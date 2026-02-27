Le rôle de la responsable Xbox de Microsoft, Asha Sharma, sera celui d'un « médecin en soins palliatifs qui fait glisser la Xbox doucement dans la nuit », selon Seamus Blackley, l'un des fondateurs de la Xbox

Adieu Xbox ? Le co-créateur de la Xbox suggère que les jeux Microsoft seront « abandonnés » par le nouveau PDG, alors que l'entreprise se tourne vers l'IA - « Le travail de toutes ces personnes est d'amener doucement toutes ces unités commerciales dans le nouveau monde de l'IA ». Selon Seamus Blackley, le dirigeant de Microsoft, Satya Nadella, qui a investi beaucoup d'argent dans le « modèle de transformation de l'avenir de l'IA », pense que l'IA « subsumera les jeux comme elle subsumera tout », ce qui pourrait signifier la fin de l'activité de jeu traditionnelle.
Après 38 ans au sein de Microsoft dont 12 à la tête de la division Gaming, Phil Spencer tire sa révérence. Sa succession, confiée à Asha Sharma une cadre venue du monde de l'IA et des plateformes de consommation marque un tournant stratégique brutal pour Xbox, qui célèbre paradoxalement ses 25 ans dans la tourmente des ventes de consoles en chute libre et d'un modèle économique en pleine mutation.
En 2025, Microsoft a transformé la Xbox en une plateforme de jeu fonctionnant sous Windows. Mais ce virage brouille son identité : Microsoft continue de présenter la Xbox comme une console, alors qu'elle tend à devenir un PC de jeu. Sur le marché des consoles de jeux, Xbox est en perte de vitesse depuis quelques années, avec des ventes de matériel en baisse et des difficultés à rivaliser avec la Nintendo Switch et la PlayStation de Sony. De nombreux studios ont été supprimés et certains ont vu leurs effectifs drastiquement réduits. En outre, la Steam Machine annoncée par Valve a été applaudie par la communauté comme étant « la Xbox dont Microsoft rêve ».
Récemment, le concepteur original de la console Xbox, Seamus Blackley, pense que Microsoft Gaming sera "abandonné" sous la nouvelle direction. Blackley pense que le travail du nouveau PDG de Xbox Gaming, Asha Sharma, est de "guider doucement toutes ces unités commerciales dans le nouveau monde de l'IA". Sharma a remplacé l'ancien chef de Xbox, Phil Spencer, après l'annonce de son départ à la retraite. La présidente de Xbox, Sarah Bond, qui devait succéder à Phil Spencer, a également quitté l'entreprise.
Il s'agit d'un moment important pour l'entreprise, et Sharma a depuis partagé un message promettant "le retour de la Xbox", tout en faisant également des remarques sur l'IA et son engagement envers le contenu créé par de vraies personnes. « Alors que la monétisation et l'IA évoluent et influencent cet avenir, nous ne poursuivrons pas l'efficacité à court terme ou n'inonderons pas notre écosystème avec des déchets d'IA sans âme », Sharma. « Les jeux sont et seront toujours de l'art, conçus par des humains et créés avec la technologie la plus innovante que nous fournissons. »
Dans une récente interview accordée à GamesBeat, le cofondateur original de la Xbox a déclaré qu'il pensait que la poussée actuelle de Microsoft en matière d'IA entraînerait la fin des jeux Xbox tels que nous les connaissons, malgré les promesses de Sharma. « La Xbox, comme beaucoup d'entreprises qui ne sont pas le cur de métier de l'IA, est en train de disparaître », a déclaré Seamus Blackley. "Ils ne le disent pas, mais c'est ce qui se passe. Je m'attends à ce que la nouvelle PDG, Asha Sharma, fasse office de médecin en soins palliatifs et fasse glisser la Xbox doucement dans la nuit".
Selon Blackley, le dirigeant de Microsoft, Satya Nadella, qui a investi beaucoup d'argent dans le « modèle de transformation de l'avenir de l'IA », pense que l'IA « subsumera les jeux comme elle subsumera tout », ce qui pourrait signifier la fin de l'activité de jeu traditionnelle. « Le travail de toutes ces personnes consiste à faire entrer en douceur toutes ces unités commerciales dans le nouveau monde de l'IA », a déclaré Blackley. "C'est ce que vous voyez ici. Que vous soyez d'accord ou non avec cela, que vous soyez d'accord avec le fait que l'IA a le potentiel de faire cela, que l'IA réussira, c'est une autre question. Mais c'est ce que nous constatons. Cela n'a rien de surprenant".
Il poursuit : "Il aurait été choquant d'avoir quelqu'un dans un rôle significatif qui soit passionné par les jeux, passionné par l'activité des jeux axée sur les créateurs, parce que cela aurait été en conflit direct avec tout ce que Microsoft fait d'autre. Microsoft est une entreprise qui s'efforce désormais d'aider ses clients en permettant à l'IA de faire avancer les choses. Cela va à l'encontre du modèle de l'auteur dans n'importe quel art, mais plus particulièrement dans les jeux. Microsoft n'a pas le problème d'Apple ou de Netflix, qui ont un modèle de contenu d'auteur à gérer. Les jeux sont le seul endroit où ils ont une activité de contenu".
Pendant plus de vingt ans, Xbox a incarné une vision claire du jeu vidéo : une console de salon puissante, simple dusage, centrée sur les exclusivités et sur lexpérience manette-canapé. Aujourdhui, cette image se fissure. Le matériel séloigne du concept de console traditionnelle pour ressembler à un PC portable, tandis que la stratégie logicielle mise tout sur le cloud, le Game Pass et la compatibilité totale avec Windows. Ce glissement, à la fois technique et philosophique, pose une question dérangeante : à quoi sert encore Xbox ? Et si elle nétait plus quun PC avec une manette ?
