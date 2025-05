Build 2025 : Microsoft annonce l'ère des agents IA et la construction du Web agentique ouvert, où les agents IA prennent des décisions et exécutent des tâches à votre place

Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous envisageons un monde dans lequel les agents opèrent dans des contextes individuels, organisationnels, d'équipe et d'entreprise de bout en bout. Cette vision émergente de l'internet est un web agentique ouvert, où les agents d'IA prennent des décisions et exécutent des tâches pour le compte d'utilisateurs ou d'organisations.



Lors de la Microsoft Build, nous avons montré les mesures que nous prenons pour faire de cette vision une réalité grâce à nos plateformes, nos produits et notre infrastructure. Nous mettons de nouveaux modèles et agents de codage entre les mains des développeurs, nous introduisons des agents de niveau entreprise, nous faisons de nos plateformes comme Azure AI Foundry, GitHub et Windows les meilleurs endroits pour construire, nous adoptons des protocoles ouverts et nous accélérons la découverte scientifique avec l'IA, tout cela pour que les développeurs et les organisations puissent aller inventer la prochaine grande chose.

Réimaginer le cycle de vie du développement logiciel avec l'IA

Agent de codage GitHub Copilot et nouvelles mises à jour des modèles GitHub : GitHub Copilot évolue d'un assistant dans l'éditeur à un partenaire d'IA agentique avec un agent de codage asynchrone, premier du genre, intégré à la plateforme GitHub. Microsoft ajoute une gestion rapide, des évaluations légères et des contrôles d'entreprise aux modèles GitHub afin que les équipes puissent expérimenter les meilleurs modèles, sans quitter GitHub. Microsoft ouvre également GitHub Copilot Chat dans VS Code. Les capacités alimentées par l'IA des extensions GitHub Copilot feront désormais partie du même référentiel open-source que celui qui alimente l'outil de développement le plus populaire au monde.

Présentation de Windows AI Foundry : Windows AI Foundry offre une plateforme unifiée qui prend en charge le cycle de vie des développeurs d'IA, de l'apprentissage à l'inférence. Grâce à des API de modèles simples pour les tâches de vision et de langage, les développeurs peuvent gérer et exécuter des LLM open source via Foundry Local ou apporter un modèle propriétaire à convertir, à affiner et à déployer sur le client et le cloud.

Modèles Azure AI Foundry et nouveaux outils pour l'évaluation des modèles : Azure AI Foundry est une plateforme unifiée permettant aux développeurs de concevoir, de personnaliser et de gérer des applications et des agents d'IA. Avec Azure AI Foundry Models, Microsoft apporte les modèles Grok 3 et Grok 3 mini de xAI à son écosystème, hébergés et facturés directement par Microsoft. Les développeurs peuvent désormais choisir parmi plus de 1 900 modèles d'IA hébergés par des partenaires et par Microsoft, tout en gérant l'intégration sécurisée des données, la personnalisation des modèles et la gouvernance de niveau entreprise. Microsoft introduit également de nouveaux outils tels que le Model Leaderboard, qui classe les modèles d'IA les plus performants dans différentes catégories et tâches, et le Model Router, conçu pour sélectionner un modèle optimal pour une requête ou une tâche spécifique en temps réel.

Rendre les agents d'IA plus performants et plus sûrs

Avec la disponibilité générale d'Azure AI Foundry Agent Service , Microsoft apporte de nouvelles capacités pour permettre aux développeurs professionnels d'orchestrer plusieurs agents spécialisés pour gérer des tâches complexes, notamment en réunissant Semantic Kernel et AutoGen dans un seul SDK axé sur les développeurs et en prenant en charge les protocoles Agent-to-Agent (A2A) et Model Context Protocol (MCP). Pour aider les développeurs à faire confiance à leurs agents d'IA, Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités dans Azure AI Foundry Observability pour une observabilité intégrée dans les mesures de performance, de qualité, de coût et de sécurité, le tout intégré avec un traçage détaillé dans un tableau de bord rationalisé.

Découvrez, protégez et gouvernez dans Azure AI Foundry : Avec Microsoft Entra Agent ID, désormais en avant-première, les agents que les développeurs créent dans Microsoft Copilot Studio ou Azure AI Foundry se voient automatiquement attribuer des identités uniques dans un répertoire Entra, ce qui aide les entreprises à gérer les agents en toute sécurité dès le départ et à éviter la « prolifération d'agents » qui pourrait conduire à des angles morts. Les applications et les agents construits avec Foundry bénéficient en outre des contrôles de sécurité des données et de conformité de Purview. Foundry offre également des outils de gouvernance améliorés pour définir des paramètres de risque, exécuter des évaluations automatisées et recevoir des rapports détaillés.

Présentation de Microsoft 365 Copilot Tuning et de l'orchestration multi-agents : Avec Copilot Tuning, les clients peuvent utiliser les données, les flux de travail et les processus de leur propre entreprise pour former des modèles et créer des agents de manière simple et à faible code. Ces agents exécutent des tâches très précises et spécifiques à un domaine, en toute sécurité, à l'intérieur des limites du service Microsoft 365. En outre, la nouvelle orchestration multi-agents de Copilot Studio connecte plusieurs agents, ce qui leur permet de combiner leurs compétences et de s'attaquer à des tâches plus vastes et plus complexes.

