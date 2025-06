Microsoft va enfin cesser d'importuner les utilisateurs Windows avec Edge, mais uniquement en Europe : en réponse à la loi DMA, Microsoft Edge ne demandera plus à être défini comme le navigateur par défaut.



Les modifications apportées par Microsoft en réponse à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) comprenaient déjà la possibilité pour les ordinateurs Windows dans les régions concernées de désinstaller Edge et de supprimer les résultats Bing de la recherche Windows, mais la liste s'allonge désormais de manière significative. Les nouvelles fonctionnalités annoncées pour les utilisateurs de Microsoft Windows dans l'Espace économique européen comprennent la possibilité de désinstaller le Microsoft Store et d'éviter les messages ou invitations supplémentaires leur demandant de définir Microsoft Edge comme navigateur par défaut, à moins qu'ils ne choisissent de l'ouvrir.Un nouveau rapport vient confirmer ces modifications. Parmi les changements les plus importants, Microsoft Edge ne demandera plus aux utilisateurs de l'EEE de le définir comme navigateur web par défaut, sauf s'il est ouvert directement, et lorsque Edge est désinstallé, les autres applications Microsoft n'encourageront pas sa réinstallation. Parallèlement, l'application Microsoft Bing ouvrira désormais le contenu web dans le navigateur par défaut choisi par l'utilisateur, et pas nécessairement Edge, pour les utilisateurs de l'EEE.De plus, Microsoft autorise désormais les utilisateurs de l'EEE à désinstaller le Microsoft Store. Il est important de noter que les applications installées via le Store continueront de recevoir des mises à jour et des correctifs de sécurité même si le Store lui-même est supprimé. Parallèlement, les applications tierces peuvent désormais fournir des résultats de recherche Web dans Windows Search pour les utilisateurs de l'EEE, élargissant ainsi les options d'intégration.Avec cette mise à jour, les paramètres par défaut du navigateur bénéficient d'une application améliorée. La configuration d'un navigateur par défaut couvre désormais un éventail plus large de types de liens, tels que ftp, et davantage de formats de fichiers, notamment .mht, .svg, .xml et .pdf, à condition que le navigateur sélectionné les prenne en charge. Ces mises à jour offrent collectivement un contrôle plus granulaire sur les choix de navigateur et d'application aux utilisateurs de l'EEE.: MicrosoftPensez-vous que ces changements sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?