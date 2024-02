Principes d'accès à l'IA de Microsoft : Engagements pour promouvoir l'innovation et la concurrence

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère fondée sur l'intelligence artificielle, nous pensons que c'est le meilleur moment pour formuler des principes qui régiront la manière dont nous exploiterons notre infrastructure de centres de données d'IA et d'autres actifs d'IA importants dans le monde entier. Nous annonçons et publions ces principes - nos "principes d'accès à l'IA" - aujourd'hui au Mobile World Congress de Barcelone, en partie pour répondre au rôle et à la responsabilité croissants de Microsoft en tant qu'innovateur en matière d'IA et leader du marché.

Je n'oublierai jamais la réaction d'un commissaire de la FTC qui est venu me voir à la fin du discours que j'avais prononcé à Washington, D.C., pour lancer ces principes. Il m'a dit : "Si vous aviez fait cela il y a dix ans, je pense que vous auriez probablement évité beaucoup de problèmes".



Je n'oublierai jamais la réaction d'un commissaire de la FTC qui est venu me voir à la fin du discours que j'avais prononcé à Washington, D.C., pour lancer ces principes. Il m'a dit : "Si vous aviez fait cela il y a dix ans, je pense que vous auriez probablement évité beaucoup de problèmes".

Près de vingt ans se sont écoulés depuis ce moment, et le monde de la technologie et l'ère de l'IA dans laquelle nous entrons sont radicalement différents. À l'époque, Windows était la plateforme informatique du moment. Aujourd'hui, les plateformes mobiles sont la porte d'entrée la plus populaire pour les consommateurs, et les progrès exponentiels de l'IA générative entraînent un changement tectonique dans les marchés numériques et au-delà. Mais la réaction du commissaire de la FTC contient une sagesse qui a résisté à l'épreuve du temps : En tant qu'entreprise informatique de premier plan, nous réalisons notre meilleur travail lorsque nous gouvernons nos activités d'une manière fondée sur des principes qui offrent de vastes opportunités aux autres.

Je suis optimiste et pense que les changements induits par la nouvelle ère de l'IA s'étendront à l'industrie technologique elle-même. Après tout, combien de lecteurs avaient, il y a deux ans, entendu parler d'OpenAI et de nombreux autres nouveaux venus dans le domaine de l'IA, comme Anthropic, Cohere, Aleph Alpha et Mistral AI ? En outre, Microsoft, ainsi que d'autres grandes entreprises technologiques, sont en train de pivoter de manière dynamique pour s'adapter à l'ère de l'IA. La pression concurrentielle est féroce et le rythme de l'innovation est vertigineux. En tant que fournisseur de cloud de premier plan et innovateur dans les modèles d'IA, nous sommes conscients de notre rôle et de nos responsabilités dans l'évolution de l'ère de l'IA, grâce à notre partenariat avec OpenAI.



Je suis optimiste et pense que les changements induits par la nouvelle ère de l'IA s'étendront à l'industrie technologique elle-même. Après tout, combien de lecteurs avaient, il y a deux ans, entendu parler d'OpenAI et de nombreux autres nouveaux venus dans le domaine de l'IA, comme Anthropic, Cohere, Aleph Alpha et Mistral AI ? En outre, Microsoft, ainsi que d'autres grandes entreprises technologiques, sont en train de pivoter de manière dynamique pour s'adapter à l'ère de l'IA. La pression concurrentielle est féroce et le rythme de l'innovation est vertigineux. En tant que fournisseur de cloud de premier plan et innovateur dans les modèles d'IA, nous sommes conscients de notre rôle et de nos responsabilités dans l'évolution de l'ère de l'IA, grâce à notre partenariat avec OpenAI.

Au cours de la dernière décennie, nous avons généralement trouvé utile de définir les principes - en fait, les objectifs qui guident notre réflexion et nos actions lorsque nous naviguons dans un sujet complexe. Nous appliquons ensuite ces principes en formulant les principes que nous appliquerons lorsque nous prendrons les décisions nécessaires pour régir le développement et l'utilisation de la technologie.

