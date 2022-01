Les investisseurs cherchaient à obtenir l'assurance que l'activité de cloud computing pour les entreprises était toujours en forte croissance et ils l'ont obtenu de Microsoft.", a déclaré Brent Thill, analyste chez Jefferies. "."M. Thill a déclaré que les prévisions de Microsoft selon lesquelles les revenus d'Azure seraient en hausse par rapport au trimestre précédent constituaient une garantie solide de la demande en matière de cloud computing.Microsoft prévoit un chiffre d'affaires de 18,75 à 19 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, grâce à la "forte croissance" de sa plate-forme Azure. Ce chiffre est à comparer avec le consensus de Wall Street qui prévoyait 18,15 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.M. Thill a déclaré que la forte dynamique de l'informatique en cloud computing dont bénéficie Microsoft se reflétera probablement aussi dans les prochains résultats de ses rivaux Amazon et Google.L'unité More Computing prévoit un chiffre d'affaires de 14,15 à 14,45 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur à l'objectif de 13,88 milliards de dollars fixé par Wall Street, et un chiffre d'affaires de 15,6 à 15,85 milliards de dollars pour Productivity and Business Processes, contre un objectif consensuel de 15,72 milliards de dollars.Les marges d'exploitation pour l'ensemble de l'année devraient être en légère hausse par rapport à l'année précédente.Le chiffre d'affaires total de Microsoft pour le deuxième trimestre a dépassé les attentes, mais la croissance de 46 % du chiffre d'affaires d'Azure n'a été que conforme aux attentes des analystes, telles que compilées par Visible Alpha. La croissance d'Azure a montré une baisse constante par rapport à l'exercice 2020, où la croissance était de l'ordre de 60 %.Microsoft est devenue l'une des entreprises les plus précieuses au monde en misant fortement sur les logiciels et services d'entreprise, en particulier ses services de cloud computing et le déplacement sur le web de son logiciel de messagerie et de calendrier Outlook, connu sous le nom d'Office 365, qui a bénéficié du passage au travail et à l'apprentissage à domicile pendant la pandémie. La demande de services en nuage de Microsoft et de ses rivaux Amazon.com et Alphabet a également profité du passage à l'Internet alimenté par la pandémie.Le chiffre d'affaires du segment le plus important de Microsoft, qui offre des services en nuage et comprend Azure, son offre phare en la matière, a augmenté de 26 %, tandis que l'activité qui abrite ses services Office 365 a augmenté de 19 % au cours du trimestre.Le bénéfice net est passé à 18,77 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action, contre 15,46 milliards de dollars, soit 2,03 dollars par action, un an plus tôt.La société a déclaré que le chiffre d'affaires a atteint 51,73 milliards de dollars au cours des trois mois clos le 31 décembre, contre 43,08 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes avaient prévu en moyenne un chiffre d'affaires de 50,88 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.Les investisseurs se concentrent également sur le projet d'acquisition d'Activision Blizzard Inc par Microsoft pour un montant de 69 milliards de dollars, annoncé le 18 janvier dernier. Elle élargit également les efforts de l'entreprise dans ce que l'on appelle le métavers, ou la fusion des mondes en ligne et hors ligne, qui aura des applications pour les entreprises et les consommateurs.Microsoft a déclaré que l'accord avec Activision Blizzard contribuerait à stimuler les revenus du contenu et des services Xbox. La croissance a fortement chuté depuis le sommet atteint au quatrième trimestre de l'exercice 2020, lorsque le contenu et les services Xbox ont augmenté de 65 %. Au cours du dernier trimestre, les revenus ont augmenté de 10 %, alors qu'au trimestre précédent, ils avaient augmenté de 40 %.", a déclaré Brett Iversen, directeur général des relations avec les investisseurs chez Microsoft, en faisant référence à l'accord avec Activision.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?