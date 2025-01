En ce début d'année, il est clair que nous entrons dans la prochaine phase du changement de plateforme d'IA. L'année 2025 sera marquée par des applications avant-gardistes qui remodèleront toutes les catégories d'applications. Plus que tout autre changement de plateforme, chaque couche de la pile d'applications sera touchée. C'est un peu comme si l'interface graphique, les serveurs internet et les bases de données natives du cloud étaient introduits simultanément dans la pile d'applications. Trente années de changement sont comprimées en trois ans !Nous construirons des applications agentiques avec de la mémoire, des droits et un espace d'action qui hériteront de puissantes capacités de modélisation. Et nous adapterons ces capacités pour améliorer les performances et la sécurité à travers les rôles, les processus d'entreprise et les domaines industriels. En outre, la manière dont nous construisons, déployons et maintenons le code de ces applications d'IA est également en train de changer fondamentalement et de devenir agentique.Cela conduit à une nouvelle pile d'applications AI-first - avec de nouveaux modèles UI/UX, des runtimes pour construire avec des agents, orchestrer de multiples agents, et une couche de gestion et d'observabilité réimaginée. Dans ce monde, Azure doit devenir l'infrastructure de l'IA, tandis que nous construisons notre plateforme d'IA et nos outils de développement - couvrant Azure AI Foundry, GitHub et VS Code - au-dessus d'elle. En d'autres termes, notre plateforme et nos outils d'IA s'uniront pour créer des agents, et ces agents s'uniront pour changer chaque catégorie d'application SaaS, et la création d'applications personnalisées sera pilotée par le logiciel (c'est-à-dire le "service en tant que logiciel").La bonne nouvelle, c'est que nous travaillons sur ce sujet depuis plus de deux ans et que nous avons beaucoup appris en termes de systèmes, de plateforme d'applications et d'outils nécessaires à l'ère de l'IA. Pour faire avancer plus rapidement et plus audacieusement notre feuille de route dans chacune de ces couches, nous créons une nouvelle organisation d'ingénierie : CoreAI - Platform and Tools.Cette nouvelle division rassemblera Dev Div, AI Platform, et certaines équipes clés du bureau du CTO (AI Supercomputer, AI Agentic Runtimes, et Engineering Thrive), avec pour mission de construire la pile Copilot & AI de bout en bout pour que nos clients, qu'ils soient de première ou de tierce partie, puissent créer et faire fonctionner des applications et des agents d'IA. Ce groupe développera également GitHub Copilot, disposant ainsi d'une boucle de rétroaction étroite entre le produit leader en matière d'IA et la plateforme d'IA afin de motiver la pile et sa feuille de route.Jay Parikh dirigera ce groupe en tant qu'EVP de CoreAI - Platform and Tools, avec Eric Boyd, Jason Taylor, Julia Liuson, Tim Bozarth, et leurs équipes respectives sous la responsabilité de Jay.Jay travaillera en étroite collaboration avec Scott, Rajesh, Charlie, Mustafa et Kevin afin d'optimiser l'ensemble de notre pile technologique en termes de performance et d'efficacité. En outre, Jay et son équipe dirigeront nos progrès et nos travaux sur la productivité des développeurs et l'épanouissement de l'ingénierie dans l'ensemble de l'entreprise.Alors que notre activité d'infrastructure cloud continue de croître et d'évoluer pour devenir la plus grande activité de Microsoft, Scott continuera à diriger Cloud + AI pour s'assurer que nous fournissons la qualité, la sécurité et l'innovation sur lesquelles nos clients et partenaires comptent pour leurs applications, bases de données et charges de travail d'IA les plus critiques.En fin de compte, nous devons nous rappeler que nos frontières organisationnelles internes n'ont pas de sens pour nos clients et nos concurrents. Lorsque nous parlons d'opérer en tant que One Microsoft, nous parlons en fait de la manière dont nous renforçons continuellement notre orientation client, plaçons la barre plus haut en matière d'innovation et favorisons la responsabilisation, afin que nous puissions vraiment être à la hauteur de notre mission.Notre succès dans cette nouvelle phase sera déterminé par l'existence de la meilleure plateforme, des meilleurs outils et de la meilleure infrastructure en matière d'IA. Nous avons beaucoup de travail à accomplir et de formidables opportunités à saisir. Ensemble, je suis impatient de construire la suite.Satya