Microsoft : Fondements des principes d'accès à l'IA

Premièrement, Microsoft prend la responsabilité de favoriser l'innovation et d'encourager la concurrence.



Nous pensons que l'IA est une technologie fondamentale dotée d'une capacité de transformation qui permet de résoudre des problèmes sociétaux, d'améliorer la productivité humaine et de rendre les entreprises et les pays plus compétitifs. Comme pour les technologies à usage général antérieures, de la presse à imprimer à l'électricité, en passant par les chemins de fer et l'internet lui-même, l'ère de l'IA ne repose pas sur un seul composant ou progrès technologique. Il nous incombe de contribuer à stimuler l'innovation et la concurrence dans la nouvelle économie de l'IA qui émerge rapidement.





On peut voir ici la pile technologique qui définit la nouvelle ère de l'IA. Alors qu'une entreprise produit et fournit actuellement la plupart des GPU utilisés pour l'IA, le nombre de participants augmente au fur et à mesure que l'on s'élève dans la pile. Et chaque couche permet et facilite l'innovation et la concurrence dans les couches supérieures. À bien des égards, pour réussir, les participants à chaque couche de la pile technologique doivent avancer ensemble. Cela signifie, selon Microsoft, qu'ils doivent rester concentrés non seulement sur sa propre réussite, mais aussi sur la réussite des autres.





Deuxièmement, les responsabilités commencent par le respect des obligations légales.



Si les principes que nous lançons aujourd'hui représentent une initiative d'autorégulation, ils ne doivent en aucun cas suggérer un manque de respect pour l'État de droit ou le rôle des régulateurs. Nous sommes pleinement conscients que les législateurs, les autorités de la concurrence, les régulateurs, les responsables de l'application des lois et les juges continueront à faire évoluer les règles de la concurrence et les autres lois et règlements relatifs à l'IA. Il devrait en être ainsi.

Nous prenons ces obligations au sérieux.



Troisièmement, promouvoir un large éventail de partenariats dans le domaine de l'IA.



Aujourd'hui, une seule entreprise est intégrée verticalement de manière à inclure toutes les couches de l'IA, depuis les puces jusqu'à un magasin d'applications mobiles florissant. Comme cela a été souligné lors d'une récente réunion de dirigeants du secteur technologique et de responsables gouvernementaux, " les autres, y compris Microsoft, vivent dans le pays des partenariats ".



Les gens bénéficient aujourd'hui des avancées en matière d'IA que le partenariat entre OpenAI et Microsoft a créées. Depuis 2019, Microsoft collabore avec OpenAI à la recherche et au développement des modèles d'IA générative d'OpenAI, en mettant au point les superordinateurs uniques nécessaires à l'entraînement de ces modèles. La technologie révolutionnaire issue de ce partenariat a déclenché une vague d'innovation dans l'ensemble du secteur. Au cours des cinq dernières années, OpenAI est devenue un nouveau concurrent important dans le secteur technologique. Elle a élargi son champ d'action, commercialisant ses technologies avec le lancement de ChatGPT et du GPT Store, et mettant ses modèles à la disposition de développeurs tiers pour une utilisation commerciale.



L'innovation et la concurrence nécessiteront un large éventail de soutiens similaires pour les modèles d'IA propriétaires et open-source, petits et grands, y compris le type de partenariat que nous annonçons aujourd'hui avec Mistral AI, le principal développeur d'IA open-source basé en France. Nous avons également investi dans un large éventail d'autres start-ups spécialisées dans l'IA générative. Dans certains cas, ces investissements ont fourni des fonds d'amorçage pour financer les opérations quotidiennes. Dans d'autres cas, ces investissements ont été davantage axés sur le paiement des dépenses liées à l'utilisation de l'infrastructure informatique nécessaire pour former et déployer des modèles et des applications d'IA générative. Nous sommes déterminés à établir des partenariats efficaces avec les acteurs du marché dans le monde entier, de manière à accélérer les innovations locales en matière d'IA.



