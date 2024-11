Copilot Actions dans Microsoft 365 Copilot pour aider à automatiser les tâches répétitives quotidiennes.

pour débloquer les connaissances SharePoint, fournir une interprétation linguistique en temps réel dans les réunions Microsoft Teams et automatiser le self-service des employés. Le Copilot Control System pour aider les professionnels de l'informatique à gérer Copilot et les agents en toute sécurité.

Donner à chaque employé les moyens d'agir grâce à un assistant personnel d'IA

Transformer chaque processus métier avec des agents

Équiper le service informatique pour mener à bien la transformation de l'IA

Data protection permet un ancrage intelligent sur les données de l'entreprise tout en respectant les contrôles de votre organisation. Pour donner encore plus de contrôle au service informatique, Microsoft annonce que SharePoint Advanced Management sera inclus sans frais supplémentaires pour les clients Copilot afin d'accélérer l'adoption et d'aborder le partage excessif avec des rapports et des contrôles de gouvernance de contenu intégrés. Disponible au début de l'année 2025.

Permettre à chaque employé d'être sécurisé et productif avec Windows

Microsoft présente la Windows Resiliency Initiative , qui comprend Quick Machine Recovery - une nouvelle solution pour aider les clients à se remettre des perturbations inattendues, donnant aux administrateurs la possibilité d'exécuter des correctifs ciblés à partir de Windows Update sur les PC même s'ils sont incapables de démarrer. Le programme Windows Insider sera disponible au début de l'année 2025.

