Microsoft utilise trop souvent le terme "Copilot", selon l'organisme de surveillance : "Tout est Copilot. Rien d'autre n'importe. Ils veulent associer Copilot à tout."

Envoyé par Extrait du rapport Envoyé par Dans le cadre de son programme de surveillance régulière du marché, la Division nationale de la publicité de BBB National Programs a estimé que Microsoft Corporation avait fondé certaines allégations explicites concernant les fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot, mais a recommandé que certaines allégations relatives à la productivité et à Business Chat soient modifiées ou supprimées.



La Division nationale de la publicité (NAD) a examiné les allégations explicites et implicites faites par Microsoft sur son site web concernant son assistant numérique Microsoft 365 Copilot, alimenté par l'IA. Lancé pour ses clients professionnels en novembre 2023, le nom Copilot est utilisé dans toutes les applications de la suite Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et Business Chat.



Fin 2024, Microsoft était revenu à la charge avec son assistant d'IA Copilot, mais a déclenché une vague de polémiques . Microsoft a ajouté Copilot à sa suite de productivité Microsoft 365 en Australie et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Microsoft 365 est son service d'abonnement pour des logiciels tels que Word, Excel et PowerPoint. Parallèlement à l'intégration de Copilot, l'entreprise a augmenté les prix pour tous ceux qui utilisent Microsoft 365 dans ces pays. Les personnes qui n'utilisent pas Copilot ou qui n'ont pas envie de l'utiliser n'ont pas le choix et sont donc obligées de payer quelques dollars de plus pour continuer à avoir accès à Microsoft 365.Cependant, la division nationale de la publicité (NAD) du Better Business Bureau a récemment critiqué Microsoft pour son utilisation abusive et confuse de la marque "Copilot" sur ses produits d'IA, recommandant à l'entreprise de modifier ses arguments publicitaires et de clarifier les différences de fonctionnalités entre ses produits. Microsoft a contesté ces conclusions, mais affirme qu'elle se conformera aux recommandations de l'organisme de surveillance.La NAD a examiné la publicité de Microsoft pour Copilot et a constaté que "" L'organisme de surveillance a notamment critiqué l'affirmation de Microsoft selon laquelle Copilot fonctionne "", soulignant que Business Chat nécessite un copier-coller manuel pour offrir les mêmes fonctionnalités que Copilot dans les applications Office individuelles.La NAD a également contesté les statistiques de Microsoft en matière de productivité, recommandant à l'entreprise de cesser ou de modifier ses affirmations selon lesquelles "" après avoir utilisé Copilot pendant de longues périodes. L'organisme de surveillance a déterminé que, bien que l'étude démontre des améliorations perçues en matière de productivité, elle ne fournit pas de preuves objectives de gains de productivité réels.Cette critique intervient alors que Microsoft est confronté depuis des années à une confusion autour de la marque Copilot. L'entreprise a changé à plusieurs reprises le nom de ses outils d'IA, Business Chat étant passé de chatbot Teams à Business Chat pour Microsoft 365 Copilot, tandis que Bing Chat Enterprise est devenu simplement "Copilot" avant de changer à nouveau de nom.Jared Spataro, directeur marketing de Microsoft AI at Work, a défendu l'approche de l'entreprise, déclarant qu'elle "". Il a mis en avant les réussites de certains clients, notamment Barclays, qui a déployé Copilot auprès de 100 000 employés, et Dow, qui a identifié des millions d'économies potentielles.Un porte-parole de Microsoft a confirmé que l'entreprise n'était pas d'accord avec les conclusions de la NAD concernant les implications publicitaires, mais qu'elle suivrait les recommandations. Cette dernière enquête s'ajoute à la longue histoire des défis liés à la dénomination des produits de Microsoft, les employés ayant déjà plaisanté en disant que l'entreprise aurait appelé l'iPod d'Apple "".Pour rappel, depuis son lancement, Microsoft Copilot, l'assistant intelligent intégré à des outils tels que Microsoft 365, a suscité un