Quatrièmement, un engagement en faveur du partenariat qui s'étend aux clients, aux communautés et aux pays.



Plus que pour les générations précédentes de technologie numérique, nos investissements dans l'IA et les centres de données doivent soutenir les forces concurrentielles des clients et des économies nationales et répondre à de vastes besoins sociétaux. Cela a été au cœur des investissements de plusieurs milliards de dollars que nous avons récemment annoncés en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Nous devons constamment garder à l'esprit les besoins de la communauté que les progrès de l'IA doivent soutenir, et nous devons poursuivre un esprit de partenariat non seulement avec d'autres acteurs de notre industrie, mais aussi avec les clients, les gouvernements et la société civile. Nous construisons l'infrastructure qui soutiendra l'économie de l'IA, et nous avons besoin que les opportunités offertes par cette infrastructure soient largement disponibles.

Cinquièmement, Microsoft veut être proactifs et constructifs.



Nous devons être proactifs et constructifs, dans le cadre du processus, en travaillant avec les gouvernements et le secteur des technologies de l'information à la conception et à la publication de nouvelles versions de l'infrastructure et des plateformes d'IA. Nous pensons qu'il est essentiel que les entreprises et les régulateurs s'engagent dans un dialogue ouvert, dans le but de résoudre les problèmes le plus rapidement possible - idéalement, alors qu'un nouveau produit est encore en cours de développement. Pour notre part, nous comprenons que Microsoft doit répondre pleinement et coopérer aux demandes des régulateurs afin de pouvoir discuter en connaissance de cause avec eux des vertus des différentes approches. Nous devons être à l'écoute et résoudre les problèmes de manière constructive afin de faire le tri entre les questions qui nous préoccupent et d'identifier les étapes et les solutions pratiques avant qu'un nouveau produit ne soit achevé et lancé.

Microsoft : Principes d'accès à l'IA

Nous nous engageons à favoriser l'innovation en matière d'IA et à encourager la concurrence en rendant notre infrastructure, nos plateformes, nos outils et nos services de cloud computing et d'IA largement disponibles et accessibles aux développeurs de logiciels du monde entier. Nous voulons que Microsoft Azure soit le meilleur endroit pour les développeurs pour former, construire et déployer des modèles d'IA et pour utiliser ces modèles en toute sécurité dans des applications et des solutions.

1. Au fur et à mesure que Microsoft augmente la capacité des puces, ils développeront l'infrastructure d'IA en nuage de Microsoft pour permettre la formation et le déploiement de plus de modèles de base, à la fois propriétaires et open source, et de grande et petite taille



Son partenariat avec OpenAI soutient la formation de la prochaine génération de modèles OpenAI et permet de plus en plus aux clients d'accéder et d'utiliser ces modèles et les applications CoPilot de Microsoft dans des centres de données locaux. Parallèlement, Microsoft s'engagent à soutenir d'autres développeurs, à former et à déployer des modèles d'IA propriétaires et open-source, qu'ils soient petits ou grands.



L'annonce faite avec Mistral AI marque le début d'une nouvelle génération de soutien de Microsoft au développement technologique en Europe. Elle permet à Mistral AI d'accélérer le développement et le déploiement de sa nouvelle génération de grands modèles de langage (LLM) en accédant à l'infrastructure d'IA de pointe d'Azure. Il met également à la disposition des clients le déploiement des modèles haut de gamme de Mistral AI par le biais de l'offre Models-as-a-Service (MaaS) sur Microsoft Azure, que les développeurs de modèles peuvent utiliser pour publier et monétiser leurs modèles d'IA. En fournissant une plateforme unifiée pour la gestion des modèles d'IA, Microsoft vise à abaisser les barrières et les coûts du développement de modèles d'IA dans le monde entier, tant pour le développement open source que pour le développement propriétaire. Outre Mistral AI, ce service héberge déjà plus de 1 600 modèles open source et propriétaires d'entreprises et d'organisations telles que Meta, Nvidia, Deci et Hugging Face, et d'autres modèles seront bientôt proposés par Cohere et G42.



