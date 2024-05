Microsoft Loop transforme la façon dont les équipes de développeurs travaillent : l'application collaborative alimentée par l'IA permet de créer, de partager et de gérer les projets efficacement

Nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de composants tiers dans Teams via des composants Loop basés sur des cartes adaptatives. Cela permet d'insérer des composants de boucle basés sur des cartes adaptatives provenant de services tels que Jira, Trello, Confluence Cloud, Lucid Software, Mural et Priority Matrix directement dans les chats et les canaux de Teams. Une fois insérés, les utilisateurs peuvent mettre à jour le contenu dans le chat et le canal. Le contenu reste à jour dans tous les endroits où le composant Adaptive Card-based Loop a été partagé. Les composants Loop basés sur des cartes adaptatives seront également déployés dans Outlook au cours des prochains mois. Nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de composants tiers dans Teams via des composants Loop basés sur des cartes adaptatives. Cela permet d'insérer des composants de boucle basés sur des cartes adaptatives provenant de services tels que Jira, Trello, Confluence Cloud, Lucid Software, Mural et Priority Matrix directement dans les chats et les canaux de Teams. Une fois insérés, les utilisateurs peuvent mettre à jour le contenu dans le chat et le canal. Le contenu reste à jour dans tous les endroits où le composant Adaptive Card-based Loop a été partagé. Les composants Loop basés sur des cartes adaptatives seront également déployés dans Outlook au cours des prochains mois.

Si vous êtes développeur, vous savez à quel point il peut être difficile de gérer tous les aspects de vos projets. Vous devez parfois basculer entre plusieurs applications, onglets et fenêtres pour accéder à vos fichiers, modifier votre code, revoir vos conceptions, suivre vos tâches et communiquer avec votre équipe.C'est pourquoi Microsoft a créé Microsoft Loop, une nouvelle application collaborative alimentée par l'IA qui vous permet de créer, de partager et de gérer vos projets efficacement. Loop vous permet de travailler de manière transparente avec différents outils et plateformes, tels que GitHub, Azure DevOps, Figma, Jira, Trello et bien plus encore. Loop s'intègre également à Microsoft Teams, ce qui vous permet de communiquer et de collaborer avec vos pairs et les parties prenantes en temps réel.Dans sa présentation, Microsoft montre comment Loop transforme la façon dont les équipes de développeurs travaillent en fournissant un endroit central et flexible pour votre travail, en vous aidant à rester synchronisé et sur la bonne voie, et en rendant la collaboration amusante et facile. Voici quelques points clés :Loop vous permet de créer et de personnaliser vos propres espaces de travail, où vous pouvez stocker et organiser tout ce dont vous avez besoin de manière simple et intuitive. Vous pouvez utiliser les pages Loop pour écrire, modifier et mettre en forme votre contenu avec du texte enrichi, des tableaux, des images, etc. Vous pouvez également intégrer et interagir avec divers composants provenant d'autres outils et plateformes.. Loop vous aide à trouver tous les documents et fichiers pertinents dont vous avez besoin pour démarrer votre espace de travail et vous fait gagner un temps précieux. Il suffit d'indiquer à Loop sur quoi vous travaillez en lui donnant un titre d'espace de travail et des mots-clés, et il vous suggérera les fichiers nécessaires. Lorsque vous créez l'espace de travail, chaque fichier devient une page. Vous pouvez facilement réorganiser votre espace de travail en faisant glisser les pages. Vous pouvez également créer la structure qui convient à votre équipe avec des sous-pages.Lorsque vous et vos coéquipiers travaillez, la communication est essentielle. Avec lesdans Loop, il est facile de résoudre les problèmes, de donner un retour d'information et de répondre aux questions directement sur la page Loop. Vous pouvez ajouter des commentaires à n'importe quelle partie de vos pages Loop, y compris dans les tableaux, et mentionner vos coéquipiers pour les avertir et les tenir au courant.Pour la planification du sprint, vous pouvez synchroniser les projets GitHub sur votre page Loop et les mettre à jour sans quitter Loop. Vous pouvez importer des PR GitHub et des GitHub Issues, et apporter des modifications à l'évaluateur, à l'assigné et au jalon.De nombreuses équipes ont des documents récurrents avec des structures et des formats spécifiques, tels qu'un « document d'architecture » pour la conception et la révision du code. Vous pouvez désormais créer unet le réutiliser à tout moment. Vous pouvez ajouter les sections, les titres, les sous-titres et les composants que vous souhaitez inclure dans votre modèle et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également partager votre modèle avec vos coéquipiers ou d'autres développeurs, afin qu'ils puissent l'utiliser pour leurs propres documents.Loop est un endroit central pour toutes les parties de votre projet, y compris la conception. Si vous travaillez avec des concepteurs ou