonder, construit sur Azure, utilise l'IA et la ML pour fournir un pouvoir de décision en temps réel et des flux de travail qui aident les entreprises à honorer les commandes et à répondre rapidement aux conditions changeantes du marché.





pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Blue Yonder, construit sur Azure, utilise l'IA et la ML pour fournir un pouvoir de décision en temps réel et des flux de travail qui aident les entreprises à honorer les commandes et à répondre rapidement aux conditions changeantes du marché. La plateforme CallMiner , basée sur l'IA, permet aux organisations d'ingérer et d'analyser chaque conversation qui se produit dans le centre de contact et au-delà, afin de découvrir des informations, d'agir et de conduire des changements transformationnels.





, basée sur l'IA, permet aux organisations d'ingérer et d'analyser chaque conversation qui se produit dans le centre de contact et au-delà, afin de découvrir des informations, d'agir et de conduire des changements transformationnels. Datadog s'intègre à tous les principaux services Azure, y compris Azure OpenAI Service. Désormais, les clients peuvent mieux optimiser les coûts, résoudre les problèmes et surveiller les performances de leurs applications alimentées par l'IA.





s'intègre à tous les principaux services Azure, y compris Azure OpenAI Service. Désormais, les clients peuvent mieux optimiser les coûts, résoudre les problèmes et surveiller les performances de leurs applications alimentées par l'IA. EY a collaboré avec Microsoft pour créer un chatbot d'IA générative afin de répondre aux questions des employés sur la paie dans les 159 pays et les 49 langues couverts par les clients d'EY.





a collaboré avec Microsoft pour créer un chatbot d'IA générative afin de répondre aux questions des employés sur la paie dans les 159 pays et les 49 langues couverts par les clients d'EY. Les copilotes d'intelligence contractuelle d' Icertis fournissent aux clients des capacités d'assistance et de génération de langage naturel qui permettent de couper court au jargon juridique et de transformer les contrats en actifs interactifs qui fournissent des informations et une automatisation permettant de faire progresser les entreprises.





fournissent aux clients des capacités d'assistance et de génération de langage naturel qui permettent de couper court au jargon juridique et de transformer les contrats en actifs interactifs qui fournissent des informations et une automatisation permettant de faire progresser les entreprises. Intapp permet à des milliers d'entreprises de services financiers et professionnels d'exploiter l'intelligence de leurs professionnels grâce à des solutions logicielles basées sur l'IA.





permet à des milliers d'entreprises de services financiers et professionnels d'exploiter l'intelligence de leurs professionnels grâce à des solutions logicielles basées sur l'IA. LTI Mindtree exploite l'IA générative, alimentée par GitHub Copilot et Azure OpenAI Service, pour accélérer la migration des applications existantes des sites vers le nuage. Leur méthodologie automatise la création d'une nouvelle architecture cloud, la conversion du code et la génération de documentation, ce qui se traduit par une réduction moyenne de 46 % du temps de migration.





exploite l'IA générative, alimentée par GitHub Copilot et Azure OpenAI Service, pour accélérer la migration des applications existantes des sites vers le nuage. Leur méthodologie automatise la création d'une nouvelle architecture cloud, la conversion du code et la génération de documentation, ce qui se traduit par une réduction moyenne de 46 % du temps de migration. Sight Machine travaille avec les fabricants pour rendre leurs entreprises plus fortes, plus durables et plus résistantes. Pour mieux répondre aux besoins des fabricants en matière d'accessibilité aux données, Sight Machine a utilisé Azure OpenAI Service pour exploiter l'IA générative (GPT-4) et développer Factory Copilot.





travaille avec les fabricants pour rendre leurs entreprises plus fortes, plus durables et plus résistantes. Pour mieux répondre aux besoins des fabricants en matière d'accessibilité aux données, Sight Machine a utilisé Azure OpenAI Service pour exploiter l'IA générative (GPT-4) et développer Factory Copilot. Veeam Software, a récemment annoncé un partenariat stratégique étendu de cinq ans avec Microsoft afin d'innover de nouvelles solutions pour protéger les clients en intégrant la famille de produits Veeam et les services Copilot et d'IA de Microsoft.