2. Microsoft met les modèles d'IA et les outils de développement à la disposition des développeurs d'applications logicielles du monde entier, afin que chaque pays puisse construire sa propre économie de l'IA.



Comme le montrent Copilots de Microsoft et ChatGPT d'OpenAI, le monde bénéficie rapidement de l'utilisation d'une nouvelle génération d'applications logicielles qui accèdent à la puissance des modèles d'IA et l'utilisent. Mais ces applications ne représenteront qu'un petit pourcentage des applications alimentées par l'IA dont le monde aura besoin et qu'il créera. C'est pourquoi Microsoft s'engage à prendre des mesures continues et innovantes pour mettre les modèles d'IA qu'ils hébergent et les outils de développement qu'ils créent à la disposition des développeurs d'applications logicielles d'IA du monde entier, selon des modalités conformes aux principes de l'IA responsable.



Cela inclut le service Azure OpenAI, qui permet aux développeurs de logiciels travaillant dans des start-ups, des entreprises informatiques établies et des départements informatiques internes de créer des applications logicielles qui font appel aux modèles les plus puissants d'OpenAI et les utilisent. Ce service s'étend à l'utilisation d'autres modèles d'IA open source et propriétaires d'autres entreprises, dont Mistral AI, Meta et d'autres.



Avec Azure Machine Learning, les développeurs peuvent facilement accéder à des modèles pré-entraînés de pointe et les personnaliser avec leurs propres données et paramètres, à l'aide d'une interface simple de type glisser-déposer ou de carnets de notes basés sur le code. Cela aide les entreprises, les gouvernements et les organisations à but non lucratif à créer des applications d'IA qui les aident à atteindre leurs objectifs et à résoudre leurs problèmes, tels que l'amélioration du service à la clientèle, le renforcement de la sécurité publique ou la promotion du bien social. Cela permet de démocratiser rapidement l'IA et de favoriser une culture d'innovation et de collaboration encore plus large parmi les développeurs.

Nous comprenons que l'innovation et la concurrence dans le domaine de l'IA nécessitent un choix et une utilisation équitable. Nous nous engageons à fournir aux organisations, aux développeurs d'IA et aux scientifiques des données la flexibilité nécessaire pour choisir les modèles d'IA à utiliser, quel que soit l'endroit où ils construisent des solutions. Pour les développeurs qui choisissent d'utiliser Microsoft Azure, nous voulons nous assurer qu'ils sont convaincus que nous ne ferons pas basculer les règles du jeu à notre avantage.

3. Microsoft mettra à disposition des API publiques pour permettre aux développeurs d'accéder aux modèles d'IA hébergés sur Microsoft Azure et de les utiliser.



Les modèles d'IA hébergés sur Azure, y compris le service Microsoft Azure OpenAI API, sont tous accessibles via des API publiques. Microsoft publie sur son site web une documentation expliquant comment les développeurs peuvent appeler ces API et utiliser les modèles sous-jacents. Cela permet à toute application, qu'elle soit construite et déployée sur Azure ou sur d'autres clouds privés et publics, d'appeler ces API et d'accéder aux modèles sous-jacents.

4. Microsoft soutient une API publique commune pour permettre aux opérateurs de réseaux de soutenir les développeurs de logiciels.





Les modèles d'IA hébergés sur Azure, y compris le service Microsoft Azure OpenAI API, sont tous accessibles via des API publiques. Microsoft publie sur son site web une documentation expliquant comment les développeurs peuvent appeler ces API et utiliser les modèles sous-jacents. Cela permet à toute application, qu'elle soit construite et déployée sur Azure ou sur d'autres clouds privés et publics, d'appeler ces API et d'accéder aux modèles sous-jacents. 4. Microsoft soutient une API publique commune pour permettre aux opérateurs de réseaux de soutenir les développeurs de logiciels.



