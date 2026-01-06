Microsoft transforme peu à peu son navigateur web Edge en une autre application de son IA Copilot et test une interface redessinée qui s'inspire de Copilot

Microsoft déploie un rafraîchissement visuel pour son navigateur Microsoft Edge, qui s'inspire fortement du langage de conception de son assistant d'IA Copilot. Les changements sont actuellement testés dans les premières versions des canaux Canary et Dev, marquant ce qui pourrait être le début d'un changement de design plus large dans la gamme de produits de Microsoft. La refonte touche presque toutes les parties de l'interface du navigateur.
Microsoft Edge est un navigateur web propriétaire développé par la société américaine Microsoft depuis 2015, et basé sur Chromium depuis 2020. Il fut conçu pour remplacer Internet Explorer. Edge est installé par défaut avec Windows 10 et Windows 11, et est disponible également sur macOS et Linux, ainsi que sur mobile avec des versions Android et iOS. Edge utilise Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut, et intègre également d'autres services Microsoft.
Microsoft déploie un rafraîchissement visuel pour son navigateur Edge, qui s'inspire fortement du langage de conception de son assistant d'IA Copilot. Les changements sont actuellement testés dans les premières versions des canaux Canary et Dev, marquant ce qui pourrait être le début d'un changement de design plus large dans la gamme de produits de Microsoft. La refonte touche presque toutes les parties de l'interface du navigateur. La nouvelle page d'onglets, le menu des paramètres, les menus contextuels et les éléments déroulants présentent désormais les coins arrondis, les couleurs et la typographie qui ont fait leurs débuts avec l'application Copilot. Selon Windows Central, ces changements apparaissent que les utilisateurs aient ou non activé le mode Copilote, bien que la nouvelle page d'onglet s'adapte en fonction du paramètre.
Ce changement s'éloigne du système Fluent Design de Microsoft, qui équipe actuellement Windows 11, Xbox et Office. Le langage de conception Copilot est apparu après que la plupart des membres de l'équipe Inflection AI ont rejoint Microsoft en 2024, présentant des similitudes frappantes avec l'assistant Pi AI qu'Inflection avait développé. Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a confirmé l'année dernière que l'entreprise prévoyait de faire évoluer Edge plutôt que de créer un navigateur entièrement nouveau axé sur l'IA. "Il n'y aura pas de nouveau navigateur ; il s'agira simplement d'une expérience", a déclaré Suleyman à Tom Warren de The Verge.
Le navigateur Edge n'est pas la seule interface à être retravaillée. Microsoft explore également l'utilisation de son langage de conception Copilot Discover, qui est une version du site MSN.com pilotée par l'intelligence artificielle. Bien que le nouveau look n'ait pas été mis en uvre dans Windows ou Xbox, la tendance générale est à un look unifié pour ses services, qui est piloté par l'IA. La nouvelle interface est actuellement en phase de prévisualisation, et il faudra probablement attendre plusieurs semaines avant qu'elle n'arrive dans la version stable du navigateur Edge.
Le terme « Microslop » sest imposé en quelques semaines comme un marqueur ironique, voire corrosif, de la lassitude croissante face à loffensive tous azimuts de lintelligence artificielle chez Microsoft. Derrière ce mot-valise, contraction à peine voilée de Microsoft et de « slop », se cristallise un malaise plus large dans les communautés tech, chez les développeurs, les power users et une partie du grand public. LIA ny est plus perçue comme un progrès maîtrisé, mais comme une couche imposée, parfois maladroite, souvent envahissante, et surtout déconnectée des usages réels.
Ce backlash nest pas anecdotique. Il révèle une fracture entre la vision stratégique portée par Redmond et lexpérience vécue sur le terrain, que ce soit dans Windows, Office, Edge ou les services cloud. À travers « Microslop », ce nest pas lIA en tant que technologie qui est rejetée, mais une certaine manière de lintégrer, de la vendre et de la justifier. Pourtant, le PDG de Microsoft souhaite que vous cessiez de parler « d'IA slop » en 2026 tandis qu'il tente d'imposer Copilot et ses algorithmes, déclenchant une polémique qui a rendu populaire le terme « Microslop ».
