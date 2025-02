À partir d'aujourd'hui, Anduril Industries prend les rênes du plus grand projet de ce type dans l'histoire : le programme Integrated Visual Augmentation System (IVAS) de l'armée américaine.Pour moi, cette annonce est profondément personnelle. Depuis l'époque pré-Oculus où j'ai eu l'occasion de travailler un tout petit peu sur le projet BRAVEMIND de l'armée, j'ai toujours cru que chaque soldat disposerait d'un casque bien avant que chaque civil n'en ait un. Étant donné que l'Amérique perd plus de soldats à l'entraînement qu'au combat, l'aspect Squad Immersive Virtual Trainer (SiVT) d'IVAS peut à lui seul sauver plus de vies que pratiquement tout ce que nous pouvons imaginer construire.Les affichages tactiques tête haute qui transforment les combattants en technomanciens et les associent à des robots armés n'étaient pas pour rien l'un des produits présentés dans le pitch deck original d'Anduril. Les huit dernières années que nous avons passées à construire Lattice ont permis à Anduril d'être en mesure de rendre ce type de produit réellement utile, comme les stratèges militaires et les technologues en ont longtemps rêvé, depuis le roman Starship Troopers de Robert Heinlein, paru en 1959. Il ne s'agit pas seulement de voir le jour et la nuit, le thermique et l'ultraviolet, mais de jeter un coup d'œil dans un composite interactif idéalisé et en temps réel du passé, du présent et du futur, qui dépassera rapidement les sens traditionnels tels que la vision et le toucher. En d'autres termes, Superman n'utilise pas de menus - il voit et agit, c'est tout. Si Anduril avait compté plus d'une douzaine de personnes lors de la création d'IVAS il y a quelques années (au moins, les Tragic Heap n'ont pas gagné, notre pays a vraiment évité une balle), je pense que notre projet fou aurait pu l'emporter dès le départ.Le programme IVAS - l'un des programmes les plus importants pour l'armée - ne représente que le début d'une nouvelle voie dans le domaine de l'augmentation humaine, qui permettra aux combattants américains de dépasser les limites de la forme et de la cognition humaines, en associant de manière transparente des humains améliorés à d'importants groupes de coéquipiers robotiques et biologiques.Nous allons REDIGER ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________speculative les efforts d'augmentation que j'ai menés dans l'ombre au cours des dernières années par l'intermédiaire de notre ligne commerciale Warfighter Systems, qui existe depuis longtemps mais qui n'a jamais été divulguée.Je dois admettre que je suis presque aussi heureux d'obtenir enfin un badge de campus Microsoft Partner - j'ai toujours été un fanboy de Microsoft après tout, au point d'avoir organisé une fête de lancement à minuit pour le lancement de Windows 7. Certes, nous utilisions déjà tous la Release Candidate depuis des années, mais il y a quelque chose de spécial dans le fait de passer à l'or, vous savez ? Microsoft prépare des choses assez extraordinaires en matière d'IA et d'informatique dématérialisée qui continueront à alimenter IVAS, et en tant que seule personne dans l'univers à avoir acheté un téléphone Surface Duo puis une Surface Duo 2, j'ai hâte de les laisser faire ce qu'ils font de mieux pour que je puisse faire ce que je fais de mieux. Après tout, je suis le meilleur concepteur d'écrans montés sur la tête au monde.Cette décision a été prise il y a tant d'années, plus d'une décennie de piratage, de schémas, de rêves et de construction, avec exactement ce résultat spécifique clairement visualisé dans mon esprit. J'ai du mal à croire que j'ai réussi à le faire. Tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière - construire Oculus dans une caravane, livrer la RV à des millions de consommateurs, me faire chasser de la Silicon Valley par des serpents qui me poignardent dans le dos, parier qu'Anduril pourrait arracher les gens à la matrice des mégacorps de la grande technologie et les mettre au travail sur les problèmes les plus importants de notre nation - a conduit à ce moment. IVAS n'est pas un produit comme les autres, c'est une occasion unique de redéfinir la manière dont la technologie soutient ceux qui servent. Nous avons la possibilité de prouver que ce rêve de longue date n'est pas un moulin à vent, qu'il peut s'étendre bien au-delà d'une seule entreprise ou d'un seul casque et servir de lien entre les meilleurs des meilleurs pour établir une nouvelle norme sur la manière dont un grand nombre d'entreprises peuvent travailler ensemble pour résoudre les problèmes les plus importants de notre nation.Quoi que vous imaginiez, quelle que soit la folie que vous me prêtez, multipliez-la par dix et recommencez. Je suis de retour, et je ne fais que commencer.