Les opérateurs de réseaux jouent un rôle essentiel dans l'accélération de la transformation de l'IA des clients du monde entier, y compris pour de nombreux gouvernements nationaux et régionaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Microsoft soutient une API publique commune par le biais de l'initiative Open Gateway menée par l'association GSM, qui fait progresser l'innovation dans l'écosystème mobile. L'initiative aligne tous les opérateurs sur une API commune pour exposer les capacités avancées fournies par leurs réseaux, y compris l'authentification, la localisation et la qualité de service. Il s'agit d'une étape indispensable pour permettre aux opérateurs de réseaux d'offrir leurs capacités avancées à une nouvelle génération de développeurs de logiciels basés sur l'IA. Microsoft croit au potentiel de cette initiative depuis sa création à la GSMA, et ils se sont associés à des opérateurs du monde entier pour l'aider à se concrétiser.



Aujourd'hui, au Mobile World Congress, nous lançons l'avant-première publique d'Azure Programmable Connectivity (APC). Il s'agit d'un service de premier ordre dans Azure, complètement intégré au reste de nos services, qui fournit un accès transparent à Open Gateway pour les développeurs. Cela signifie que les développeurs de logiciels peuvent utiliser les capacités fournies par le réseau d'opérateurs directement à partir d'Azure, comme n'importe quel autre service, sans nécessiter de travail spécifique pour chaque opérateur.

5. Les développeurs peuvent choisir comment distribuer et vendre leurs modèles, outils et applications d'IA pour le déploiement et l'utilisation sur Microsoft Azure, que ce soit via Azure Marketplace ou directement aux clients.



Nous nous engageons à maintenir Microsoft Azure en tant que plateforme cloud ouverte, tout comme Windows l'a été pendant des décennies et continue de l'être. Cela signifie notamment que les développeurs doivent pouvoir choisir la manière dont ils souhaitent distribuer et vendre leurs logiciels d'intelligence artificielle aux clients pour qu'ils les déploient et les utilisent sur Microsoft Azure. Nous proposons une place de marché sur Azure par l'intermédiaire de laquelle les développeurs peuvent répertorier et vendre leurs logiciels d'IA aux clients Azure dans le cadre de divers modèles commerciaux pris en charge.





6. Microsoft respecte les besoins des développeurs en veillant à ne pas utiliser d'informations ou de données non publiques issues de la formation, de la construction, du déploiement ou de l'utilisation des modèles d'IA des développeurs dans Microsoft Azure pour faire concurrence à ces modèles.



Nous pensons que la confiance est essentielle au succès de

7. Microsoft permet aux clients qui utilisent Microsoft Azure de passer à un autre fournisseur de cloud en leur permettant d'exporter et de transférer facilement leurs données



Nous savons que les clients peuvent utiliser et utilisent plusieurs fournisseurs de cloud pour répondre à leurs besoins en matière d'IA et d'informatique. Et nous comprenons que les données que nos clients stockent sur Microsoft Azure sont leurs données. Nous nous engageons donc à permettre à nos clients d'exporter et de transférer facilement leurs données s'ils décident de passer à un autre fournisseur de cloud. Nous sommes conscients que différents pays envisagent ou ont adopté des lois limitant la mesure dans laquelle nous pouvons répercuter les coûts d'une telle exportation et d'un tel transfert. Nous nous conformerons à ces lois. Nous savons que les clients peuvent utiliser et utilisent plusieurs fournisseurs de cloud pour répondre à leurs besoins en matière d'IA et d'informatique. Et nous comprenons que les données que nos clients stockent sur Microsoft Azure sont leurs données. Nous nous engageons donc à permettre à nos clients d'exporter et de transférer facilement leurs données s'ils décident de passer à un autre fournisseur de cloud. Nous sommes conscients que différents pays envisagent ou ont adopté des lois limitant la mesure dans laquelle nous pouvons répercuter les coûts d'une telle exportation et d'un tel transfert. Nous nous conformerons à ces lois.