Perspectives d'avenir : des opportunités illimitées pour l'innovation en matière d'IA

L'intelligence artificielle est une technologie déterminante de notre époque. Au cours de l'année écoulée, Microsoft a commencé à voir comment elle peut ouvrir de profondes possibilités pour les individus, les organisations et la société - et il est clair qu'on n'a fait qu'effleurer la surface.Pour Microsoft et ses partenaires dans tous les secteurs, l'IA offre un moment générationnel pour réimaginer les capacités que les logiciels et les services peuvent fournir. Chez Microsoft, l'objectif est d'innover et de démocratiser les percées dans le domaine de l'IA - et l'opportunité pour les partenaires est bien plus grande que la somme des technologies de l'IA elles-mêmes.Microsoft met en lumière les partenaires qui développent des solutions basées sur l'IA pour innover dans tous les secteurs d'activité, y compris trois d'entre eux :Dans l', Microsoft détaille comment elle permet à ses partenaires d'innover, de construire et de se différencier grâce à l'IA, en combinant des avancées technologiques, un programme de partenariat de premier plan et une véritable différenciation sur le marché. Microsoft affirme qu'en cette période de transformation de l'IA, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un de ses partenaires, et ses partenaires saisissent pleinement cette nouvelle opportunité.Microsoft stimule l'innovation dans le domaine de l'IA générative, avec de nouveaux services Azure OpenAI et un portefeuille d'offres Copilot en pleine expansion. Microsoft propose un portefeuille commercial complet sur le marché, avec l'IA infusée partout, du cloud à la périphérie, et dans tous les domaines de solution.Les partenaires peuvent profiter de toutes ces innovations grâce au programme de partenariat Microsoft AI Cloud. Grâce à la recherche, aux partenariats et aux nouveaux investissements, Microsoft apporte à ses partenaires les capacités et les avantages qui leur permettront d'aider leurs clients, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité.Tout comme les capacités d'IA sont présentes dans l'ensemble de son portefeuille technologique, les avantages de l'IA sont présents dans l'ensemble du programme de partenariat. Microsoft annonce des améliorations qui permettront aux partenaires de créer un avenir alimenté par l'IA :Voici quelques précisions sur les mises à jour que Microsoft apportera au programme de partenariat Microsoft AI Cloud dans les mois à venir.Les désignations et spécialisations des partenaires de solutions sont un moyen d'aider les partenaires à se différencier sur le marché. Les désignations et les certifications permettent de vérifier les compétences et de valider l'efficacité des solutions afin que les clients puissent trouver le partenaire et la technologie qui correspondent à leurs besoins.Pour obtenir des désignations et des spécialisations, les partenaires doivent satisfaire à des exigences en matière de compétences et de performances, et fournir des preuves aux clients pour démontrer leurs capacités - et les partenaires ont saisi cette opportunité avec Microsoft AI. Depuis juillet dernier, Microsoft déclare avoir constaté une croissance de 58 % des désignations de partenaires pour les solutions Azure Data et AI, et une croissance de 172 % des spécialisations de partenaires pour les désignations Build and Modernize AI apps with Azure et AI and Machine Learning.Pour poursuivre sur cette lancée, Microsoft annonce plusieurs nouvelles désignations pour les partenaires dans les domaines des logiciels, des services et de la formation.Microsoft annonce la disponibilité générale des désignations. Les désignations de logiciels certifiés offrent la possibilité de mieux se connecter avec les clients et de débloquer des avantages supplémentaires de la part de Microsoft.En devenant Partenaire de solutions avec logiciel certifié, les partenaires peuvent différencier leur solution, augmenter leur visibilité sur le marché commercial de Microsoft, entrer en contact avec plus de clients et profiter des ressources de marketing et de marque conçues pour aider à accélérer la croissance du chiffre d'affaires sur un marché en pleine expansion.Il existe deux voies pour devenir un partenaire de solutions avec des logiciels certifiés : leset l'Microsoft lance également de nouvelles désignations pour les partenaires qui fournissent des services de formation. À partir du 10 avril, les partenaires qui remplissent les conditions requises pour obtenir le titre depourront s'inscrire.Les partenaires qualifiés recevront des badges spécifiques distinguant leurs services des autres types de partenaires au sein du programme de partenariat Microsoft AI Cloud. Ces badges améliorent considérablement la capacité de découverte des clients, ce qui leur permet d'identifier plus facilement les partenaires ayant une expertise unique et une expérience éprouvée en matière de fourniture de formations de qualité.Sur la base des commentaires de ses partenaires, Microsoft investie dans son écosystème de petites et moyennes entreprises et crée un parcours pour les partenaires qui se concentrent sur la fourniture de solutions pour les clients PME à travers Azure Data & AI, Digital & App Innovation, Infrastructure et Security. Plus