si vous avez besoin de revoir l'UI/UX de votre application, vous pouvezet le visualiser sans quitter Loop. Vous pouvez effectuer des panoramiques, des zooms avant et arrière, passer en plein écran et voir les dernières modifications apportées à Figma tout en restant dans Loop.Loop est également un endroit central où vous pouvez travailler en collaboration sur des parties de code. Si vous avez besoin d'écrire, d'éditer ou de partager des extraits de code, vous pouvezsur votre page Loop et choisir votre langage de programmation. Et le mieux, c'est que vous pouvez partager votre bloc de code dans Teams et Outlook. Lorsque d'autres personnes modifient le bloc de code, il reste à jour dans tous les endroits où il a été partagé. Si vous commencez par un chat Teams, vous pouvez également y insérer un nouveau bloc de code et le convertir en un composant Loop pour éviter les longs messages de va-et-vient. Selon Microsoft, l'insertion d'un bloc de code dans Teams est en cours de prévisualisation et la conversion d'un bloc de code en composant Loop sera disponible en juin.Microsoft ajoute également. Mermaid est un outil de création de diagrammes et de graphiques basé sur JavaScript qui rend les définitions de texte inspirées de Markdown pour créer et modifier les diagrammes de manière dynamique. Bientôt, vous pourrez ajouter des diagrammes Mermaid à vos blocs de code pour faciliter le codage. Selon Microsoft, le langage Mermaid sera disponible en avant-première dans les semaines à venir.Loop vous aide à conserver tout ce dont vous avez besoin pour votre projet dans un endroit central, ce qui vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin et de progresser !Loop vous aide non seulement à centraliser votre travail, mais aussi à rester synchronisé et sur la bonne voie en vous fournissant des mises à jour, des notifications et des informations en temps réel. Vous pouvez voir ce qui se passe dans votre espace de travail, surveiller vos tâches et vos échéances, et recevoir des alertes lorsque quelque chose change ou nécessite votre attention. Vous pouvez également automatiser certaines actions de votre flux de travail.Bénéficiez d'uncréé intelligemment pour obtenir des informations, une vue d'ensemble des tâches, des récapitulatifs, des progrès et des mises à jour du statut des éléments de travail de votre équipe à partir d'un seul endroit. Ainsi, vous pouvez facilement identifier les éléments les plus importants qui requièrent votre attention afin de pouvoir vous y plonger directement !Si vous utilisez Azure DevOps pour gérer votre projet, vous pouvez synchroniser unsur votre page Loop et le mettre à jour sans quitter Loop. Vous pouvez afficher et modifier votre assigné, l'état de l'élément de travail et la date d'échéance. Ajoutez unepour déclencher une action spécifique lorsqu'une certaine condition est remplie dans votre tableau. Par exemple, vous pouvez créer une règle qui publie un message dans votre canal Teams lorsque le statut d'une tâche passe à « terminé ». De cette façon, vous pouvez tenir tout le monde au courant des derniers changements et progrès, quelle que soit l'application dans laquelle ils se trouvent.N'oubliez pas que vous pouvez. Les composants et les pages Loop restent synchronisés dans tous les endroits où ils sont partagés : chat et canaux Teams, Outlook, Word for the Web, Whiteboard et bientôt OneNote !Microsoft ajoute pour l'annonce :Avec Loop, il est plus facile que jamais de garder tout le monde synchronisé et votre projet sur la bonne voie !Loop vous aide à accomplir votre travail, mais il rend aussi la collaboration amusante et facile ! Avec Loop, vous pouvez partager vos idées et vos points de vue, apprendre de vos pairs et célébrer vos réussites ensemble !Lorsque vous travaillez rapidement sur un projet, avec plusieurs personnes, il est parfois plus facile de dire quelque chose que d'écrire quelque chose. Désormais, vous pouvezdirectement sur une page Loop, ce qui vous permet de partager rapidement des idées, de donner plus de contexte ou de poser des questions à vos coéquipiers.Un autre défi lorsque l'on travaille en groupe est de savoir qui a contribué à quoi. Dans Loop, il vous suffit de survoler une partie du texte pour, y compris le contenu créé par Copilot. Et grâce à l', vous pouvez facilement visualiser les modifications et revenir à une version antérieure.Loop vous aide à réfléchir aux résultats de votre projet et à tirer des enseignements de vos expériences grâce à un tableau de rétrospective d'équipe. Vous pouvez créer une page Loop avec un tableau de rétrospective d'équipe et inviter vos coéquipiers à s'y joindre. Vous pouvez ensuite utiliser le tableau pour partager vos commentaires, vos opinions et vos suggestions sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné et ce qui peut être amélioré pour le prochain projet.Loop transforme la façon dont les équipes de développeurs travaillent en fournissant un lieu central et flexible pour votre travail, en vous aidant à rester synchronisés et sur la bonne voie, et en rendant la collaboration amusante et facile.Découvrez comment Jobware utilise Loop pour aider ses équipes à mieux travailler !Quel est votre avis sur le sujet ?