8. Microsoft répondra aux besoins physiques et de cybersécurité de tous les modèles et applications d'IA qui s'exécutent dans ses centres de données d'IA



Nous nous engageons à préserver la sécurité physique de nos centres de données d'IA, car ils hébergent l'infrastructure et les données qui alimentent les solutions d'IA. Nous nous engageons à préserver la sécurité physique de nos centres de données d'IA, car ils hébergent l'infrastructure et les données qui alimentent les solutions d'IA.



Le personnel de nos centres de données est formé et certifié aux meilleures pratiques en matière de sécurité et est tenu d'adhérer à un code de conduite qui respecte la vie privée et la confidentialité des données de nos clients. Le personnel de nos centres de données est formé et certifié aux meilleures pratiques en matière de sécurité et est tenu d'adhérer à un code de conduite qui respecte la vie privée et la confidentialité des données de nos clients.



Nous utilisons des mécanismes de cryptage, d'authentification et d'autorisation de pointe pour protéger les données en transit et au repos, ainsi que l'intégrité et la confidentialité des modèles et applications d'IA. Nous utilisons également l'IA pour renforcer nos capacités en matière de cybersécurité, notamment pour détecter et atténuer les cyberattaques, identifier et résoudre les vulnérabilités, et améliorer notre posture de sécurité et notre résilience. Nous utilisons des mécanismes de cryptage, d'authentification et d'autorisation de pointe pour protéger les données en transit et au repos, ainsi que l'intégrité et la confidentialité des modèles et applications d'IA. Nous utilisons également l'IA pour renforcer nos capacités en matière de cybersécurité, notamment pour détecter et atténuer les cyberattaques, identifier et résoudre les vulnérabilités, et améliorer notre posture de sécurité et notre résilience.





9. Microsoft appliquera une norme stricte en matière d'IA responsable afin de maintenir les personnes au centre des décisions de conception de l'IA et de respecter les valeurs durables, notamment l'équité, la fiabilité et la sécurité, la protection de la vie privée et la sécurité, l'inclusion, la transparence et la responsabilité.



L'IA devenant de plus en plus omniprésente et influente, nous reconnaissons la nécessité de veiller à ce que notre technologie soit développée et déployée d'une manière éthique, digne de confiance et alignée sur les valeurs humaines. C'est pourquoi nous avons créé la norme Microsoft Responsible AI Standard, un cadre complet qui guide nos équipes sur la manière de construire et d'utiliser l'IA de manière responsable. L'IA devenant de plus en plus omniprésente et influente, nous reconnaissons la nécessité de veiller à ce que notre technologie soit développée et déployée d'une manière éthique, digne de confiance et alignée sur les valeurs humaines. C'est pourquoi nous avons créé la norme Microsoft Responsible AI Standard, un cadre complet qui guide nos équipes sur la manière de construire et d'utiliser l'IA de manière responsable.





10. Microsoft investira dans des initiatives visant à diffuser largement les compétences en matière d'IA dans le monde entier



Nous reconnaissons que les pays ont besoin de plus que des puces d'IA et des centres de données avancés pour maintenir leur avantage concurrentiel et débloquer la croissance économique. L'IA modifie les emplois et la façon dont les gens travaillent, exigeant d'eux qu'ils maîtrisent de nouvelles compétences pour faire progresser leur carrière. C'est pourquoi nous nous engageons à combiner les capacités d'infrastructure de l'IA avec les capacités de qualification de l'IA, en associant les deux pour faire progresser l'innovation. Nous reconnaissons que les pays ont besoin de plus que des puces d'IA et des centres de données avancés pour maintenir leur avantage concurrentiel et débloquer la croissance économique. L'IA modifie les emplois et la façon dont les gens travaillent, exigeant d'eux qu'ils maîtrisent de nouvelles compétences pour faire progresser leur carrière. C'est pourquoi nous nous engageons à combiner les capacités d'infrastructure de l'IA avec les capacités de qualification de l'IA, en associant les deux pour faire progresser l'innovation.



