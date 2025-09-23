Microsoft présente la nouvelle application GitHub pour Teams, conçue pour traduire les conversations en code et pour rationaliser les flux de travail de développement directement dans les canaux Teams

Microsoft a présenté une nouvelle version de l'application GitHub pour Teams qui intègre GitHub Copilot directement dans les conversations Teams. Cette version préliminaire est axée sur l'agent de codage Copilot alimenté par l'intelligence artificielle (IA) pour traduire les conversations en code et en pull requests, permettant ainsi aux équipes de développement d'automatiser les tâches, de rationaliser les workflows et de maintenir les politiques existantes en matière de référentiel et d'organisation.
GitHub est une plateforme propriétaire qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour fournir un contrôle de version distribué et GitHub fournit lui-même un contrôle d'accès, un suivi des bogues, des demandes de fonctionnalités logicielles, une gestion des tâches, une intégration continue et des wikis pour chaque projet. GitHub est une filiale de Microsoft depuis 2018 et son siège social est situé à San Francisco.
La nouvelle application GitHub pour Teams est une application basée sur l'IA qui permet aux développeurs de collaborer avec GitHub Copilot directement dans leurs conversations Teams. Cette première version, encore en phase de prévisualisation, se concentre sur l'agent de codage Copilot, conçu pour traduire les conversations en code et en pull requests. Il s'agit d'une première étape vers l'intégration de toutes les fonctionnalités de GitHub dans Teams.
Grâce à la nouvelle application GitHub pour Teams, les développeurs peuvent ainsi livrer plus rapidement des fonctionnalités, corriger des bogues, étendre la couverture des tests et améliorer la documentation, le tout par le biais de conversations, ce qui les aide à passer du « nous devrions » au « c'est fait ».
Comment ça fonctionne
Travailler avec l'application GitHub pour Teams, c'est comme avoir un développeur supplémentaire dans l'équipe qui connaît la base de code et travaille dans l'environnement.
Automatisation des tâches : les développeurs peuvent assigner des tâches à l'application GitHub comme ils le feraient à n'importe quel développeur de leur équipe ; elle peut ouvrir des pull requests (PR), écrire du code et demander des révisions. L'application réduit les tâches manuelles et permet de faire avancer le travail sans avoir besoin d'une supervision constante.
Reconnaissance du référentiel : l'application analyse le référentiel du développeur et utilise la recherche de code pour faire apparaître les fichiers pertinents et l'historique. Elle respecte également les politiques existantes en matière de référentiel et d'organisation, telles que les protections de branche, afin de garantir que tout le travail passe toujours par un examen humain approuvé.
Intégration des applications : que l'on utilise GitHub ou Teams, l'application fonctionne au sein même des outils utilisés par l'équipe. Pas besoin de changer d'onglet ou d'apprendre à utiliser de nouvelles interfaces : la collaboration s'intègre de manière transparente dans le flux de travail habituel.
Exemple de flux de travail
Un développeur peut désormais mener à bien l'intégralité du cycle de développement dans les canaux Teams, depuis l'identification du problème jusqu'à la mise en place du correctif.
- Identifier le bug : un ingénieur support partage un bug signalé par un client dans un canal Teams.
- Commncer l'investigation : un développeur se saisit du problème, ajoute des détails issus des journaux et les membres de l'équipe discutent des causes possibles.
- Déterminer un plan d'action : l'équipe s'accorde sur la meilleure solution dans le canal.
- GitHub passe à l'action : un développeur mentionne @GitHub pour effectuer la correction. L'application affiche sa progression à mesure qu'elle suit le plan, étape par étape, jusqu'à ce que les modifications soient prêtes à être examinées.
- Résoudre le problème : le bug est résolu et tout le monde est informé dans Teams.
L'application GitHub pour Teams permet à l'équipe de collaborer sur le code, de démarrer des tâches, de mettre à jour les pull requests et de suivre les progrès en temps réel, le tout dans Teams.
Configuration et disponibilité
Après l'installation de l'application GitHub pour Teams, les développeurs peuvent connecter leur compte GitHub, définir leur référentiel par défaut, puis utiliser @GitHub pour générer des pull requests et collaborer en toute transparence avec d'autres utilisateurs.
L'ancienne application GitHub for Teams s'appelle désormais GitHub Notifications. Elle se concentre sur l'affichage des notifications telles que les tickets, les pull requests et les workflows GitHub Actions.
Source : Microsoft
