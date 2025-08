Microsoft devient la deuxième entreprise à dépasser les 4 000 milliards de dollars de valeur boursière, cette hausse fait suite à l'annonce d'investissements dans l'IA et le licenciement des milliers d'employés.



Le 9 juillet 2025, Nvidia a brièvement atteint une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars , devenant ainsi la première entreprise publique au monde à franchir cette étape et consolidant sa position parmi les valeurs les plus prisées de Wall Street. Les actions du principal concepteur de puces ont augmenté de 2,5 % pour atteindre un niveau record de 164 dollars, profitant de la hausse continue de la demande de technologies d'IA.Récemment, Microsoft est devenu la deuxième entreprise à dépasser les 4 000 milliards de dollars de valeur boursière, après le géant de l'intelligence artificielle (IA) Nvidia. Microsoft, qui est cotée sous le symbole « MSFT », continue de progresser et le 31 juillet, elle affiche une hausse de 4,6 % par rapport à l'ouverture du marché. Cette hausse fait suite à l'annonce d'investissements dans l'IA après que l'entreprise ait licencié des milliers d'employés.En 2025, Microsoft se positionne comme l’un des leaders mondiaux de l’intelligence artificielle, aussi bien sur le plan technologique qu’économique. Mais derrière les annonces triomphales de gains de productivité et d’optimisation des processus, une autre réalité émerge : celle de milliers d’emplois supprimés. Alors que la firme vante plus de 500 millions de dollars d’économies annuelles grâce à l’IA , elle procède parallèlement à des vagues de licenciements massives qui alimentent un débat croissant sur les véritables conséquences de l'automatisation à grande échelle.Le géant technologique a déclaré qu'il allait consacrer 30 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour le premier trimestre de l'exercice fiscal en cours afin de répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle (IA). Microsoft a également annoncé une forte augmentation des ventes de son activité de cloud computing Azure. "", a déclaré Gerrit Smit, gestionnaire de portefeuille principal du Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund.Microsoft, dont le siège social est situé à Redmond, dans l'État de Washington, a franchi pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars en avril 2019. Son passage à 3 000 milliards de dollars a été plus mesuré que celui des géants technologiques Nvidia et Apple, le leader de l'IA Nvidia ayant triplé sa valeur en à peine un an et franchi le cap des 4 000 milliards de dollars avant toute autre entreprise le 9 juillet. Dans son rapport sur les résultats, le chiffre d'affaires a dépassé les 76,4 milliards de dollars.", a déclaré l'analyste Dan Ives. Le pari de plusieurs milliards de dollars de Microsoft sur OpenAI s'avère être un véritable tournant, alimentant ses offres Office Suite et Azure avec une IA de pointe et faisant plus que doubler la valeur de son action depuis le lancement de ChatGPT fin 2022.Ses prévisions de dépenses d'investissement, les plus importantes jamais enregistrées pour un seul trimestre, lui permettent d'être en bonne voie pour dépasser ses concurrents au cours de l'année prochaine. "", a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft, dans un communiqué.Cependant, la forte hausse de la valeur boursière de Microsoft est éclipsée par une vague de licenciements chez le géant technologique. Au début du mois, l'entreprise a licencié 9 000 personnes, soit 4 % de ses effectifs mondiaux , tout en doublant ses investissements dans l'IA. Microsoft explique que ces licenciements visent à rationaliser les processus et à réduire les niveaux hiérarchiques. Mais en coulisses, les employés racontent une tout autre histoire : l'entreprise chercherait à remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA.La hausse de la valeur boursière est une situation partagée. Récemment, les avancées dans les négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux avant la date limite du 1er août fixée par le président américain Donald Trump ont stimulé les actions, propulsant le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux records.Meta Platforms a également doublé la mise sur ses ambitions en matière d'IA, prévoyant un chiffre d'affaires au troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street, l'intelligence artificielle ayant dynamisé son activité principale, la publicité. Le géant des médias sociaux a augmenté la partie inférieure de ses dépenses d'investissement annuelles de 2 milliards de dollars, quelques jours seulement après qu'Alphabet ait pris une mesure similaire, signe que la course de la Silicon Valley pour dominer le domaine de l'intelligence artificielle ne fait que s'accélérer.Pensez-vous que cette hausse de la valeur boursière est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?