Satya Nadella est hanté par la perspective que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'IA : « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu »

0 0

Que dire à cela.... à part 'bon débarras"Le temps de Microsoft est révolu. Il fût un temps ou l'ère Microsoft était synonyme de réussite, perspective professionnelle et liberté.Aujourd'hui Microsoft c'est comme Méta, juste un aspirateur de données personnelles et pompeurs de codeurs et d'idées d'autres personnes ou entreprises.Imposer à autrui une usine à gaz lui permettant de vous espionner, ne mérite pas de survivre.Ou est l'évolution dans cette stratégie de récoltes de données???Nous, utilisateurs attendons des ces entités , une révolution dans le domaine informatique.Pas de gadgets farfelus qui ne servent à rien sauf à nuire aux performances du pc.Pas de services inutiles que de même, nuit au plaisir du travail.Pas d'IA qui pour mon avis personnel, ne sert à rien juste à nous abrutir de plus en plus et à nous rendre encore plus fainéant.Pas de bridage au niveau système et logiciels, etc....Celui qui serait prêt à réaliser un tel système, s'assura de sa longévité, même si déjà certaines entreprises tentent le pas dans cette direction sans pour autant le faire sans contre partie négative.