Microsoft a licencié un employé qui avait interrompu un discours du PDG Satya Nadella pour protester contre le fait que l'entreprise fournissait à l'armée israélienne des technologies de cloud computing et d'IA.



Lors de la keynote de la conférence annuelle Build 2025 de Microsoft, un incident inattendu a eu lieu qui a secoué l'événement et attiré l'attention des médias du monde entier. Un employé de la société a interrompu le discours du PDG Satya Nadella , dénonçant l’implication de Microsoft dans des projets militaires israéliens, notamment via l’utilisation de technologies de cloud et d'IA pour soutenir les actions du gouvernement israélien en Palestine. L’ingénieur a réclamé que l'entreprise mette fin à ces partenariats, les qualifiant de complices dans des violations des droits humains, et a appelé Microsoft à prendre ses responsabilités en tant qu'acteur majeur de la tech mondiale.Récemment, Microsoft a licencié l'employé qui avait interrompu le discours du PDG Satya Nadella pour protester contre le fait que l'entreprise fournissait à l'armée israélienne des technologies utilisées dans la guerre à Gaza. L'ingénieur logiciel Joe Lopez a été entendu en train de crier après Nadella dans les premières minutes de la conférence annuelle Build du géant de la technologie à Seattle, avant d'être escorté hors de la salle. Lopez a ensuite envoyé un courriel à ses collègues pour contester les affirmations de l'entreprise sur l'utilisation de sa plateforme de cloud computing Azure à Gaza.L'explosion de Lopez a été la première de plusieurs perturbations pro-palestiniennes lors de l'événement qui a attiré des milliers de développeurs de logiciels au Seattle Convention Center. Au moins trois conférences de dirigeants ont été interrompues, et l'entreprise a même brièvement coupé le son d'un événement retransmis en direct. Des manifestants se sont également rassemblés à l'extérieur du site.Microsoft a déjà licencié des employés qui avaient protesté contre des événements organisés par l'entreprise au sujet de son travail en Israël, notamment lors de la fête organisée à l'occasion de son 50e anniversaire en avril. Microsoft avait déjà reconnu avoir fourni des services d'intelligence artificielle (IA) à l'armée israélienne dans le cadre de la guerre à Gaza, mais a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve à ce jour que sa plateforme Azure et ses technologies d'intelligence artificielle aient été utilisées pour cibler ou nuire à la population de Gaza.Le groupe de défense No Azure for Apartheid, dirigé par des employés et d'anciens employés, affirme que Lopez a reçu une lettre de licenciement après sa manifestation, mais qu'il n'a pas pu l'ouvrir. Le groupe affirme également que l'entreprise a bloqué les courriels internes qui mentionnent des mots tels que « Palestine » et « Gaza ».Pensez-vous que ce licenciement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?