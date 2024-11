Microsoft annonce le SDK Microsoft 365 Agents qui permet aux développeurs de créer des agents IA multicanaux évolutifs de niveau entreprise

Lorsque l'on examine les expériences de nos clients, il ne fait aucun doute que l'IA générative a rendu beaucoup plus facile, plus rapide et plus simple la façon dont ils interagissent dans les expériences conversationnelles pour obtenir de meilleurs résultats globaux. Grâce à l'IA générative, nos clients améliorent leur capacité à fournir des réponses personnalisées et précises, à améliorer la satisfaction des utilisateurs et à favoriser des relations plus fortes avec les employés et les clients. Les organisations peuvent appliquer cette technologie à leur entreprise de plusieurs façons, notamment en utilisant Microsoft 365 Copilot et Copilot Studio. En utilisant ces technologies et services, les clients peuvent disposer d'un guichet unique pour leurs employés au lieu d'avoir plusieurs agents à travers l'entreprise pour soutenir les employés et les utilisateurs à travers les applications.



Microsoft Teams

Web

Courriel (y compris Outlook)

SMS (Twilio)

Plus de 10 canaux de messagerie supplémentaires

Avec le SDK Microsoft 365 Agents, nous voulons aider à offrir et permettre aux développeurs des voies simplifiées pour intégrer des agents de moteur avec des agents Copilot Studio de manière bidirectionnelle, fournir des améliorations à l'expérience du développeur/maker Copilot en établissant un pont entre le code et le low code et permettre des extensions code-first avec Copilot Studio.



Pour utiliser le SDK Microsoft 365 Agents, commencez par consulter la version publique de Github.

Microsoft vient d'annoncer le SDK Microsoft 365 Agents qui permet aux développeurs de créer des agents multicanaux évolutifs de niveau entreprise avec du code. Initialement lancé avec le support C# et bientôt avec Node.JS et Python, les développeurs peuvent construire des agents qui utilisent les services d'IA de leur choix, tels que Azure AI Foundry, connecter une couche d'orchestration telle que Semantic Kernel, et déployer sur une variété de canaux, que ce soit le web, Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot, plus de 10 autres canaux tiers, ou même des clients personnalisés.En rassemblant le choix des principaux composants de l'agent, il permet aux développeurs de construire l'agent qui répond à leurs besoins en fonction de leur scénario pour l'expérience utilisateur, l'orchestration et l'intelligence de l'agent. En outre, les développeurs peuvent élaborer des scénarios qui exploitent plusieurs agents construits à l'aide de différentes technologies, telles que Azure AI Foundry, Microsoft Copilot Studio ou des tiers, pour travailler ensemble afin de répondre aux questions, aidant ainsi les organisations et les développeurs à construire leur agent, à leur manière.Microsoft partage les raisons de cette annonce :Le SDK Microsoft 365 Agents est l'évolution du Bot Framework. Auparavant, le Bot Framework permettait aux développeurs de créer des bots lorsque l'IA conversationnelle était principalement axée sur les sujets, les dialogues et les messages. L'industrie a évolué pour être guidée par des fonctionnalités d'IA générative, s'appuyant sur des connaissances situées dans toute l'entreprise, et les entreprises ont besoin de pouvoir orchestrer des actions, en plus de répondre à des questions, à partir d'une expérience conversationnelle.Le SDK Agents fournirait des capacités pour le développement d'agents modernes, réunissant la création d'agents conversationnels avec la gestion des conversations, l'orchestration, la connexion à de nombreux services et clients d'IA, y compris des agents créés avec des logiciels ou des technologies tiers.Le SDK Microsoft 365 Agents offrirait une interopérabilité avec Copilot Studio de deux manières. Les développeurs peuvent ajouter des fonctionnalités et étendre un agent existant construit à l'aide de Copilot Studio en utilisant des compétences, ce qui permet à un créateur de déléguer le travail à d'autres fonctionnalités de l'agent.Deuxièmement, un développeur peut se connecter à un agent Copilot Studio à partir du code, ce qui lui donne accès à toutes les fonctionnalités de l'écosystème Copilot Studio, dont plus de 1 000 connecteurs. Cela permet à d'autres équipes au sein d'une organisation de construire et de maintenir des agents par le biais de Copilot Studio et de rassembler les fonctionnalités en une seule surface.Selon Microsoft, l'une des principales fonctionnalités de ce SDK est sa capacité à publier des agents sur une variété de plateformes et de canaux, garantissant ainsi une large accessibilité et l'engagement des utilisateurs.Voici les canaux pris en charge par le SDK Microsoft 365 Agents :Cette gamme étendue de canaux pris en charge permet aux agents d'atteindre les utilisateurs sur différentes plateformes et appareils, pour offrir une expérience utilisateur cohérente et transparente.