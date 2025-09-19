Satya Nadella est hanté par la perspective que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'IA : « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu »

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment révélé qu'il était « hanté » par la possibilité que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu. Je suis hanté par l'une d'entre elles en particulier, appelée DEC », a déclaré Nadella. Il a réfléchi à ce qu'il fallait à une entreprise non seulement pour prospérer, mais aussi pour continuer à attirer les meilleurs talents.
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, met en garde les employés lors d'une réunion générale, déclarant : « Je suis hanté par une idée en particulier ». Satya Nadella est le président-directeur général (PDG) de Microsoft, qui a succédé à Steve Ballmer en 2014 au poste de PDG et à John W. Thompson en 2021 au poste de président. Avant de devenir PDG, il était vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprise de Microsoft, chargé de la création et de la gestion des plateformes informatiques de l'entreprise.
Satya Nadella a récemment révélé qu'il était « hanté » par la possibilité que Microsoft ne survive pas à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). S'exprimant lors d'une réunion réservée aux employés, Nadella répondait à une question sur le changement perçu dans la culture de l'entreprise, mais sa réponse a également révélé ses craintes personnelles quant à l'avenir de l'entreprise. « Certaines des plus grandes entreprises que nous avons créées pourraient ne plus être aussi pertinentes à l'avenir », a déclaré Nadella lors de la réunion.
Il a cité Digital Equipment Corporation (DEC) comme exemple édifiant d'une entreprise technologique autrefois dominante qui a disparu après avoir échoué à s'adapter aux nouvelles technologies telles que l'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computing). « Notre secteur regorge d'exemples d'entreprises qui étaient autrefois florissantes et qui ont tout simplement disparu. Je suis hanté par l'une d'entre elles en particulier, appelée DEC », a déclaré Nadella, ajoutant que DEC, leader au début des années 1970, avait dû faire face à la concurrence d'IBM et d'autres entreprises, ce qui l'avait rendue obsolète.
Le PDG, qui a déclaré que son premier ordinateur était un DEC VAX et qu'il avait toujours voulu travailler dans cette entreprise, a réfléchi à ce qu'il fallait à une entreprise non seulement pour prospérer, mais aussi pour continuer à attirer les meilleurs talents. « Certaines des personnes qui ont contribué à Windows NT venaient d'un laboratoire DEC qui a été licencié », a fait remarquer Nadella. Ses remarques faisaient suite à celles d'un employé britannique qui décrivait l'atmosphère de l'entreprise comme « nettement différente, plus froide, plus rigide et dépourvue de l'empathie à laquelle nous sommes attachés ».
Le PDG de Microsoft a récemment déclaré à ses employés que l'entreprise devait « faire mieux » pour rétablir la confiance avec son personnel, tout en reconnaissant un manque d'empathie dans la culture de l'entreprise. « J'apprécie profondément cette question et le sentiment qui la sous-tend. Je la considère comme un retour d'information pour moi et pour tous les membres de l'équipe de direction, car en fin de compte, je pense que nous pouvons faire mieux, et nous ferons mieux », selon un enregistrement audio obtenu par CNBC.
Février dernier, Satya Nadella, avait pourtant exprimé des réserves quant à l'enthousiasme entourant l'IA, en particulier l'idée d'avoir atteint une intelligence générale artificielle (AGI). Il a qualifié ces affirmations de « non-sens » et a souligné l'importance pour l'IA de démontrer une valeur économique réelle plutôt que de poursuivre des concepts fantaisistes. Parallèlement, des rapports avait indiqué que Microsoft reconsidère certains de ses investissements dans les infrastructures dédiées à l'IA. La société aurait annulé des baux pour la construction de centres de données aux États-Unis, suggérant une approche plus prudente face à l'expansion rapide de l'IA.
Source : Enregistrement audio obtenu par CNBC
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La stratégie de Microsoft en matière d'IA : laisser OpenAI brûler son argent pour créer des modèles pionniers, puis s'appuyer sur ses succès pour améliorer les capacités de Copilot avec 3 à 6 mois de retard
Microsoft pose la première pierre de son indépendance vis-à-vis d'OpenAI en proposant enfin des modèles d'IA maison : MAI-Voice-1 et MAI-1-preview sont sous la bannière MAI (Microsoft AI)
Microsoft a réalisé un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars en trois mois et a tout de même décidé de licencier 9 000 personnes. Le PDG Satya Nadella se félicite des gains générés par l'IA et le cloud
Vous avez lu gratuitement 596 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.