tard cette année, Microsoft annonce introduire des parcours dédiés aux PME pour les désignations, qui s'ajouteront à aux parcours PME existants pour Business Applications et Modern Work.Pour les partenaires qui servent les petites entreprises, cela crée une nouvelle opportunité passionnante - une nouvelle façon de se qualifier pour les désignations Partenaire de solutions existantes, donnant à plus de partenaires l'accès aux produits, aux ressources de mise sur le marché, au support et aux avantages consultatifs qui accompagnent ces désignations. Les nouveaux parcours PME permettront de différencier les partenaires qui peuvent répondre aux besoins des clients et favoriser leur réussite en validant les capacités de ces partenaires dans les domaines de solutions Azure et Security.Microsoft annonce que de plus amples informations sur les parcours PME pour Azure et la sécurité seront disponibles dans les semaines à venir.Microsoft annonce que les partenaires ayant obtenu le titre derecevront bientôt de nouveaux avantages exclusifs, notamment la tarification payante des accords de support et l'accès à une bibliothèque basée sur les connaissances et constituée de documents conçus pour aider les partenaires à résoudre les incidents rapidement et efficacement, en plus d'un badge orienté vers le client. La disponibilité générale et plus de détails seront communiqués plus tard dans l'année par Microsoft.L'innovation rapide avec la technologie de l'IA a créé une demande accrue de compétences pour les partenaires, à la fois pour les rôles techniques et d'avant-vente. En réponse aux commentaires des partenaires, Microsoft a lancé un large éventail d'ateliers, de camps d'entraînement et d'événements de formation axés sur l'IA de Microsoft.En mars, Microsoft a lancé une série de formations en personne appelée "" dans six villes du monde entier jusqu'en juin, en Inde, dans la Bay Area, en Allemagne, au Japon et au Brésil. L'événement inaugural en Inde a réuni 1 500 participants issus de 40 organisations partenaires.Pour aider ses partenaires et ses clients à sécuriser leurs activités, Microsoft annonce la disponibilité générale de Microsoft Copilot for Security dans tous les canaux commerciaux, y compris le canal des fournisseurs de solutions cloud (CSP), le 1er avril 2024.Les prochains événements de formation à la sécurité sont les suivants :Le 22 janvier, Microsoft a lancé trois nouveaux ensembles d'avantages :. Conçus pour répondre aux besoins variés des partenaires à différents stades de leur croissance et pour les aider à développer leur activité grâce à un portefeuille d'avantages Microsoft clés, ces packages sont disponibles à l'achat avec une remise significative pour les partenaires.Ces avantages actualisés accompagnent les partenaires à chaque étape de leur parcours : de la création de leurs solutions à la commercialisation, en passant par la différenciation de leurs organisations sur le marché. Au-delà des trois nouvelles offres, les partenaires peuvent continuer à rechercher des désignations et des spécialisations de partenaires de solutions pour différencier leurs organisations sur le marché commercial de Microsoft et accéder à des avantages supplémentaires en termes de produits et de support. Les partenaires qui développent des logiciels IP peuvent également profiter de ISV Success, une collection de ressources qui aident à accélérer le développement de solutions logicielles et à amplifier les ventes.Le 16 janvier, Copilot pour Microsoft 365 est devenu généralement disponible sur tous les canaux de vente, y compris par l'intermédiaire de nos Cloud Solution Providers. La disponibilité générale de Copilot pour M365 a ouvert de nombreuses opportunités immédiates pour les partenaires de fournir des services de bout en bout afin d'aider les clients à effectuer une transition en douceur vers une organisation alimentée par l'IA.Microsoft s'engage à développer des capacités d'IA à travers le cloud Microsoft, guidés par ses principes d'IA responsable. Microsoft affirme que les partenaires permettent de mettre à l'échelle et de fournir ces technologies à chaque organisation et à chaque personne sur la planète. Microsoft ajoute avoir anticipé des innovations remarquables dans ce domaine et, en un peu plus d'un an, elle annonce avoir été stupéfaite par les résultats et l'impact que les partenaires obtiennent dans le monde entier.Voici quelques exemples, partagés par Microsoft, de la manière dont les partenaires développent des solutions différenciées et aident les clients à transformer leurs processus d'entreprise dans tous les secteurs d'activité.Microsoft confirme avoir constaté des progrès considérables alors que les partenaires saisissent l'occasion et transforment la promesse de l'IA en une réalité dans le monde entier. Avec ses partenaires, Microsoft serait passé du discours sur l'IA à l'application de l'IA à grande échelle d'une manière que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement quelques mois.Microsoft intègre l'IA dans toutes les couches de sa pile technologique, créant de nouvelles façons d'alimenter les organisations et les industries, et débloquant de nouvelles opportunités pour offrir une valeur transformationnelle aux clients.Quel est votre avis sur le sujet ?