Soutenir le web agentique ouvert

Prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) : Microsoft fournit un large support de première partie pour Model Context Protocol (MCP) à travers sa plateforme d'agents et ses frameworks, couvrant GitHub, Copilot Studio, Dynamics 365, Azure AI Foundry, Semantic Kernel et Windows 11. En outre, Microsoft et GitHub ont rejoint le comité de pilotage MCP pour aider à faire progresser l'adoption sécurisée et à grande échelle du protocole ouvert et ont annoncé deux nouvelles contributions à l'écosystème MCP, une spécification d'autorisation mise à jour, qui permet aux gens d'utiliser leurs méthodes de connexion de confiance existantes pour donner aux agents et aux applications alimentées par LLM l'accès aux données et aux services tels que les disques de stockage personnels ou les services d'abonnement, et la conception d'un service de registre de serveur MCP, qui permet à quiconque de mettre en œuvre des référentiels publics ou privés, à jour et centralisés pour les entrées de serveur MCP.

Un nouveau projet ouvert appelé NLWeb : Microsoft introduit NLWeb, et affirme qu'il pourrait jouer un rôle similaire à HTML pour le web agentique. NLWeb permettrait aux sites web de fournir facilement une interface conversationnelle à leurs utilisateurs avec le modèle de leur choix et leurs propres données, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir directement avec le contenu web d'une manière riche et sémantique. Chaque point d'extrémité NLWeb est également un serveur MCP, ce qui permet aux sites web de rendre leur contenu facilement découvrable et accessible aux agents d'intelligence artificielle s'ils le souhaitent.

Accélérer la découverte scientifique grâce à l'IA



En janvier 2025, un rapport a mis en lumière une tendance intrigante et préoccupante : de plus en plus d’employeurs privilégient l’intelligence artificielle (IA) à l’embauche de jeunes diplômés appartenant à la Génération Z. Selon le rapport, environ 37 % des employeurs ont déclaré qu'ils préféraient embaucher l'IA plutôt qu'un jeune diplômé. Au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher des jeunes diplômés.Puis, en avril 2025, Microsoft a publié son rapport annuel Work Trend Index , avec l'IA comme sujet central de l'édition 2025. Selon le rapport, 33 % des dirigeants envisagent déjà des réductions d'effectifs en raison de l'IA. Le rapport a également mis en évidence la manière dont les "" intègrent l'IA dans leur flux de travail. Microsoft décrit ces entreprises pionnières comme des sociétés "."À la suite de ces différents rapports, Microsoft a affirmé lors de son évènement Microsoft Build 2025 que "". Microsoft déclare notamment que "Comme preuve, Microsoft a partagé plusieurs rapports. Selon Microsoft, 15 millions de développeurs utilisent déjà GitHub Copilot, et des fonctionnalités telles que le mode agent et l'examen du code rationalisent la façon dont ils codent, vérifient, déploient et dépannent. En outre, des centaines de milliers de clients utiliseraint Microsoft 365 Copilot pour faciliter la recherche, le brainstorming et le développement de solutions, et plus de 230 000 organisations - dont 90 % du classement Fortune 500 - ont déjà utilisé Copilot Studio pour créer des agents d'IA et des automatismes.Microsoft partage également que des entreprises comme Fujitsu et NTT DATA utilisent Azure AI Foundry pour créer et gérer des applications et des agents d'IA qui aident à prioriser les pistes de vente, à accélérer la création de propositions et à faire remonter des informations sur les clients. Stanford Health Care utiliserait l'orchestrateur d'agents de soins de santé de Microsoft pour créer et tester des agents d'IA qui peuvent aider à alléger la charge administrative et à accélérer le flux de travail pour la préparation du conseil d'administration de la tumeur.Voici un aperçu de quelques-unes des annonces faites lors du Microsoft Build 2025 :L'IA modifie fondamentalement la façon dont le code est écrit, déployé et maintenu. Alors que le cycle de vie du développement logiciel se transforme, Microsoft propose de nouvelles fonctionnalités sur des plateformes telles que GitHub, Azure AI Foundry et Windows :Les agents d'IA ne changent pas seulement la façon dont les développeurs construisent, mais aussi la façon dont les individus, les équipes et les entreprises accomplissent leur travail. Lors de la conférence Build, Microsoft a dévoilé de nouveaux agents préconstruits, des blocs de construction d'agents personnalisés, des capacités multi-agents et de nouveaux modèles pour aider les développeurs et les organisations à construire et à déployer des agents en toute sécurité afin d'augmenter la productivité.La science est peut-être l'une des applications les plus importantes de l'IA, car elle aide à relever les défis les plus pressants de l'humanité, de la découverte de médicaments à la durabilité. Lors de la conférence Build, Microsoft a présenté Microsoft Discovery, une plateforme extensible conçue pour permettre aux chercheurs de transformer l'ensemble du processus de découverte grâce à l'IA agentique, afin d'aider les départements de recherche et développement de diverses industries à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et à accélérer et étendre le processus de découverte de bout en bout pour tous les scientifiques.Il ne s'agit là que de quelques annonces lors de la conférence Build de Microsoft, mais elles confirment que l'IA sera présente dans tous les secteurs à l'avenir. Cependant, les entreprises font face à des choix difficiles avec cette nouvelle vague de l'IA. Selon un rappport, le marché de l'emploi dans le secteur technologique fait face à une "Grande Hésitation". Ce phénomène succède à la "Grande Démission" et se caractérise par une prudence accrue des entreprises en matière d'embauche, exacerbée par l'incertitude économique et l'essor de l'IA. Les entreprises prolongent leurs processus d'embauche, font appel à des travailleurs contractuels ou attendent les candidats qui remplissent toutes les conditions, et même plus. Les postes réservés aux professionnels de niveau débutant disparaissent à mesure que l'IA prend en charge ces fonctions.Que réserve donc l'avenir avec cette nouvelle ère de lIA agentique ?Pensez-vous que ces annonces sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?