Autres nouveautés

Microsoft 365 Copilot est en train de devenir une habitude quotidienne pour les gens du monde entier - déjà, près de 70 % des entreprises du classement Fortune 500 l'utilisent. L'entreprise Dow prévoit que Copilot lui permettra d'économiser des millions de dollars sur les opérations d'expédition au cours de la première année ; à la Bank of Queensland Group, 70 % des utilisateurs économisent de deux heures et demie à cinq heures par semaine ; Eaton accélère les processus de documentation interne de 83 % ; et Accenture fait les choses en grand, en déployant Copilot auprès de 100 000 employés.À l'occasion de Microsoft Ignite 2024, Microsoft accélère son ambition d'offrir à chaque employé un assistant personnel, Copilot, et de transformer chaque processus d'entreprise grâce à des agents conçus dans Microsoft Copilot Studio.Les annonces lors de la conférence annuelle comprennent :Ces annonces s'inscrivent dans la continuité de la vague 2 de Microsoft, notamment les nouvelles capacités des agents autonomes qu'elle a annoncées en octobre 2024.Grâce à ses clients, Microsoft dispose de la meilleure boucle de rétroaction au monde sur l'IA au travail. L'entreprise a considérablement amélioré les performances de Copilot - les réponses sont deux fois plus rapides en moyenne et la satisfaction des réponses est presque trois fois plus élevée - et a livré des centaines de nouvelles fonctionnalités. Et elle a ajouté de la valeur à Copilot pour s'attaquer aux principales difficultés du travail et aider chaque employé à accroître son impact, de l'automatisation des tâches répétitives à la gestion de l'agenda.Le nouveauautomatise les tâches quotidiennes à l'aide d'invites simples, à remplir en blanc, que l'on peut paramétrer et oublier. Par exemple, vous pouvez recevoir automatiquement un résumé de vos actions les plus importantes à la fin de chaque journée de travail, créer une action pour recueillir les commentaires de votre équipe pour une lettre d'information hebdomadaire que vous envoyez chaque jeudi, ou automatiser la préparation des réunions avec les clients grâce à une action récurrente qui résume vos dernières interactions avant la prochaine synchronisation. En avant-première privée.Microsoft ajoute une nouvelle valeur aux, un canevas dynamique et persistant conçu pour la collaboration multijoueur en matière d'IA, avec des. Désormais, il est possible de demander à Copilot de créer toutes sortes d'objets, des organigrammes interactifs aux blocs de code, en puisant dans les données de Microsoft Graph, puis de les partager dans des pages durables sur lesquelles votre équipe pourra s'appuyer. Disponible au début de l'année 2025.Avec Teams, un dialogue riche s'instaure à travers la conversation, le chat et les présentations à l'écran. Désormais,peut comprendre, récapituler et répondre aux questions en fonction du contenu visuel partagé à l'écran (de PowerPoint au Web), en plus de la transcription et du chat. Vous pouvez également demander à Copilot un résumé rapide d'un fichier partagé lors d'une discussion afin d'en connaître tous les points principaux sans avoir à ouvrir le fichier. L'aperçu public sera disponible au début de l'année 2025.Désormais, avec une simple invite,peut traduire des présentations entières dans l'une des 40 langues, tout en conservant la conception générale de chaque diapositive. C'est comme si un traducteur compétent travaillait à vos côtés. Disponible en 2025.peut désormais aider à planifier des temps de réflexion ou des entretiens individuels avec un collègue - en consultant vos deux calendriers pour trouver le meilleur moment - et à rédiger l'ordre du jour d'une réunion. En disponibilité générale d'ici la fin du mois de novembre.Et pour rendre le travail plus agréable, Microsoft a annoncé en novembre 2024dans Outlook afin que vous puissiez créer un thème unique qui vous ressemble - il pourrait même changer en fonction de la météo. En disponibilité générale.Copilot est l'endroit où vous interagissez avec les agents, et Copilot Studio est l'endroit où vous pouvez facilement créer, gérer et connecter des agents à Copilot. Microsoft introduit dans Microsoft 365 des agents conçus pour aider à augmenter l'impact individuel et à transformer les processus d'entreprise. Ces nouveaux agents complètent les agents autonomes qui ont été annoncés en octobre 2024 pour les professionnels de la vente, du service, de la finance et de la chaîne d'approvisionnement, et ce n'est qu'un début. De nombreux autres agents seront créés au cours de l'année à venir afin de donner aux clients l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour assurer l'avenir de leur organisation.Les organisations s'appuient sur SharePoint, créant plus de deux millions de sites et téléchargeant plus de deux milliards de fichiers par jour. Microsoft annonce que chaque site SharePoint est désormais doté d'un agent, afin que chaque employé puisse rapidement accéder à cette gigantesque base de connaissances. Vous pouvez utiliser despour obtenir rapidement des détails sur un projet à partir d'un calendrier de travail, résumer un récent mémo sur un produit ou trouver un document en quelques secondes. Par exemple, les vendeurs peuvent trouver instantanément les dernières spécifications des produits, les documents de tarification ou les propositions des clients, ce qui leur permet de répondre aux demandes des clients plus rapidement et plus précisément, sans avoir à chercher dans de nombreux fichiers. Vous pouvez poser aux agents des questions sur les données de tous vos fichiers, et même créer et partager des agents personnalisés adaptés à un contenu spécifique en un seul clic. En disponibilité générale.Imaginez que vous soyez capable de parler dans une autre langue comme si vous étiez vous-même. L'agentfournit une interprétation en temps réel speech-to-speech pendant les réunions, et vous pouvez choisir de simuler votre voix pour une expérience plus personnelle et attrayante. L'aperçu public sera disponible au début de l'année 2025.L'dans Business Chat répond rapidement aux questions courantes sur les politiques et facilite l'accomplissement des tâches clés, en commençant par les RH et l'informatique. Il peut aider les employés à comprendre leurs avantages sociaux, par exemple, ou à demander un nouvel ordinateur portable. Il peut être personnalisé dans Copilot Studio pour répondre aux besoins uniques de votre organisation. En avant-première privée.Parmi les autres agents, on peut citer, qui prend des notes en temps réel lors des réunions et des chats Teams, et, qui automatise la création de plans et accomplit même des tâches dans Microsoft Planner. En avant-première publique.Dans les mois à venir, les partenaires de Microsoft tels que ServiceNow, Workday et Cohere - ainsi que des dizaines d'autres - ajouteront leurs agents à Copilot, apportant leurs connaissances uniques et essentielles aux organisations dans les domaines des ressources humaines, de la finance et des ventes, directement dans le flux de travail. S&P Global, CB Insights et d'autres encore introduisent de nouveaux connecteurs, permettant à Copilot de référencer davantage de types de données d'entreprise.Les directeurs des systèmes d'information et les professionnels de l'informatique sont à l'épicentre de la transformation de l'IA. Pour permettre à chaque équipe informatique de diriger à grande échelle, Microsoft introduit le Copilot Control System, conçu pour que le service informatique adopte en toute confiance et accélère la valeur commerciale de Copilot et des agents.Dans le paysage numérique actuel, il est primordial de protéger les données de votre organisation contre les menaces émergentes et de garantir l'intégrité du système. Microsoft repousse les limites pour continuer à faire de Windows la plateforme la plus sûre et la plus performante pour vous et votre organisation.Dans, Microsoft a ajouté des renseignements sur la localisation alimentées par l'IA dans Teams et Outlook avec Copilot, afin que vous puissiez optimiser les journées au bureau pour de meilleures connexions en personne. Les principales fonctionnalités comprennent des recommandations de Copilot sur l'heure à laquelle se rendre au bureau, basées sur les plans de travail partagés des collègues avec les emplacements prévus des bâtiments. 