grand intérêt pour sa capacité à automatiser et à simplifier les tâches quotidiennes. Cependant, une controverse a émergé : des utilisateurs ont découvert que Copilot permettait d'accéder à des informations sensibles, notamment des documents de ressources humaines (RH) ou des emails de dirigeants. Cette révélation met en lumière à la fois les possibilités offertes par cette technologie et les défis en matière de sécurité des données.Voici les principales remarques du NAD :La NAD a examiné plusieurs allégations faites sur le site web de Microsoft concernant les capacités de Copilot à générer, résumer et réécrire à partir de fichiers, y compris sa capacité à "", à réfléchir et à rédiger du contenu dans Business Chat, et à rédiger des plans pour des présentations PowerPoint.Dans le contexte dans lequel ces affirmations sont faites, le NAD a déterminé qu'elles véhiculent le message que Copilot fonctionne de manière transparente avec tous les fichiers des utilisateurs et peut générer du contenu, réécrire des documents, générer des résumés ou créer des présentations PowerPoint à partir des fichiers d'un utilisateur sans limitation matérielle quant au type, à la taille, à la longueur ou au nombre de fichiers auxquels un utilisateur peut se référer et se connecter.La NAD a estimé que Microsoft avait fourni des preuves raisonnables à l'appui des allégations expresses concernant la capacité de Copilot à résumer et à rédiger de nouveaux contenus, suffisantes pour démontrer qu'elles étaient fondées. Bien que les limitations des fonctionnalités de Copilot n'aient pas été directement mentionnées dans les allégations, la NAD a estimé que ces limitations n'avaient pas d'incidence sur la manière dont les consommateurs utilisent Copilot.La NAD a examiné les allégations de Microsoft selon lesquelles Copilot peut aider les utilisateurs à "" en "" et que Business Chat "". La NAD a déterminé que l'utilisation des termes "" et "" suggérait raisonnablement que les actions entre les applications étaient ininterrompues ou continues, avec moins d'étapes manuelles requises.La NAD a examiné si les consommateurs comprenaient les différences de fonctionnalités, en particulier en ce qui concerne Business Chat. La NAD a conclu, sur la base du contexte des allégations et de l'utilisation universelle de la description du produit comme "Copilot", que les consommateurs ne comprendraient pas nécessairement les différences.Microsoft a fourni des preuves démontrant que Copilot aide les utilisateurs à "", à "" dans Word et d'autres applications, et à "". Cependant, Business Chat ne peut pas générer de document dans d'autres applications, car des étapes manuelles sont nécessaires pour que Business Chat produise les mêmes résultats que Copilot dans une application Microsoft 365 spécifique.Le NAD a recommandé à Microsoft de modifier sa publicité afin de divulguer de manière claire et visible toute limitation importante liée à la manière dont Business Chat aide les utilisateurs.La NAD a examiné les affirmations de Microsoft concernant les avantages de Copilot en termes de productivité et de retour sur investissement, notamment le fait que "" après 6, 10 et plus de 10 semaines, d'après l'étudequi montre des gains de productivité perçus au fil du temps. La NAD a constaté que, bien que l'étude démontre une perception de la productivité, elle ne correspond pas à l'allégation objective en question. En conséquence, la NAD a recommandé que l'allégation soit supprimée ou modifiée afin de divulguer la base sur laquelle elle repose.Au cours de l'enquête, Microsoft a informé la NAD qu'elle avait définitivement supprimé certaines allégations relatives à la productivité dans le cadre de ses activités normales. Par conséquent, le NAD n'a pas examiné le bien-fondé des allégations et traitera les allégations supprimées, à des fins de conformité, comme si le NAD avait recommandé leur suppression. Dans sa déclaration d'annonceur, Microsoft a déclaré que "" concernant certains éléments de la décision, Microsoft ".": Division nationale de la publicité (NAD) du Better Business BureauPensez-vous que ces remarques sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?