En règle générale, nos programmes de formation font appel à un réseau professionnel de partenaires de services de formation certifiés par Microsoft et à de multiples partenaires industriels, universités et organisations à but non lucratif. De plus en plus, nous constatons que les grands employeurs souhaitent lancer de nouveaux programmes de formation à l'IA pour leurs employés, et nous travaillons activement avec eux pour fournir du matériel pédagogique et soutenir ces efforts. En règle générale, nos programmes de formation font appel à un réseau professionnel de partenaires de services de formation certifiés par Microsoft et à de multiples partenaires industriels, universités et organisations à but non lucratif. De plus en plus, nous constatons que les grands employeurs souhaitent lancer de nouveaux programmes de formation à l'IA pour leurs employés, et nous travaillons activement avec eux pour fournir du matériel pédagogique et soutenir ces efforts.



Nous avons appris que les institutions et associations gouvernementales peuvent généralement mettre en place des programmes de compétences en matière d'IA à grande échelle. Aux niveaux national et régional, les agences gouvernementales pour l'emploi et l'éducation disposent du personnel, des programmes et de l'expertise nécessaires pour atteindre des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Nous nous engageons à collaborer avec ces organismes et à les soutenir dans leurs efforts. Nous avons appris que les institutions et associations gouvernementales peuvent généralement mettre en place des programmes de compétences en matière d'IA à grande échelle. Aux niveaux national et régional, les agences gouvernementales pour l'emploi et l'éducation disposent du personnel, des programmes et de l'expertise nécessaires pour atteindre des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Nous nous engageons à collaborer avec ces organismes et à les soutenir dans leurs efforts.





11. Microsoft gére ses centres de données d'IA dans le respect de l'environnement et utilise l'IA pour faire progresser les besoins en matière de durabilité environnementale.



En 2020, Microsoft s'est fixé des objectifs ambitieux : être neutre en carbone, positif en eau et ne produire aucun déchet d'ici à 2030. Microsoft reconnait que ses centres de données jouent un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs. Le fait d'être responsable et durable dès la conception a également conduits Microsoft à adopter une approche de précurseur, en réalisant des investissements à long terme afin de fournir autant ou plus d'électricité sans carbone qu'ils n'en consommeront sur les réseaux où ils construisent des centres de données et où ils exercent ses activités.



Nous appliquons une approche globale aux émissions du champ d'application 3 liées à nos investissements dans l'infrastructure de l'IA, depuis la construction de nos centres de données jusqu'à l'engagement de notre chaîne d'approvisionnement. Il s'agit notamment de soutenir l'innovation pour réduire le carbone incorporé dans notre chaîne d'approvisionnement et de faire progresser nos objectifs d'eau positive et de zéro déchet dans l'ensemble de nos opérations. Nous appliquons une approche globale aux émissions du champ d'application 3 liées à nos investissements dans l'infrastructure de l'IA, depuis la construction de nos centres de données jusqu'à l'engagement de notre chaîne d'approvisionnement. Il s'agit notamment de soutenir l'innovation pour réduire le carbone incorporé dans notre chaîne d'approvisionnement et de faire progresser nos objectifs d'eau positive et de zéro déchet dans l'ensemble de nos opérations.

Nous savons que les principes qui régissent notre approche ne sont qu'une première étape. Nous nous attendons à devoir faire évoluer ces principes et notre approche au fur et à mesure que la technologie et l'industrie de l'IA progressent et que la législation et les réglementations applicables changent. Nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue avec les nombreuses parties prenantes qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la construction de la nouvelle économie de l'IA. Si l'expérience nous enseigne quelque chose, c'est que nous devrons tous réussir ensemble. Nous savons que les principes qui régissent notre approche ne sont qu'une première étape. Nous nous attendons à devoir faire évoluer ces principes et notre approche au fur et à mesure que la technologie et l'industrie de l'IA progressent et que la législation et les réglementations applicables changent. Nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue avec les nombreuses parties prenantes qui jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la construction de la nouvelle économie de l'IA. Si l'expérience nous enseigne quelque chose, c'est que nous devrons tous réussir ensemble.

