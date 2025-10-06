Copilot 365 de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, est confronté à un grave échec commercial en raison d'un faible taux d'adoption et d'un prix élevé

Le logiciel 365 Copilot de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, connaît un grave échec commercial en raison de son faible taux d'adoption, de son prix élevé, de la frustration des utilisateurs et de ses performances inférieures à celles de ses concurrents tels que ChatGPT. Malgré les mises à jour, il souffre de bugs et de problèmes d'intégration. Cela soulève des questions sur la stratégie de Microsoft en matière d'IA et sur le retour sur investissement.
Ce mois d'octobre, Microsoft franchira une étape décisive dans sa stratégie dintégration de lintelligence artificielle au cur de la suite Microsoft 365. Lentreprise a annoncé que lapplication Copilot serait installée automatiquement sur les ordinateurs des utilisateurs situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), quils laient demandée ou non. Cette initiative, qui pourrait toucher des millions de postes de travail à travers le monde, cristallise déjà les inquiétudes des administrateurs systèmes et des responsables de la gouvernance numérique.
Microsoft justifie ce déploiement automatique par une volonté de standardiser lexpérience utilisateur autour de Copilot. Lapplication sera ajoutée par défaut aux postes des utilisateurs de Microsoft 365, venant compléter Word, Excel, Outlook et Teams. Lobjectif affiché est de permettre à chacun de bénéficier immédiatement des fonctionnalités dassistance basées sur lIA, sans nécessiter une configuration complexe.
En arrière-plan, les chiffres montrent que Microsoft peine à vendre Copilot. Microsoft, pourtant co-investisseur stratégique dOpenAI, fait face à une situation paradoxale : les entreprises rechignent à adopter sa solution Copilot, tandis que les salariés eux-mêmes se tournent spontanément vers ChatGPT, perçu comme plus simple, plus accessible, voire plus puissant. De nombreuses entreprises hésitent à adopter Copilot, principalement pour des raisons de coût, de complexité dimplémentation, et de retour sur investissement encore incertain. Certaines entreprises ont même activé Copilot, mais ont dû le désactiver en partie, faute d'usage réel par les employés.
Récemment, un rapport a révélé que le logiciel 365 Copilot de Microsoft, destiné à améliorer la productivité au bureau grâce à l'IA, connaît un grave échec commercial en raison de son faible taux d'adoption, de son prix élevé, de la frustration des utilisateurs et de ses performances inférieures à celles de ses concurrents tels que ChatGPT. Malgré les mises à jour, il souffre de bugs et de problèmes d'intégration. Cela soulève des questions sur la stratégie de Microsoft en matière d'IA et sur le retour sur investissement.
L'ambitieuse offensive de Microsoft dans le domaine de l'IA avec son Microsoft 365 Copilot s'est heurtée à des obstacles importants, comme le révèlent de récentes fuites et des analyses du secteur qui font état d'une sous-performance flagrante en termes d'adoption commerciale. Cet outil, conçu pour intégrer l'assistance IA dans les tâches quotidiennes au bureau, telles que la rédaction d'e-mails et la synthèse de réunions, a été présenté comme une véritable révolution en matière de productivité lors de son lancement. Cependant, les données internes suggèrent que le nombre d'abonnés payants est bien inférieur aux attentes, ce qui donne l'image d'un produit qui peine à justifier son prix élevé sur un marché concurrentiel.
Selon un rapport détaillé de Perspectives.plus, le nombre d'abonnés à Copilot a été qualifié de « désastreux », des fuites indiquant que les taux d'adoption sont décevants malgré les efforts marketing importants de Microsoft. Ce déficit a même suscité des discussions sur la réorganisation du rôle du PDG Satya Nadella, qui passerait d'une approche axée sur la réussite commerciale à un leadership technologique plus large, sous le regard attentif des investisseurs.
Les utilisateurs et les testeurs ont exprimé leur frustration quant aux performances de Copilot, le comparant souvent de manière défavorable à ses concurrents tels que ChatGPT ou Claude. Les commentaires sur les réseaux sociaux soulignent des problèmes où même les détenteurs d'un compte Microsoft 365 payant ont eu du mal à déterminer s'ils avaient accès à toutes les fonctionnalités de Copilot, le jugeant finalement inférieur et ne valant pas le coût supplémentaire.
Le déploiement a également été entaché par une perception d'intégration forcée, les utilisateurs se plaignant que les fonctionnalités d'IA soient « intégrées » dans des applications telles que Word sans possibilité de désactivation facile. Certains retours comparent l'approche de Microsoft dans Windows 11 et 365 à une stratégie autoritaire qui privilégie les directives de l'entreprise au détriment des préférences des utilisateurs. Microsoft reconnaît lui-même les problèmes actuels par le biais de ses canaux officiels. L'entreprise détaille les problèmes connus liés à l'extensibilité de Copilot, y compris les solutions de contournement pour les bogues qui empêchent une intégration transparente avec d'autres outils, soulignant ainsi le caractère immature du produit.
Le prix reste un point controversé, les plans commerciaux de Copilot commençant à des niveaux que beaucoup trouvent prohibitifs. La page de Microsoft consacrée aux tarifs répertorie des options adaptées aux entreprises, mais l'adoption est lente, comme en témoignent les réactions négatives dans des rapports tels que celui de Perspectives.plus intitulé « Use the force(d), Copilot! » sur perspectives.plus, qui critique la promotion agressive de l'image de marque de l'IA.
Les essais gouvernementaux ont encore mis en évidence les lacunes de Copilot. Une expérience menée par le gouvernement britannique a révélé que les employés ne gagnaient qu'environ 26 minutes par jour, et que le recours à des sources de données externes limitait son efficacité pour les tâches complexes. Les versions destinées aux consommateurs ont également fait l'objet de critiques.
Un rapport a conseillé de se tenir à l'écart de Copilot Pro invoquant son manque de maturité, tandis que des initiatives récentes telles que le lancement de Microsoft 365 Premium visent à unifier les offres mais pourraient ne pas résoudre les principaux obstacles à l'adoption. En outre, les utilisateurs de Copilot ont déjà signalé que l'outil pouvait accéder à des informations qu'ils n'étaient pas censés consulter. Cela inclut des documents RH, tels que des contrats de travail ou des rapports de performance, ainsi que des emails d'une importance stratégique envoyés par des PDG.
En réponse à ces défis, Microsoft a déployé des mises à jour, telles que des applications repensées et de nouvelles fonctionnalités annoncées lors de la conférence Build 2025. Cependant, la confusion autour de la marque a attiré l'attention des autorités réglementaires, le Better Business Bureau critiquant l'utilisation excessive du nom « Copilot » par Microsoft dans ses publicités. Les analystes suggèrent que, bien que Copilot soit prometteur dans des domaines de niche tels que les intégrations de recherche, remplaçant l'ancien Microsoft Search par des connecteurs basés sur Graph, sa trajectoire commerciale globale soulève des questions quant au retour sur investissement de Microsoft dans l'IA.
Pour les initiés du secteur, cette saga met en évidence les risques liés à une promotion excessive de l'IA d'entreprise sans validation solide par les utilisateurs, ce qui pourrait contraindre les géants de la technologie à revoir leur façon de mesurer le succès au-delà du nombre d'abonnés. Alors que Microsoft navigue dans ces eaux troubles, l'accent pourrait être mis sur le perfectionnement des fonctionnalités de base.
