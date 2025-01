Microsoft Corporation est un conglomérat technologique multinational américain dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington. Fondée en 1975, l'entreprise a exercé une grande influence sur l'essor des ordinateurs personnels grâce à des logiciels tels que Windows, et s'est depuis étendue aux services Internet, à l'informatique en nuage, aux jeux vidéo et à d'autres domaines. Microsoft est considéré comme le plus grand fabricant de logiciels, l'une des entreprises publiques américaines les plus valorisées au niveau mondial.Récemment, Microsoft a annoncé que son activité et ses services d'IA ont contribué à générer des revenus de 13 milliards de dollars par an, bien plus élevé que ce qui avait été prévu précédemment. Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2025, le géant de la technologie a déclaré avoir généré 69,6 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, soit un bond de 12 % par rapport à l'année dernière. Le bénéfice net a également connu une forte hausse, augmentant de 10 % en glissement annuel pour atteindre 24,1 milliards de dollars. L'entreprise a toutefois fait état de prévisions plus faibles que prévu pour son activité d'informatique dématérialisée.Le PDG de l'entreprise, Satya Nadella, a déclaré dans un communiqué : "Cela dit, les perspectives de Microsoft pour son activité d'informatique en nuage n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a fait chuter son action de 4,5 % dans les échanges après les heures de bourse. Les investisseurs s'inquiètent des dépenses élevées, des revenus incertains de l'IA et de la concurrence croissante de modèles d'IA moins chers en provenance de Chine, comme DeepSeek.Microsoft a été la première grande entreprise de cloud computing à publier ses résultats depuis que le modèle d'IA chinois a fait la une des journaux, et son action a été touchée, chutant d'environ 5 % dans les échanges après les heures de bureau.Bien que l'activité Azure et les services cloud de la société basée à Redmond aient augmenté de 31 % d'une année sur l'autre, la croissance a été plus lente que celle de 33 % enregistrée au cours du trimestre précédent.Nadella a déclaré aux investisseurs lors d'un appel téléphonique : "En ce qui concerne les jeux, Microsoft a enregistré une baisse de 7 % de son chiffre d'affaires, les ventes de matériel Xbox ayant chuté de 29 %. L'entreprise s'est détournée d'une approche axée sur le matériel, en diffusant des messages tels que la campagne "This is an Xbox" et en étendant les titres des Xbox Game Studios à d'autres plateformes. Ce changement de stratégie pourrait jouer un rôle dans cette baisse.Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a rassuré les investisseurs en indiquant que l'entreprise prévoyait d'augmenter ses dépenses d'investissement au cours du prochain exercice, mais à un rythme plus modéré.Fait intéressant, Microsoft a également augmenté les prix des abonnements de sa suite bureautique Office (Microsoft 365) pour la première fois en douze ans. La société justifie ces augmentations de prix par l'intégration de l'assistant d'IA Copilot dans Microsoft 365. Ces augmentations correspondent à une hausse d'environ 43 % pour l'abonnement Microsoft 365 Personnel et de 30 % pour l'abonnement Microsoft 365 Famille.Mais cette décision a suscité de vives tensions avec les consommateurs, car beaucoup ne veulent pas de ces nouvelles fonctions d'IA. Les utilisateurs de longue date de Microsoft 365 considèrent cette politique comme un manque de reconnaissance de leur fidélité.Selon vous, quelles seraient les raisons crédibles ou pertinentes de ces résultats ?Quel est votre avis sur le sujet ?