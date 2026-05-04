Microsoft a été surpris en train d'insérer discrètement « Co-Authored-by Copilot » dans les commits de VS Code, même lorsque l'IA était désactivée, ce qui a suscité de la frustration et de la confusion

Une pull request pour VS Code suscite actuellement le mécontentement sur GitHub : elle fait de Copilot le co-auteur par défaut de chaque message de commit, à condition que l'outil IA ait été utilisé pour les modifications apportées à un projet à l'aide du logiciel de programmation VS Code. Au sein de la communauté des développeurs, cette mesure a suscité de la frustration, ainsi qu'une certaine confusion sur le sujet. Plusieurs utilisateurs se plaignent que Copilot soit également mentionné alors que loutil na pas été utilisé du tout. Pourtant, selon Microsoft, la mention automatique de Copilot devrait se limiter aux cas où lassistance par chatbot ou agent IA a été utilisée.
Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
GitHub Copilot est un assistant de programmation basé sur l'IA, développé par GitHub et OpenAI, qui aide les utilisateurs des environnements de développement intégrés (IDE) Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim, Eclipse et JetBrains en complétant automatiquement le code. Actuellement disponible sur abonnement pour les développeurs individuels et les entreprises, ce logiciel d'intelligence artificielle générative a été annoncé pour la première fois par GitHub le 29 juin 2021. Les utilisateurs peuvent choisir le grand modèle de langage utilisé pour la génération.
Début mai, Microsoft a publié Visual Studio Code 1.118 qui introduit la gestion à distance des sessions Copilot CLI, permettant aux utilisateurs de suivre et de gérer les sessions actives depuis GitHub.com ou des appareils mobiles. L'indexation sémantique et la recherche dans la base de code sont désormais disponibles dans tous les espaces de travail, améliorant ainsi la découverte du code et la précision des réponses de Copilot, quelle que soit l'origine du référentiel. L'expérience Agents dans VS Code Insiders est plus facile d'accès, prend désormais en charge le partage d'état et l'intégration de l'agent Claude, et peut également être utilisée via un client web.
Mais récemment, une pull request pour VS Code suscite actuellement le mécontentement sur GitHub : elle fait de Copilot le co-auteur par défaut de chaque message de commit, à condition que l'outil IA ait été utilisé pour les modifications apportées à un projet à l'aide du logiciel de programmation VS Code. Au sein de la communauté des développeurs, cette mesure a suscité de la frustration, ainsi qu'une certaine confusion sur le sujet. Cependant, toute personne ne souhaitant pas partager le message de commit avec Copilot peut désactiver ce paramètre.
Selon la description de la pull request, le paramètre git.addAICoAuthor de l'extension Git pour VS Code est défini par défaut sur « all ». Conséquence : si une fonctionnalité de Copilot est utilisée pour une modification de code, comme les complétions en ligne ou l'utilisation d'un agent, cela est indiqué dans le message de commit lors de la publication sur Git. On peut alors lire « Co-authored-by: Copilot copilot@github.com ».
Cela a d'abord semé la confusion au sein de la communauté ; certains utilisateurs ont désespérément tenté de supprimer manuellement la mention de Copilot du message de commit pour la retrouver après publication, comme le rapporte quelqu'un dans ce fil de discussion Git. Pendant ce temps, les plaintes des utilisateurs saccumulent sous la pull request elle-même. Beaucoup sont agacés par le manque de communication concernant ce changement et signalent également le comportement initialement inexplicable des messages de commit. Mais il semble y avoir des problèmes plus graves : plusieurs utilisateurs se plaignent que Copilot soit également mentionné alors que loutil na pas été utilisé du tout.
Ce nouveau comportement peut être désactivé via les paramètres de VS Code. Le menu correspondant est accessible via licône en forme dengrenage en bas à gauche. Ici, sous Paramètres > Extensions > Git, loption « off » doit être sélectionnée sous « Add AI Co Author ». Il est également possible de saisir « git.addAICoAuthor » : « off » dans le fichier settings.json. Selon Microsoft, la mention automatique de Copilot devrait donc se limiter aux cas où lassistance par chatbot ou agent IA a été utilisée. Toutefois, si vous voulez en être sûr, vous devriez absolument choisir le paramètre « off ».
Ce rapport intervient alors que Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
Elle est surprenante également car Copilot s'est transformé en désastre pour Microsoft. De la retraite discrète de Copilot sur Windows 11 à la menace d'un procès fleuve contre OpenAI et Amazon, Microsoft a traversé une période révélatrice de ses contradictions profondes fin mars 2026. D'un côté, l'entreprise admet avoir trop poussé l'IA dans la gorge de ses utilisateurs et entreprend de dégraisser Windows 11. De l'autre, elle agite l'arme juridique pour protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir. Par ailleurs, sur le marché des outils de développement, les développeurs lui préfèrent massivement la concurrence. Et dans les couloirs de Redmond même, les ingénieurs de Microsoft sont encouragés à utiliser Claude Code d'Anthropic, l'outil concurrent, pour faire leur travail. Copilot s'effondre sur tous les fronts à la fois.
Source : Pull request pour VS Code
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